Студенты и «посткарантинники» взорвали рынок арендной недвижимости в Казани

В Казани возник ажиотажный спрос на съемные квартиры и резко выросли цены

Август традиционно был очень активным месяцем для рынка аренды жилья в Казани. Но в этом году, судя по сообщениям респондентов «Реального времени», творится что-то и вовсе невообразимое. Квартиру в нормальном состоянии не в самом отдаленном районе города за хотя бы майские цены найти невозможно. Риелторы связывают это с наплывом студентов и с реализацией отложенного спроса, сами студенты жалуются в соцсетях на удручающую ситуацию с общежитиями, хозяева «убитых» хрущевок радуются, а иногородние сотрудники казанских компаний, разъезжавшиеся на время карантина по домам, сбиваются с ног в поисках жилья, внезапно подорожавшего почти на четверть. Что происходит и чего ждать в ближайшем будущем — в материале «Реального времени»

«Риелторы говорят, что за прежние деньги — только на «Жилке»

Алина С. живет в Казани 11 лет. Своей квартиры у нее нет, все эти годы она снимает жилье. На время самоизоляции девушка уезжала к родителям в Альметьевск, теперь пора возвращаться к привычному укладу. Но возникла неожиданная проблема, причем очень серьезная: от прежней квартиры она отказалась еще в апреле, а новую найти не может вот уже вторую неделю:

— Риелторы просто разводят руками, говорят, что квартиры улетают меньше чем за час, не успев появиться в предложении. Причем вы бы видели эти квартиры. Мне за это время чего только не показывали: где-то продают квартиру умершей бабушки, а интерьер и коммуникации в ней не менялись, наверно, со времен выпускного этой бабушки. Где-то стены как в подъезде: выкрашены синей или зеленой масляной краской еще в прошлом веке, причем ладно если бы только в туалете. Где-то тараканы строем ходят. Я уже не говорю про мебель — проще свою завозить. Причем за это, с позволения сказать, жилье требуют таких денег!

До апреля Алина снимала чистую и светлую «однушку» на Седова, неподалеку от работы, за которую платила 15 тысяч (в формате «все включено», вместе с оплатой коммунальных услуг). Сейчас за жилье сомнительного качества и состояния, причем в разнообразных отдаленных районах города, ей озвучивают совсем другие цены — в среднем вместе с «коммуналкой» выходит около 20 тысяч за однокомнатную квартиру. Получается, что цена взлетела с апреля примерно на четверть.

— Я за 11 лет переезжала не менее пяти раз. Разные были переезды — и экстренные, и спокойные. Но таких проблем с поиском у меня не было никогда. Когда я озвучиваю свои ценовые пожелания, риелторы нервно смеются: «За такие деньги — только на «Жилке» можем вам предложить что-нибудь, и с ужасным ремонтом». А когда приводят в очередную «убитую» квартиру, говорят: ну дело ваше, через час и этой уже не будет.

Квартиры, по словам Алины, появляются в предложениях риелторов, но, действительно, тут же разлетаются как горячие пирожки. Она продолжает искать что-то приемлемое по соотношению цена/качество.

Квартиры, по словам Алины, появляются в предложениях риелторов, но, действительно, тут же разлетаются как горячие пирожки. Фото astrakhanfm.ru

Другая собеседница «Реального времени», не пожелавшая называть свои настоящие данные, рассказала историю о том, как ее мать сдавала хрущевку в Московском районе, оставшуюся после умершего отца. Состояние квартиры откровенно оставляет желать лучшего, находится она не очень близко к остановкам общественного транспорта и не в самом благополучном районе, зато она двухкомнатная. Мать выставила цену в 18 тысяч еще весной. Предложений не было, цену снижать хозяйка тоже не хотела. И вдруг в середине этой недели квартира наконец улетела, причем стадия показа, на которой обычно обрывалось все общение с потенциальными арендаторами до сих пор, прошла вообще без вопросов.

— Приехали две девочки-студентки, прямо сразу с чемоданами. Они рассказали, что два года жили в общежитии, приехали заселяться — а оказалось, что мест для них больше нет. Они кинулись искать жилье, чтоб заселиться в него в тот же день. Честно сказать, я страшно удивилась, когда на эту квартиру за такие деньги нашлись охотники. Что-то странное творится, — говорит собеседница нашего издания.

Страдания вокруг общежитий породили даже флешмоб в соцсети

С общежитиями история действительно в этом году достаточно нервная. Буквально в пятницу «Реальное время» рассказывало историю с пикетом иностранных студентов Набережночелнинского института КФУ, которых не заселили в общежития. Прокуратура Набережных Челнов отреагировала на этот факт — проводится проверка, но уже сообщается, что «29 августа прокурором города директору Набережночелнинского института (филиал) КФУ было объявлено предостережение о недопустимости принудительного выселения студентов из общежития в отсутствие решения суда в соответствии со ст. 35 Жилищного кодекса РФ».

Но проблемы, судя по сообщениям в соцсетях, испытывают не только иностранцы, и не только в Челнах. Студенческое издание «Ветер» в своем паблике во «ВКонтакте» опубликовало информацию «из проверенного источника» (который, впрочем, отказалось называть), что дефицит мест в общежитиях КФУ в 2020 году составил 4 291 — на 2,6 тысячи мест больше, чем в 2019-м. «Источники, приближенные к руководству вуза, сообщают, что менять что-то КФУ не настроен. Пока что не планируется ни сокращения объемов набора абитуриентов, ни строительства нового общежития», — пишет «Ветер».

Между тем во всех университетских общежитиях весь год действует балльно-рейтинговая система, подразумевающая набор студентами баллов за участие в мероприятиях и субботниках.

По итогам каждого учебного года проводится аттестация, позволяющая определить перечень рекомендованных к заселению лиц. Фото Романа Хасаева

По итогам каждого учебного года проводится аттестация, позволяющая определить перечень рекомендованных к заселению лиц. При этом на сайте КФУ отмечено, что «всем нуждающимся иногородним студентам КФУ первого курса очной формы обучения предоставляется койко-место в Деревне Универсиады на основании списков иногородних студентов первого курса на заселение в общежития». Заселение же иногородних студентов второго-пятого курсов и магистрантов второго года обучения в жилые корпуса Деревни Универсиады и студгородка проходит согласно протоколам решения комиссий.



В комментариях к этой публикации разгорелась дискуссия: одни читатели советуют обратиться в профком студентов и к руководству факультетов — и проблема будет решена. Другие пользователи делятся своим негативным опытом. Вот, например, что пишет пользователь с ником Руслан Садыков (орфография и пунктуация источника сохранены):

«Для справки, заселение происходит по балльно-рейтинговой системе, но заселение происходит по принципу друг не друг, а вот тебя я помню, а тебя не помню. В этом году это видно прямо как на белой скатерти: молодые ученые, члены сборной универа, участники международных конференций, отличники или просто активные студенты оказались без крыши над головой, при этом какие-то рандомные люди, которые на парах появляются раз в семестр, припеваючи заселились, отсюда делаем вывод, что этот самый БРС никому не нужен, следовательно внутри определенных институтов не следуют уставу кфу».

Пользователи рассказывают, что студентов старше первого курса не заселяют целыми курсами. Например, пользователь Аня Берестова пишет:

«Я лично могу засвидетельствовать, что весь второй курс ИнЭПа не заселили в общежитие (я сама в их числе)».

Появилась в комментариях и мама одной из студенток, которая рассказала:

«Я обратилась письменно и устно к администрации. И что? Без толку, причем обещали оставить комнату, если будет сделан косметический ремонт. Вот и сделали ремонт, поклеили обои, заменили входную дверь, нанимали грузчиков, чтобы перетаскали шкаф, кровати. В итоге оказались на улице».



В соцсети запущен даже своеобразный флешмоб: пользователи фотографируются на лавочках, возле мусорных баков, на природе, изображая «мирный сон», — с хештегом «общежитиекфу».



Фото vk.com

«Выгоднее брать ипотеку, чем снимать жилье»

«Реальное время» обратилось к представителям риелторского сообщества, чтобы прояснить картину и выяснить причины «странного поведения» рынка. Так, гендиректор компании «НЛБ-Недвижимость», глава Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев в беседе с «Реальным временем» признал, что спрос на арендное жилье действительно вырос. Однако эта сезонная тенденция не идет вразрез с обычным положением вещей в этот период:

— Традиционно в августе спрос на аренду квартир поднимается. Всему виной две причины. Первая — окончание дачного сезона, после которого люди возвращаются в город и снимают квартиры. Вторая существенная причина — это студенты, которые массово снимают квартиры, — констатирует очевидный факт Савельев.

А вот повышения цен на рынке аренды наш собеседник не заметил: «Цены уже много лет стоят на месте и не поднимаются».

Глава Гильдии риелторов РТ признал, что рынок арендного жилья достаточно тяжело анализировать, потому что «процентов на 90 он «серый».

— Всего 10 процентов игроков на этом рынке — профессиональные риелторы. Остальные 90 — случайные люди, посредники, не имеющие ни образования, ни офиса, ни организации, ни договора. Даже из этих 90 процентов серого рынка процентов 20—30 — мошенники. Эта сфера недвижимости в Казани, можно сказать, не просто теневая, но еще и криминализированная. Есть якобы агентства недвижимости, которые продают списки с уже готовыми квартирами. В среднем эти списки стоят от 3 до 5 тысяч рублей. Естественно, в этих списках нет реальных квартир — либо квартира уже давно была сдана, либо такой квартиры вообще не существует», — рассказал он.



Впрочем, Андрей Савельев успокаивает страждущих и прогнозирует снижение спроса на арендное жилье и, соответственно, падение цен на съемные квартиры:

— Я думаю, ближе к зиме мы увидим снижение спроса и цены на аренду квартир по причине того, что ставки по ипотеке снижаются. Однокомнатная хрущевка в среднем стоит 2,5 млн. Если заплатить первоначальный взнос в 500 тысяч и взять 2 млн в кредит, то ежемесячный платеж составит порядка 15 тысяч, а снимать квартиру вы будете тысяч за 12. Проще платить ипотеку. А если мы возьмем двухкомнатную квартиру, которая стоит 3 млн рублей, то при первоначальном взносе в 1 млн ежемесячный платеж составит 15—20 тысяч по ипотеке, а сдают такие квартиры за 20 тысяч. Выгоднее брать ипотеку, чем снимать», — приводит он нехитрые расчеты.

«Цены возвращаются к показателям начала года»

По словам директора компании «Премьер-недвижимость», вице-президента Гильдии риелторов Татарстана Руслана Садреева, цены на съемное жилье возвращаются к докризисным временам начала 2020 года:

— Хотя наша компания непосредственно не занимается вопросами аренды жилья, клиенты или знакомые клиентов звонят именно по поводу спроса на долгосрочную аренду квартир. И естественно, все объясняют это тем, что студенты поступили в вузы на обучение и ищут квартиру в аренду, — отметил собеседник. — Если спрос растет, соответственно, растет и цена в предложениях. Я не думаю, что это какие-то баснословные проценты роста. В связи с пандемией и переходом на дистант весной много квартир освободилось, и цена на долгосрочную аренду снизилась. А сейчас цены возвращаются к показателям, которые были в январе-феврале 2020 года.

По мнению Руслана Садреева, перспективы рынка арендного жилья во многом зависят от того, как будет развиваться санитарно-эпидемиологическая ситуация.

По мнению собеседника, в связи с динамичным развитием Казани в городе всегда очень много приезжих, так что арендное жилье традиционно востребовано.



— Если говорить о краткосрочной аренде, в связи с тем, что российские границы были закрыты для полетов и поездок за рубеж, мы очень сильно ощутили развитие внутреннего российского туризма. В Казань приезжает много туристов, некоторые их них задумываются о покупке жилья здесь. Так что в пандемии можно искать не только минусы, но и плюсы, — рассуждает он.

«На одну квартиру у нас 10—15 клиентов»

Глава АН «Счастливый дом» и директор ООО «Аркада строй универсал» Анастасия Гизатова подтвердила тенденцию роста цен на арендное жилье.

— Спрос превышает предложение, студентов и трудовых мигрантов очень много. На этой почве собственники пытаются повысить стоимость найма жилья. Сдается все, — констатирует она. — Кроме того, наложился отложенный спрос. В период самоизоляции как раз больше всего просела аренда — студенты уезжали домой, а в командировки люди не приезжали.

Директор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов отметил, что нынешним летом спрос на арендное жилье стал значительно выше, соответственно, собственники поднимают цены на съемные квартиры:



— Во время пандемии многие освобождали арендуемые помещения, перебирались к родственникам, в загородные дома. Сейчас жизнь возвращается в нормальный ритм. И опять появилась необходимость в съеме этих квартир. То есть вернулись те, кто ушел из арендного жилья весной. Плюс добавились студенты, — отметил он (по сути, описав историю Алины, рассказанную в первой главе этой статьи).

По словам собеседника, рынок арендного жилья очень гибкий:

— Цены здесь растут в зависимости от спроса. Они точно так же будут падать, если спрос упадет. Это не «пузырь», а закон рынка. Спрос выше — цены выше, и наоборот. И если на одну квартиру спрос больше, чем один человек, у любого собственника возникает нормальное желание поднять цену, — сказал он.

При этом Руслан Хабибрахманов признал, что на рынке возникла несколько нестандартная ситуация.

— Она усиливается тем, что очень много квартир было освобождено весной. Сейчас все бывшие арендаторы плюс студенты вывалили на рынок аренды. Всем нужно где-то заселиться. Многие с удаленного режима работы переходят на традиционный, и им надо заселяться поближе к работе, предприятиям, — пояснил он.

Руководитель отдела аренды «Флэта» Владислав Баранов отметил, что ежегодно в августе-сентябре ценовая политика идет в сторону повышения ценника на квартиру.



— Ситуация на рынке диктует свои условия. И любой собственник, видя ситуацию, хочет заработать больше, потому что есть спрос. Весной цены упали, потому что огромное количество людей съехало. И даже люди, занимавшиеся посуточной арендой, ушли на долгосрочную аренду. Получалось, что на одного клиента у нас было 10—15 квартир. Сейчас же ситуация совершенно поменялась — на одну квартиру 10—15 клиентов. Квартир осталось катастрофически меньше, чем желающих снять жилье, — рассказал он. — Естественно, такая ситуация диктует цены. Недавно мы заселяли в квартиру в Московском районе за 18 тысяч плюс «коммуналка», а сейчас — уже 23 тысячи плюс «КУ» за эту же квартиру. Собственник говорит: «Я вижу спрос, много людей интересуются, я хочу повысить цену». Понятно, это перебор. Но если раньше можно было найти «однушку» за 15 плюс «КУ», то сейчас это невозможно. Если они и появляются, то буквально за полчаса исчезают.

По оценке эксперта, цены на арендное жилье выросли просто из-за ажиотажного спроса. Но он думает, что в дальнейшем спрос будет немного сбавляться, а значит, и цены могут снизиться.

Как отметил собеседник, сейчас после просмотра квартиры необходимо оставить задаток, если она понравилась клиенту.

— Люди смотрят дистанционно, мы делаем видеопоказы. В случае если вариант их устроил, они оставляют задаток, а мы представляем все документы. Когда клиенты приезжают уже лично, то, если их все устраивает, они снимают квартиру. Без задатка уже нереально, потому что квартиры очень быстро улетают, — рассказал он.

По словам Баранова, ажиотажный спрос на съемное жилье объясняется еще и тем, что студенты ждали команду о возможности приехать, когда решилось, что учеба будет проходить не в дистанционном режиме. В итоге если в предыдущие годы приезд студентов растягивался во времени, то на этот раз в преддверии нового учебного года «сразу нахрапом все вместе приехали».