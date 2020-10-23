Рокировки в КФУ: сразу в трех институтах сменили директоров

Фото: Максим Платонов

«Для многих из вас эта процедура, наверное, была не очень приятной»

В трех институтах Казанского федерального университета сменились руководители. Соглашения с новыми директорами ректор вуза Ильшат Гафуров подписал накануне — в рамках торжественной церемонии. Отметим, что в таком формате заключение договоров с директорами институтов в КФУ проходило впервые.

— Срок полномочий директоров связан со сроком полномочий ректора. В апреле ваш покорный слуга был переназначен правительством Российской Федерации на пятилетний срок, соответственно, истек срок действия контрактов с директорским корпусом, — рассказал Гафуров. — Однако с учетом того, что на нас легла ответственность за переформатирование учебного процесса и обеспечение жизнедеятельности студентов, связанной с пандемией, было принято решение продлить на полгода полномочия всех директоров, в надежде на то, что осенью ситуация улучшится и мы сможем более спокойно провести процедуру новых выборов.

Соглашения с новыми директорами ректор вуза Ильшат Гафуров подписал в рамках торжественной церемонии. Фото: kpfu.ru

Ректор также пояснил, что он не отвечает за назначение руководителей институтов, как это было раньше, — теперь их избирает специальная комиссия. Решение принимается по итогам заседаний, на которых кандидаты презентуют свою дорожную карту и программу развития конкретного института на ближайшие пять лет.

— Для многих из вас эта процедура, наверное, была не очень приятной, поскольку задавались разные вопросы касательно института и всех процессов в академической среде, — обратился к участникам церемонии Ильшат Гафуров. — Все защиты сопровождались жаркими дискуссиями, голосование было тайным, а я как ректор не высказывался в пользу каких-либо кандидатов. Люди, которые присутствуют здесь, прошли аттестационную комиссию, и сегодня мы будем подписывать с ними соглашения.

«Институт физики в последние годы стал плохо готовить молодое поколение»

Большая часть директоров, с которыми накануне КФУ подписал контракты, были просто повторно переназначены. В их адрес в ходе церемонии звучали напутствия, пожелания и благодарности. К примеру, Ильшат Гафуров поблагодарил за проделанную работу директора Института фундаментальной медицины и биологии Андрея Киясова, на чье структурное подразделение свалилась огромная нагрузка из-за пандемии.

«Отличный ученый, но мы ждем также, что он проявит себя хорошим управленцем», — охарактеризовал Стойкова ректор. Фото: kpfu.ru

Подписание соглашений с тремя новичками — директорами институтов химии, физики и вычислительной математики — ректор оставил на десерт. Первым из них на сцену императорского зала КФУ вышел новоиспеченный и. о. института химии им. Бутлерова Иван Стойков.

— Он полностью наш доморощенный, университетский. Отличный ученый, но мы ждем также, что он проявит себя хорошим управленцем. Надо быть востребованными не только в академических кругах, но и в среде бизнес-партнеров. Живя в нефтехимической республике, мы должны повышать конкурентоспособность наших выпускников, — высказался Гафуров.

И. о. директора института физики стал Дмитрий Таюрский, также занимающий должность проректора. По словам Гафурова, Таюрский имеет огромный опыт работы, как в стенах университета, так и за пределами нашей страны — он долгое время работает в ведущих университетах Японии и до сих пор является приглашенным профессором одного из них.

И. о. директора института физики стал Дмитрий Таюрский, также занимающий должность проректора. Фото: Максим Платонов

— Институт физики в последние годы стал плохо готовить молодое поколение — докторов наук там не так много. Я понимаю, почему это происходит: есть поколение достойных, талантливых людей, которые так или иначе сегодня сдерживают рост новых, — высказался ректор университета.

«Место стало вакантным, и я воспользовался своим ректорским правом»

Исполняющим обязанности директора института вычислительной математики и информационных технологий стал выпускник КАИ Дмитрий Чикрин.

— Отдельно хочу сказать об изначальной кандидатуре директора института вычислительной математики и информационных технологий: Сергей Геннадьевич Мосин был заявлен и проходил аттестацию, далеко не единогласно члены аттестационной комиссии отнеслись к его выступлению и ответам на вопросы. Тем не менее большинство проголосовало за то, чтобы снова назначить его на должность, правда, на более короткий срок. После этого он забрал свое заявление, и поскольку место стало вакантным, я воспользовался своим правом, и на год было подписано соглашение с новым директором, — заявил Ильшат Гафуров.

Исполняющим обязанности директора института вычислительной математики и информационных технологий стал выпускник КАИ Дмитрий Чикрин. Фото: kpfu.ru

Касательно «более короткого срока» стоит пояснить, что речь идет о годовом соглашении для всех трех новичков. По словам ректора, этот год станет для них в какой-то мере «годом испытаний».

Лина Саримова