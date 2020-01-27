Мойка автобусов в автограде, 100 тонн мяса халяль в школы Казани и гардеробщики в КФУ

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. Почти 100 тонн халяльного мяса для департамента продовольствия

Департамент продовольствия и социального питания, специализирующийся на поставках школьного питания, закупит говядину по стандартам «халяль» на сумму в 29,3 млн рублей. Об аукционе стало известно 17 января, заявки на участие принимаются до 27-го числа, а итоги закупки подведут 30 января.

Поставка товара должна осуществляться по заявкам департамента продовольствия до 31 мая 2020 года. Всего понадобится 87,5 тонны лопаточного отруба без голяшки бескостной говядины — это максимальное количество, заказчик может не заказывать такой значительный объем. Каждый килограмм мяса будет стоить акционерному обществу 335 рублей.



2. Уборка ТЭЦ-1 для «Татэнерго» за 19 миллионов

Акционерное общество «Татэнерго» готово заплатить 19,1 млн рублей за ежедневную комплексную уборку помещений и прилегающих территорий, а также мойку окон Казанской ТЭЦ-1. Конкурс на это объявили 17 января, заявки будут принимать до 24-го числа, а итоги подведут 14 февраля.

Работы должны выполняться по адресу: ул. Тукая, 125, в котельных «Горки» на Братьев Касимовых и в Азино на улице Родины, а также на насосной станции «Волга». Услуги по уборке будут оказываться с 1 марта 2020 по 28 февраля 2021 года.



Старейший татарстанский вуз — Казанский федеральный университет — планирует потратить 12,9 млн рублей на обслуживание гардеробов в учебных зданиях. Фото Максима Платонова

3. Для КФУ — 2 года работы гардеробщиков



Старейший татарстанский вуз — Казанский федеральный университет — планирует потратить 12,9 млн рублей на обслуживание гардеробов в учебных зданиях. О соответствующем аукционе стало известно 17 января, заявки принимаются с 20 января по 4 февраля, а итоги подведут 7-го числа.

Гардеробы должны обслуживаться в 23 зданиях, включая учебные, лечебно-лабораторный корпус, здания лечебного корпуса. Гардеробы должны работать с 8 до 20 часов, в каждом здании должны быть по 1—4 сотрудника. Услуги будут оказываться в 2020—2022 годах — до 15 апреля, а также с 15 октября по 31 декабря.



4. Ремонт моста в Камско-Устьинском районе за 12,9 миллиона

«Татавтодор» направит сумму в 12,9 млн на ремонт моста в рамках реконструкции автодороги Тетюши — Камское Устье. О конкурсе было объявлено 17 января, заявки потенциальные участники смогут подать до 3 февраля, а итоги закупки подведут 4 февраля.

Сама реконструкция затронет участок с 30-го по 33-й километр дороги в Камско-Устьинском районе региона. Работы по ремонту моста должны быть выполнены в течение 150—180 дней со дня заключения договора. Понадобится осуществить ремонт опор, пролетного строения, проезжей части, устроить водоотвод и тротуар. Мост пересекает реку Ишимка, неподалеку от населенного пункта Кирельское. Длина моста — 30 метров, а построен он был в 1993 году.



Альметьевское муниципальное предприятие «Городское управление автомобильных дорог» выделит 7,1 млн рублей на покупку дорожного катка. Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

5. Каток для альметьевского управления автодорог

Альметьевское муниципальное предприятие «Городское управление автомобильных дорог» выделит 7,1 млн рублей на покупку дорожного катка. О редукционе было объявлено 21 января, заявки принимаются до 30-го числа, а итоги закупки подведут 3 февраля.

Каток (за эти деньги он будет в единственном экземпляре) должен быть поставлен в Альметьевск, на улицу Производственную, 8 в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. У тандемного виброкатка должен быть дизельный двигатель мощностью не менее 104 кВт, эксплуатационная масса его составит 10 тонн, а емкость для воды — 680 литров.



6. Ограждения для использования маломобильными гражданами на вокзале «Восстание»

АО «РЖДстрой» выделит около 6 млн рублей на материалы для адаптации вокзального комплекса «Восстание» (также известного как «Казань-2») для использования маломобильными группами населения. Тендер объявили 22 января, заявки будут принимать до 29-го, а итоги подведут 30-го числа.

В список требуемых материалов, которые, по мнению компании, нужны для маломобильных групп населения, входит 502 погонных метра ограждений из полированной нержавеющей стали, 606 погонных метров пристенных поручней из полированной нержавеющей стали и 65 погонных метров ограждений из такой же стали. Последние стоят дороже всего — 10,4 тысячи рублей за погонный метр.



МУП «ПАТП №4» потратит 6,6 млн на учет операций, связанных с оплатой проезда банковскими картами в общественном транспорте. Фото Максима Платонова

7. ПАТП №4 заплатит 2,5% от стоимости каждой поездки за оплату картой

Один из крупнейших автобусных перевозчиков Казани — МУП «ПАТП №4» — потратит 6,6 млн на учет операций, связанных с оплатой проезда банковскими картами в общественном транспорте, оборудованном POS-терминалами. Соответствующий аукцион объявили 20 января, заявки принимаются до 28-го числа, а итоги закупки подведут 31-го.

Услуги должны оказываться с 16 февраля 2020 по 15 февраля 2021 года. Судя по всему, речь идет об обслуживании платежей за билеты с помощью бесконтактных банковских карт. Исполнитель будет получать 0,5% от суммы успешно оплаченных при помощи банковских карт поездок в общественном транспорте, а также компенсацию услуг эквайринга в размере 2% от суммы оплаченных билетов. Таким образом, при стоимости проезда в 30 рублей, перевозчику достанется лишь 29,25 рублей.



8. Мойка городских автобусов в Набережных Челнах по 650 рублей за штуку

Другое транспортное предприятие — челнинский МУП «Электротранспорт» — потратит 4,84 млн на услуги по мойке автотранспортных средств. Известно об этом стало 22 января, заявки можно подать до 7 февраля, а победителя определят 10-го числа.

В списке транспорта, который потребуется мыть, — 190 городских автобусов НефАЗ 5299. В среднем каждый месяц до 31 декабря 2020 года будет осуществляться 620 моек, по 20 в день. Удаленность мойки должна составлять не более 5 километров от места стоянки транспортных средств на ул. Промышленной, 38. Всего потребуется 7 440 моек, каждая будет стоить 650 рублей.



Транспортные услуги будут оказываться в течение года. Фото Максима Платонова

9. Вахта для казанского аэропорта

Международный аэропорт «Казань» совместно с семью заказчиками, среди которых «КАПО Авиа», «ЮВТ Аэро» и «Росинтер Ресторантс», потратят 3,8 млн рублей на доставку работников к месту работы и обратно в 2020 году. Информацию о тендере обнародовали на портале госзакупок 20 января, заявки принимаются с 21 по 30 января, в предпоследний день месяца подведут итоги.

Транспортные услуги будут оказываться в течение года. Около 67% стоимости закупки оплатит казанский аэропорт, около 10% — «Тулпар техник», около 6% — «КАПО Авиа». Подрядчик должен будет предоставить автобусы вместимостью не менее 45 человек, с системой кондиционирования, по одному на маршрут. Маршрутов будет 10 (плюс один дополнительный) — из 10-го микрорайона, улиц Глушко, Вагапова, Мавлютова, Волгоградской, Патриса Лумумбы, Ибрагимова и Ленинградской, а также от магазина «Ветеран», из Кировского района и Дербышек.



10. За форум «Не словом, а делом!» — 3 миллиона

А вот Министерство по делам молодежи региона собирается заплатить 3,05 млн рублей за республиканский форум трудящейся молодежи под свежим названием «Не словом, а делом!». Об этом стало известно 22 января, заявки принимаются до 30-го числа. Аукцион состоится 31 января.

Мероприятия состоятся с 15 по 20 февраля 2020 года. Для участия в форуме будут приглашены представители студенческих трудовых отрядов Татарстана и учащиеся 9—11-х классов общеобразовательных организаций. Общее количество участников форума составит не менее 500 человек. Подрядчик должен будет организовать проживание и трехразовое питание, разработать стилистику мероприятия, организовать образовательную программу форума и работу штаба мероприятия, осуществить онлайн-регистрацию участников, разработать концепцию торжественной части форума, организовать информационную поддержку и привлечение медиаперсон, разработать дизайн и напечатать полиграфическую продукцию, а также организовать культурно-развлекательную программу.

