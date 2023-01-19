Скандал в Лиге студентов: «Когда активистов «отшивают», это создает негативную реакцию»

Кандидатов на пост президента татарстанской молодежной организации разогнали угрозой обнародовать якобы имевшие место денежные махинации

Скандал с «подметными» письмами и угрозами поставил под вопрос очередные выборы президента Лиги студентов Татарстана. Ранее подавшие заявки активисты Лиги сняли свои кандидатуры, и сейчас на пост президента нет ни одной реальной кандидатуры. По этой же причине заявочную кампанию, которая должна была завершиться сегодня, 19 января, решили продлить на месяц. В угрозах и шантаже, причинах, по которым за президентское кресло развернулась борьба не по правилам, и «бонусах», которые делают это кресло привлекательным, разбиралось «Реальное время».

Непрямой диалог



Заявочная кампания на выборы президента Лиги студентов РТ стартовала в конце октября 2022 года. Прием заявок должен был завершиться сегодня, а в марте действующий президент Руфат Киямов должен уступить место преемнику.

Побороться за право руководить организацией решили вице-президент Лиги по социальной работе Камолиддин Бобохонов и магистр 1-го курса Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Дамир Нургалиев. Кроме того, о планах участвовать в выборной кампании заявляла и руководитель направления по работе с профессиональными образовательными организациями Лиги студентов РТ Нелля Пулатова, однако, в отличие от первых двух кандидатов, она не успела подать официальную заявку.

Еще в новогодние каникулы Камолиддин (Камол) Бобохонов рассказал в своем телеграм-канале о поступивших в его адрес угрозах:

«Друзья, ко мне начали поступать угрозы. Это определенный круг лиц, нацеленный запугать меня в желании участвовать в выборах президента Лиги студентов. Я уже второй раз получаю анонимное письмо с угрозами: один раз его оставили у меня на предыдущем месте прохождения практики, второй раз — в почтовом ящике дома… Первое. Это означает, что моя кандидатура кому-то мешает и не выгодна в предстоящих выборах. Во мне видят сильного кандидата… Второе. Видимо, кому-то явно нечего сопоставить из допустимых методов ведения предвыборной гонки. Они считают, что у них нет существенных навыков, опыта и компетенций, чтобы честно выиграть выборы, и используют такие черные методы устранения меня как кандидата. Третье. Эти люди также боятся вести прямой диалог, без сокрытия своих лиц. Люди, которые стоят за этим, не имеют смелости заявлять о своих претензиях открыто в лицо. Нужны ли такие люди студенчеству и Лиге студентов?»

Переменчивые планы



Бобохонов заявил в телеграм-канале: «Какие бы угрозы не поступали ко мне и к нашей команде, мы с командой не боимся и не свернем с намеченного пути». Однако спустя неделю, 15 января, изменил планы: «На данный момент обстоятельства складываются таким образом, что я не смогу принять участие в предвыборной гонке на пост президента Лиги студентов Республики Татарстан. Раскрыть сейчас все обстоятельства не смогу, думаю, придет время, когда я это сделаю».

За прошедшую между двумя этими заявлениями неделю выяснилось: письма с обвинениями в адрес Камола Бобохонова направил некий Никита Яров, он сам об этом написал в своем телеграм-канале. Бобохонов не обнародовал суть обвинений, однако на студенческом телеграм-канале «Гроза» появились скрины переписки Камола со студентами, где он предлагает иногородним студентам-бюджетникам написать заявления на получение материальной помощи и поделиться ею — «заодно помочь институту» (КФУ, где в 2018—2019 гг. он занимал пост председателя Профбюро ИСФНиМК). Как следует из скринов, из 9300 рублей матпомощи 5000 рублей он просил перечислить ему на карту, якобы для «активистов».

Фото: vk.com/liga_studentov

«Я испугалась»

10 января Нелля Пулатова опубликовала в соцсети пост, в котором сообщала, что также планировала подать заявку, и об этом знал только узкий круг самых близких ей людей, однако из-за анонимных угроз в «Телеграм» испугалась и отказалась от этих планов. «Я не хотела об этом изначально говорить. Но эти сообщения не прекращаются по сей день». Она написала, что первая угроза была получена 17 ноября, а последняя — 8 января. С некоторых она успела сделать скрины, другие были стерты отправителем через несколько минут.

Последнее сообщение Пулатовой пришло 8 января. Как следует из скринов, угрозы поступали от абонентов под никами «Игорь Шмель», «Игорь Шутейка», «Яков П.». Кроме того, ей начали звонить и сбрасывать звонок, когда она брала трубку. «Да, я испугалась, — признается в своем посте Пулатова. — Но и испугались все мои близкие люди за мою безопасность. Вы не представляете, какой это страх получать такие сообщения от незнакомых лиц».

Желание есть — возможности нет



Тем временем Никита Яров записал и распространил видеоролик, в котором он заявляет, что будет баллотироваться на пост президента Лиги студентов и аспирантов РТ. И похоже, на сегодня это — единственный желающий баллотироваться на эту должность.

— Мы продлили выборную кампанию на месяц, заявки от претендентов будем принимать до 19 февраля, — сообщил в ответ на вопрос «Реального времени» о фактически сорванных выборах руководитель медиацентра Лиги Дмитрий Томкевич. — Итоги выборов подведем, соответственно, не в марте, а в апреле.

Но Никита Яров, по словам Томкевича, пока заявку не подал, и вряд ли подаст, потому что у него нет шансов пройти через «сито» отбора:

— Насколько мне известно, у него нет высшего образования, а это — обязательное условие для кандидата на президентский пост.

«Реальное время» поинтересовалось, намерен ли актив Лиги каким-то образом защищать репутацию объединения, на которое падает тень в связи с выдвинутыми Яровым обвинениями.

Томкевич в ответ заметил, что это — вопрос к юристам Лиги, но при этом дал понять, что репутация общественной организации за почти тридцатилетнюю историю (Лига существует с 1996 года) оставалась на такой высоте, что вряд ли может серьезно пострадать от случившегося в преддверии очередных выборов. Что же касается защиты репутации Бобохонова и других отказавшихся от борьбы кандидатов в президенты, заметил наш собеседник, то это их частное дело.

Ждем ответов



Наше издание также обратилось за комментариями к Камолу Бабохонову, действующему президенту Лиги Руфату Киямову и в Минмолодежи РТ, с которым Лига тесно сотрудничает. Бабохонова мы спросили о сути предъявленных ему Никитой Яровым претензий и причинах, по которым он снял свою кандидатуру. Их комментарии будут опубликованы по получении.

Что касается Минмолодежи, то из пресс-службы на наш запрос поступил малоинформативный ответ, в котором отсутствует оценка произошедшего:

— Выборы на пост президента Лиги студентов РТ всегда проходили в открытом формате. Каждый студент, который считает себя лидером, способным представлять интересы студенчества может выдвигать свою кандидатуру, и в то же время имеет право снять с предвыборной кампании. Все условия участия кандидатов в заявочном процессе можно уточнить у Лиги студентов. Решение о сроках проведения заявочной кампании принимается в рамках президиума Лиги студентов РТ.

Фото: vk.com/liga_studentov

«Президентом будет тот, за конго проголосует студенчество»

А Руфат Киямов, у которого мы поинтересовались не только мнением о причинах скандала, но и бонусами, которые сулит победителю предвыборной гонки кресло президента Лиги, прокомментировал ситуацию подробно.

На вопрос, кто обычно баллотируется на пост президента Лиги студентов, чем именно, на его взгляд, привлекательна эта должность, и каковы обязанности президента, он ответил:

— Зачастую это люди, которые активно занимались общественной деятельностью с первого дня получения статуса «студент». Этих людей знают в студенческой среде, они себя рекомендуют, как активных и неравнодушных членов общества, которым не все равно, как будет развиваться студенческое видение. Президент Лиги — представитель всего студенчества Татарстана. Он должен аккумулировать в себе запросы всех студентов и добиваться того, чтобы они были выполнены.

Киямов сообщил нашему изданию, что президент Лиги студентов, его первый заместитель и еще несколько сотрудников получают зарплату:



— Это же полноценная работа, которой нужно уделять непросто свое рабочее время, а зачастую и намного больше восьми часов в день.

— Лига студентов ежегодно выигрывает госконтракты на оказание услуг по проведению разного рода фестивалей — как распределяются эти суммы? Вы нанимаете субподрядчиков? — поинтересовалось «Реальное время».

— Все зависит от конкретного проекта. Где-то мы можем закрыть потребности сами благодаря нашей большой и опытной команде, где-то нужно нанимать.

субподрядчиков, так как иначе просто-напросто не справиться с теми масштабными и комплексными задачами, которые зачастую перед нами стоят.

При этом Киямов уточнил, что Лига не ведет благотворительную деятельность. Соответственно, напрашивается вывод, что и сбор средств на благотворительные цели ни в какой форме огранизация не ведет.

Он подтвердил, что на пост следующего президента Лиги поступило две заявки — от кандидатов Бобохонова и Нургалиева, которые на сегодняшний день уже отозваны претендентами по собственному желанию. И добавил:

— Про Никиту Ярова до начала всех этих событий мы не знали. Никаких конфликтов с организацией он не имел, как и с кандидатов Бобохоновым, насколько нам известно.

Свое личное мнение о том, имеют ли претензии Ярова к Бобохонову под собой основание, Руфат Киямов озвучивать не стал:

— Думаю, это лучше спросить у него, так как не могу отвечать за действия другого человека.

А на вопрос, кого он видит своим преемником на посту президента Лиги ответил:

— Того, за кого проголосует студенчество Татарстана. Это будет означать, что он достоин того, чтобы представлять студенчество.

«В таких схемах часто используются поддельные документы»



— Я работал в Лиге студентов и аспирантов РТ в 2016—2018 годы, еще со старым составом, — рассказал «Реальному времени» активист организации Руслан Алиев. — Работал в студенческом активе одного из казанских вузов. Я не знаком с Яровым, но знаком с Камолом — это хороший человек, очень приятный в общении. Однако узнав от его вовлеченности в схемы с материальной помощью, я сильно огорчился. Он разочаровал меня.

Алиев заметил, что, «возможно, в этой истории упускается очень важная деталь»:

— В таких схемах часто, больше, чем в половине случаев, используются поддельные документы для быстрого получения материальной помощи. Поверьте, это повсеместно, и университет не исключение. Это было всегда возмутительно. Но инструментов проверки подлинности нет.

Фото: vk.com/liga_studentov

Говоря о причинах, по которым Никита Яров пошел на обнародование такой информации и открытую конфронтацию с верхушкой Лиги, Алиев пояснил:

— В лиге часть активистов остаются «за бортом». Их не привлекают к организации мероприятий в силу переизбытка кадров. Когда активистов «отшивают», это создает ответную негативную реакцию. Я не знаю точно, но, возможно, Яров был одним из отверженных. Когда человек отвергнут коллективом — это достаточно обидно. Тем более для студентов это является чаще всего первым профессиональным опытом.

Также Алиев предполагает, что Яров «мог по-любому знать о схемах, так как крутился в среде активистов, но решил заложить его [Бобохонова] в период выборов, чтобы подставить в среде общественности».

Господрядчик по «весне»

Президентами Лиги в разные годы были проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межвитдилов, Марат Бухараев, экс-министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Согласно данным сервиса «СПАРК», региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» за время своего существования выиграла и заключила 32 государственных контракта. Организация зарабатывает на услугах по проведению фестивалей и конкурсов. С 2017 по 2021 год на 15 госконтрактах она заработала около 20 млн. рублей. Более 55 % госконтрактов приходятся на долю республиканского минмолодежи, еще 22% — на Минспорта РТ. Также заказчиками ранее выступали КГАСУ и КФУ.

Студенты Республики Татарстан в финале XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Фото: minmol.tatarstan.ru

В 2019 и 2021 годах Лига занималась организацией и проведением республиканского и российского фестивалей «Студенческая весна», в 2021-м также оказывала услуги по организации и проведению вручения республиканской премии «Достижение года». А в 2022 году победила в борьбе за право оказать услуги по организации участия делегации казанского энергоуниверситета в фестивале «Российская студенческая весна» в Самаре.