Ремонт штаб-квартиры ВКТ, рентген для аэропорта и сервер для нейросетей КФУ

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Ремонт трассы в Сарманово за полмиллиарда

Автодорогу из Набережных Челнов в Сарманово ждет обновление. На ремонт 4 километров этой трассы «Главтатдортранс» планирует потратить чуть меньше полумиллиарда рублей — а точнее, 458 миллионов. О закупке стало известно 12 августа, заявки будут приниматься до 21-го числа, тогда же состоится и аукцион. Работы профинансируют из бюджета Татарстана.

Речь идет об участке с 29-го по 33-й километр, который находится в Тукаевском районе. Работы потребуется выполнить в течение двух лет — с 10 сентября 2019-го по 15 октября 2021 года. В 2019 году на ремонт выделят 130 млн, в 2020 году — 150 млн, а в 2021-м — еще 178,3 млн рублей. Помимо непосредственно дороги, от подрядчика потребуется провести переустройство ЛЭП и сетей связи. Гарантия на верхний и нижний слои асфальтобетонного покрытия составит 5 лет, на основание дорожной одежды — 6 лет, а на земляное полотно — 8 лет.



Попытка взять кредит на 150 миллионов

Федеральное казенное предприятие «Казанский завод точного машиностроения», к которому недавно присоединили «Чапаевский механический завод», собиралось взять кредит на сумму в 150 млн рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 12 августа.

Срок действия кредитной линии должен был составить 24 месяца, процентная ставка — 10% годовых. Однако 13 августа было обнародовано извещение об отмене закупки. Основанием для этого указано некое «изменение». Кого планировалось привлечь в качестве кредитной организации — в документации обнаружить не удалось, но, видимо, в ближайшее время тендер будет размещен повторно — возможно, тогда и получится узнать, кто выдаст «Точмашу» 150 миллионов.

16 миллионов на ремонт здания Всемирного конгресса татар

«Главинвестстрой» собирается отремонтировать здание Всемирного конгресса татар на Карла Маркса, 38 — на площади Свободы, на пересечении с Театральной улицей. Об электронном аукционе было объявлено 12 августа, заявки будут приниматься до 20 августа, тогда же состоится и аукцион. Закупку на сумму в 16 млн рублей оплатят из бюджета Татарстана.

Известно, что, помимо проведения непосредственно ремонта, потребуется также приобрести мебель, оборудование и инвентарь. При этом оборудование будет стоить около 5,1 млн рублей. Из основных работ потребуется провести радиофикацию, охранное телевидение, наружное освещение, отремонтировать системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Работы должны быть выполнены до 30 декабря 2019 года.



Сбербанк готовится потратить на реконструкцию кровли и зенитного фонаря на Бутлерова, 44 сумму в 7,7 млн рублей. Фото Олега Тихонова

Крышу Сбербанка обновят

Сбербанк готовится потратить на реконструкцию кровли и зенитного фонаря на Бутлерова, 44 сумму в 7,7 млн рублей. Об этом стало известно благодаря тендеру, обнародованному на портале госзакупок 13 августа. Заявки принимаются до 22 августа, итоги закупки подведут 20 сентября.

Площадь реконструкции кровли составит 2655 кв. метров. В состав этих работ войдет в том числе уборка гравийной посыпки, разборка покрытия из геотекстиля, кровельного покрытия, стяжки и утеплителя, смена водосточных воронок, замена покрытия парапетов и прочее. С целью реконструкции зенитного фонаря площадью 512 кв. м должно быть заменено покрытие из поликарбоната, устроены противопожарные окна, герметизированы и уплотнены стыки, настроено и подключено автоматическое открывание противопожарных окон.



Рентген для аэропорта

Международный аэропорт «Казань» решил купить рентгенотелевизионную досмотровую установку за 6 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе потенциальные подрядчики могут подать с 13 по 22 августа. Тогда же подведут итоги.

Рентгенотелевизионная досмотровая установка должна заменить интроскоп на грузовом складе аэропорта. Понадобится поставка устройства под названием Hi-Scan 100100T или его аналога. Размер досмотрового тоннеля составит 101 на 101 см, максимальные размеры досматриваемого объекта — метр на метр. Рентгеновская доза при досмотре должна быть 2,2 мкЗв, безопасность для фотопленок должна быть гарантирована для чувствительности до ISO 1600. В комплекте должен быть монитор диагональю в 21,5 дюйма. Поставку и монтаж потребуется осуществить не позднее 130 дней с момента заключения контракта.



Всего предприятию, осуществляющему поставки питания в казанские образовательные и медицинские учреждения, понадобится 100 тысяч килограммов макаронных изделий. Фото Максима Платонова

Макароны по 40 рублей за килограмм для Департамента продовольствия

А вот акционерное общество «Департамент продовольствия и социального питания Казани», два года назад реорганизованное из МУП, купит макароны на общую сумму 4 млн рублей. О редукционе стало известно 14 августа, заявки принимаются до 22 августа, а итоги подведут 27-го числа.

Всего предприятию, осуществляющему поставки питания в казанские образовательные и медицинские учреждения, понадобится 100 тысяч килограммов макаронных изделий группы А высшего сорта. Стоимость одного килограмма составит, таким образом, 40 рублей, а аналог стандартной пачки в 450 граммов будет стоить 18 рублей. Макароны будут поставляться по заявкам до 31 января 2020 года.



Брошюры для Казанского вертолетного завода почти на 4 миллиона

Казанский вертолетный завод собрался закупить услуги по изготовлению рекламно-информационных материалов на 3,74 млн рублей. Об этом стало известно 14 августа благодаря тендеру, обнародованному на портале госзакупок. Заявки принимаются с 15 по 22 августа, рассматривать их будут 28 августа, а итоги подведут 4 сентября.

Судя по техническому заданию, речь идет о печати буклетов — на русском, английском и китайском языках. Буклеты стандартной категории — о вертолетах Ми-38, «Ансат» (в том числе медицинском варианте), Ми-17, Ми-17В-5 — понадобятся в количестве 500—2000 экземпляров, в зависимости от вертолета и языка. Буклеты VIP-категории — о вертолетах Ми-38 и «Ансат» в вариантах VIP — нужны в количестве 1500 штук. Помимо этого, потребуется поставить техническое описание вертолета Ми-38 на русском и английском языках.



Потребуется поставить техническое описание вертолета Ми-38 на русском и английском языках. Фото Максима Платонова

Сервер в КФУ для проектирования и обучения нейронных сетей

Тем временем Казанский федеральный университет решил купить сервер за 3,82 млн рублей. Потенциальные поставщики могут подать заявки с 16 по 30 августа, итоги закупки подведут 6 сентября.

Вузу понадобится сервер не менее чем с 20 физическими ядрами, базовой частотой процессора не меньше 2,2 ГГц, оперативной памятью не меньше 256 Гб, пятью твердотельными накопителями объемом в 1920 Гб, графическим адаптером с 5120 унифицированными вычислительными ядрами.

На нем должен быть установлен пакет библиотек для проведения распределенных вычислений, представляющий собой набор инструментов и исполняемые файлы для расчета квантовой хромодинамики решетки, пакет библиотек для быстрого обучения высокоточной глубокой нейронной сети, для задач классификации изображений, сегментации и обнаружения объектов, включающий в себя такие функции, как управление данными, проектирование и обучение нейронных сетей на системах с несколькими графическими процессорами. Поставка должна быть осуществлена не позже 60 дней.



Фестиваль моды, дизайна и перформанса для Комитета по развитию туризма

Комитет по развитию туризма Казани готовится организовать фестиваль моды, дизайна и уличного перформанса под названием «Окно» за 3,52 млн рублей. Подать заявки потенциальные участники могут с 13 августа по 6 сентября, рассматривать их будут 12 сентября. Закупку оплатят из бюджета Казани.

Целью фестиваля заявлено среди прочего формирование позитивного общественного мнения в отношении профессий индустрии туризма и гостеприимства. Работы должны быть проведены по заявке, но не позднее 31 декабря 2019 года. От исполнителя потребуется разработать концепцию мероприятия и техническую документацию, а также документацию по персоналу (в ней сформировать пул участников и разослать приглашения), обеспечить PR- и SMM-сопровождение проекта (например, создать встречу не менее 10 блогеров и разработать контент-стратегию для Instagram и VK). Также потребуется предоставить персонал — директора, режиссера-постановщика, технического директора, художника-дизайнера, администраторов, техническую группу. Подрядчик должен будет, кроме того, организовать застройку фестиваля модульными архитектурными и сценическими конструкциями, обеспечить звуковое и световое оборудование. Место проведения фестиваля не указано, известно лишь, что он пройдет в Казани.

