Скандал в Лиге студентов: «Когда активистов «отшивают», это создает негативную реакцию»
Кандидатов на пост президента татарстанской молодежной организации разогнали угрозой обнародовать якобы имевшие место денежные махинации
Скандал с «подметными» письмами и угрозами поставил под вопрос очередные выборы президента Лиги студентов Татарстана. Ранее подавшие заявки активисты Лиги сняли свои кандидатуры, и сейчас на пост президента нет ни одной реальной кандидатуры. По этой же причине заявочную кампанию, которая должна была завершиться сегодня, 19 января, решили продлить на месяц. В угрозах и шантаже, причинах, по которым за президентское кресло развернулась борьба не по правилам, и «бонусах», которые делают это кресло привлекательным, разбиралось «Реальное время».
Непрямой диалог
Заявочная кампания на выборы президента Лиги студентов РТ стартовала в конце октября 2022 года. Прием заявок должен был завершиться сегодня, а в марте действующий президент Руфат Киямов должен уступить место преемнику.
Побороться за право руководить организацией решили вице-президент Лиги по социальной работе Камолиддин Бобохонов и магистр 1-го курса Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Дамир Нургалиев. Кроме того, о планах участвовать в выборной кампании заявляла и руководитель направления по работе с профессиональными образовательными организациями Лиги студентов РТ Нелля Пулатова, однако, в отличие от первых двух кандидатов, она не успела подать официальную заявку.
Еще в новогодние каникулы Камолиддин (Камол) Бобохонов рассказал в своем телеграм-канале о поступивших в его адрес угрозах:
Переменчивые планы
Бобохонов заявил в телеграм-канале: «Какие бы угрозы не поступали ко мне и к нашей команде, мы с командой не боимся и не свернем с намеченного пути». Однако спустя неделю, 15 января, изменил планы: «На данный момент обстоятельства складываются таким образом, что я не смогу принять участие в предвыборной гонке на пост президента Лиги студентов Республики Татарстан. Раскрыть сейчас все обстоятельства не смогу, думаю, придет время, когда я это сделаю».
За прошедшую между двумя этими заявлениями неделю выяснилось: письма с обвинениями в адрес Камола Бобохонова направил некий Никита Яров, он сам об этом написал в своем телеграм-канале. Бобохонов не обнародовал суть обвинений, однако на студенческом телеграм-канале «Гроза» появились скрины переписки Камола со студентами, где он предлагает иногородним студентам-бюджетникам написать заявления на получение материальной помощи и поделиться ею — «заодно помочь институту» (КФУ, где в 2018—2019 гг. он занимал пост председателя Профбюро ИСФНиМК). Как следует из скринов, из 9300 рублей матпомощи 5000 рублей он просил перечислить ему на карту, якобы для «активистов».
«Я испугалась»
10 января Нелля Пулатова опубликовала в соцсети пост, в котором сообщала, что также планировала подать заявку, и об этом знал только узкий круг самых близких ей людей, однако из-за анонимных угроз в «Телеграм» испугалась и отказалась от этих планов. «Я не хотела об этом изначально говорить. Но эти сообщения не прекращаются по сей день». Она написала, что первая угроза была получена 17 ноября, а последняя — 8 января. С некоторых она успела сделать скрины, другие были стерты отправителем через несколько минут.
Желание есть — возможности нет
Тем временем Никита Яров записал и распространил видеоролик, в котором он заявляет, что будет баллотироваться на пост президента Лиги студентов и аспирантов РТ. И похоже, на сегодня это — единственный желающий баллотироваться на эту должность.
— Мы продлили выборную кампанию на месяц, заявки от претендентов будем принимать до 19 февраля, — сообщил в ответ на вопрос «Реального времени» о фактически сорванных выборах руководитель медиацентра Лиги Дмитрий Томкевич. — Итоги выборов подведем, соответственно, не в марте, а в апреле.
Но Никита Яров, по словам Томкевича, пока заявку не подал, и вряд ли подаст, потому что у него нет шансов пройти через «сито» отбора:
— Насколько мне известно, у него нет высшего образования, а это — обязательное условие для кандидата на президентский пост.
«Реальное время» поинтересовалось, намерен ли актив Лиги каким-то образом защищать репутацию объединения, на которое падает тень в связи с выдвинутыми Яровым обвинениями.
Ждем ответов
Наше издание также обратилось за комментариями к Камолу Бабохонову, действующему президенту Лиги Руфату Киямову и в Минмолодежи РТ, с которым Лига тесно сотрудничает. Бабохонова мы спросили о сути предъявленных ему Никитой Яровым претензий и причинах, по которым он снял свою кандидатуру. Их комментарии будут опубликованы по получении.
Что касается Минмолодежи, то из пресс-службы на наш запрос поступил малоинформативный ответ, в котором отсутствует оценка произошедшего:
— Выборы на пост президента Лиги студентов РТ всегда проходили в открытом формате. Каждый студент, который считает себя лидером, способным представлять интересы студенчества может выдвигать свою кандидатуру, и в то же время имеет право снять с предвыборной кампании. Все условия участия кандидатов в заявочном процессе можно уточнить у Лиги студентов. Решение о сроках проведения заявочной кампании принимается в рамках президиума Лиги студентов РТ.
«Президентом будет тот, за конго проголосует студенчество»
А Руфат Киямов, у которого мы поинтересовались не только мнением о причинах скандала, но и бонусами, которые сулит победителю предвыборной гонки кресло президента Лиги, прокомментировал ситуацию подробно.
На вопрос, кто обычно баллотируется на пост президента Лиги студентов, чем именно, на его взгляд, привлекательна эта должность, и каковы обязанности президента, он ответил:
Киямов сообщил нашему изданию, что президент Лиги студентов, его первый заместитель и еще несколько сотрудников получают зарплату:
— Это же полноценная работа, которой нужно уделять непросто свое рабочее время, а зачастую и намного больше восьми часов в день.
— Лига студентов ежегодно выигрывает госконтракты на оказание услуг по проведению разного рода фестивалей — как распределяются эти суммы? Вы нанимаете субподрядчиков? — поинтересовалось «Реальное время».
— Все зависит от конкретного проекта. Где-то мы можем закрыть потребности сами благодаря нашей большой и опытной команде, где-то нужно нанимать.
субподрядчиков, так как иначе просто-напросто не справиться с теми масштабными и комплексными задачами, которые зачастую перед нами стоят.
При этом Киямов уточнил, что Лига не ведет благотворительную деятельность. Соответственно, напрашивается вывод, что и сбор средств на благотворительные цели ни в какой форме огранизация не ведет.
Он подтвердил, что на пост следующего президента Лиги поступило две заявки — от кандидатов Бобохонова и Нургалиева, которые на сегодняшний день уже отозваны претендентами по собственному желанию. И добавил:
— Про Никиту Ярова до начала всех этих событий мы не знали. Никаких конфликтов с организацией он не имел, как и с кандидатов Бобохоновым, насколько нам известно.
Свое личное мнение о том, имеют ли претензии Ярова к Бобохонову под собой основание, Руфат Киямов озвучивать не стал:
— Думаю, это лучше спросить у него, так как не могу отвечать за действия другого человека.
А на вопрос, кого он видит своим преемником на посту президента Лиги ответил:
— Того, за кого проголосует студенчество Татарстана. Это будет означать, что он достоин того, чтобы представлять студенчество.
«В таких схемах часто используются поддельные документы»
— Я работал в Лиге студентов и аспирантов РТ в 2016—2018 годы, еще со старым составом, — рассказал «Реальному времени» активист организации Руслан Алиев. — Работал в студенческом активе одного из казанских вузов. Я не знаком с Яровым, но знаком с Камолом — это хороший человек, очень приятный в общении. Однако узнав от его вовлеченности в схемы с материальной помощью, я сильно огорчился. Он разочаровал меня.
Алиев заметил, что, «возможно, в этой истории упускается очень важная деталь»:
— В таких схемах часто, больше, чем в половине случаев, используются поддельные документы для быстрого получения материальной помощи. Поверьте, это повсеместно, и университет не исключение. Это было всегда возмутительно. Но инструментов проверки подлинности нет.
Говоря о причинах, по которым Никита Яров пошел на обнародование такой информации и открытую конфронтацию с верхушкой Лиги, Алиев пояснил:
— В лиге часть активистов остаются «за бортом». Их не привлекают к организации мероприятий в силу переизбытка кадров. Когда активистов «отшивают», это создает ответную негативную реакцию. Я не знаю точно, но, возможно, Яров был одним из отверженных. Когда человек отвергнут коллективом — это достаточно обидно. Тем более для студентов это является чаще всего первым профессиональным опытом.
Также Алиев предполагает, что Яров «мог по-любому знать о схемах, так как крутился в среде активистов, но решил заложить его [Бобохонова] в период выборов, чтобы подставить в среде общественности».
Господрядчик по «весне»
Президентами Лиги в разные годы были проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межвитдилов, Марат Бухараев, экс-министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.
Согласно данным сервиса «СПАРК», региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» за время своего существования выиграла и заключила 32 государственных контракта. Организация зарабатывает на услугах по проведению фестивалей и конкурсов. С 2017 по 2021 год на 15 госконтрактах она заработала около 20 млн. рублей. Более 55 % госконтрактов приходятся на долю республиканского минмолодежи, еще 22% — на Минспорта РТ. Также заказчиками ранее выступали КГАСУ и КФУ.
В 2019 и 2021 годах Лига занималась организацией и проведением республиканского и российского фестивалей «Студенческая весна», в 2021-м также оказывала услуги по организации и проведению вручения республиканской премии «Достижение года». А в 2022 году победила в борьбе за право оказать услуги по организации участия делегации казанского энергоуниверситета в фестивале «Российская студенческая весна» в Самаре.
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