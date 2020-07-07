В КФУ открываются новые востоковедные магистерские программы

Под программы выделяется 50 бюджетных мест

Фото: Пресс-служба КФУ

Возможность уверенного взаимодействия с зарубежными партнерами, очевидно, составляет огромную долю успеха любой организации и компании. При этом, помимо собственно владения тем или иным языком на высоком уровне, сотрудники, работающие на этом направлении, должны иметь четкое представление о нюансах профессиональной коммуникации в своей стране специализации, культурных особенностях, проявляющихся в бизнес-сфере. Многие из этих деталей становятся глубоко понятны только благодаря часам практики уже непосредственно в рабочем формате. Возможность доступа ко всему обозначенному будет обеспечена магистрантам, обучающимся по программам профиля «Восточные языки в сфере профессиональной коммуникации», посвященных китайскому или турецкому языку.

Обе программы Института международных отношений КФУ нацелены на практикоориентированную подготовку специалистов, владеющих китайским или турецким языками. Обучение предусматривает изучение теоретических и практических курсов, связанных с современными лингвистическими, культурологическими тенденциями и процессами в современных Китае и Турции.

В результате обучения магистранты получают полный набор профессиональных компетенций, позволяющих стать конкурентноспособными на международном рынке труда. Выпускники будут готовы работать в крупных бизнес- и госструктурах, уверено вести переговоры в тройке языков «восточный-английский-русский», будут знать национальные и культурные особенности региона. Отдельное внимание в рамках программ будет уделено современным методикам и практикам преподавания дисциплин, связанных с китайским или турецким языками, что позволит выпускникам быть востребованными и в сфере профессионального образования.

«Введение нового профиля магистратуры с углубленным преподаванием турецкого языка имеет особое значение. Прежде всего, стоит отметить, что турецкий язык преподается во многих школах Республики Татарстан. А, следовательно, подготовка кадров, которые могли бы достойно преподавать этот язык как в школах, так и в университетах является необходимой. Развитие турецкого языка в регионе находится на высоком уровне. Достаточно сказать, что он входит в группу иностранных языков, по которым проходят муниципальные, городские и республиканские олимпиады, — отметила директор Высшей школы международных отношений и востоковедения КФУ, руководитель программы по турецкому языку Эльмира Хабибуллина. — Разумеется, такой интерес к языку обусловлен тесными контактами Турции и Татарстана. Так, на сегодняшний день объем инвестиций из Турции в Татарстан является одним из самых крупных — он составляет 70 % внешних инвестиций. В связи с этим, подготовка кадров, которые углубленно знали бы турецкий язык, нюансы бизнес-перевода и профессиональной коммуникации также является очень актуальной».

Отдельное внимание в рамках программ будет уделено современным методикам и практикам преподавания дисциплин, связанных с китайским или турецким языками

Разумеется, вторая программа — посвященная китайскому языку — в современных международных условиях представляет не меньший интерес.

«В связи с активным развитием торгово-экономических отношений России и Китая, популярностью китайского языка в последнее время увеличилось количество абитуриентов, желающих изучать китайский язык. Однако потребности работодателей до сих пор не покрыты. К нам постоянно обращаются в поисках сотрудников представители самых различных организаций. В свете необходимости подготовки все большего числа специалистов, владеющих этим языком, во многих школах страны в качестве иностранного языка вводится китайский. Недавно был введен и единый государственный экзамен по китайскому языку, ежегодно проводится Всероссийская олимпиада по китайскому языку. Таким образом, выстраивается единая образовательная линейка — на всех уровнях подготовки, начиная со школы. Между тем, не так много российских вузов имеют магистерские программы с углубленным изучением китайского языка. Более того, программу, подобную нашей, практически невозможно найти — большинство профилей магистратуры ориентировано на изучение истории, культуры, политико-экономическое сотрудничество, классическую филологию. Программа же КФУ максимально практикоориентирована, — обозначила директор Института Конфуция КФУ с российской стороны, руководитель программы по китайскому языку Альфия Аликберова.

Надо сказать, программы предполагают, что абитуриент уже владеет китайским или турецким языком на хорошем уровне. И поэтому будет возможность действительно сделать основной упор на практику — интенсивную коммуникативную и получение необходимых навыков. Кроме того, они будут сочетать в себе традиционные подходы к изучению языков и самые современные — особенно это актуально в области изучения китайского языка.

Выбор одной из двух упомянутых траекторий обучения за самим абитуриентом.

Программы предполагают, что абитуриент уже владеет китайским или турецким языком на хорошем уровне. И поэтому будет возможность действительно сделать основной упор на практику

Первый модуль предполагает изучение дисциплин, которые позволят преподавать китайский или турецкий язык в учебных заведения. В течение курса студент освоит методику преподавания восточного языка, узнает о современных инновационных подходах в преподавании.

Второй модуль ориентирован на абитуриентов, которые планируют работать или уже трудоустроены в государственных и частных организациях, ведущих активную международную деятельность. Он предполагает изучение дисциплин, связанных с устной и письменной коммуникацией в различных сферах, а также с правилами ведения бизнеса в стране изучаемого языка и умением ввести переговоры.

Стоит также отметить, что в учебном процессе, помимо опытных преподавателей Казанского федерального университета, носителей языка, будут также принимать активное участие преподаватели ведущих университетов России и профильных стран и непосредственно работодатели. Практика будет проходить в профильных организациях — образовательных учреждениях или международных компаниях. Обе программы включают в себя и возможность прохождения зарубежных языковых стажировок.

Добавим, описываемые магистерские программы учитывают все требования госстандарта нового поколения 3++, который включает в сферу профессиональной деятельности востоковеда — педагогические и переводческие компетенции.

Условия приема: собеседование по профилю программы магистратуры.

Программа собеседования представлена на сайте КФУ.

Сайт приемной комиссии по ссылке.

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