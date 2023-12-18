Главный корпус КФУ отреставрируют из-за появившихся на фасадах трещин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный корпус Казанского федерального университета (КФУ) в скором времени будет отреставрирован. На стенах здания, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина», появились трещины. Как сообщается на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, общественное обсуждение акта историко-культурной экспертизы, который и даст начало работам, должно завершиться 12 января 2024 года.

Главный корпус, расположенный в самом центре Казани — на улице Кремлевской, построен в 1826 году. Архитектор Петр Пятницкий выполнил его в стиле классицизма, объединив два рядом стоявших здания: бывшую гимназию и бывший дом вице-губернатора Михаила Тенишева. Уже в прошлом веке со стороны двора к нему был добавлен еще один, третий этаж. Также в 1904 году к западному крылу была пристроена трехэтажная постройка. Такое же строение было возведено и у восточного крыла, но уже в 2004-м.

Как отмечают специалисты, кирпичные стены главного корпуса, его крыша и фасады в настоящий момент находятся в ограниченно работоспособном состоянии. На здании наблюдаются вертикальные и косые трещины, а гидроизоляция стен первого этажа и подвала утратила свои свойства. Предполагается, что причиной этих разрушений стала неравномерная осадка фундаментов из-за недостаточной несущей способности грунтов основания.

Проект предполагает ремонт крыши и фасадов, в том числе частичную замену кровли, устройство слуховых окон, замену водостоков, а также установку кровельного ограждения. Кроме того, запланированы устройство отсечной гидроизоляции, демонтаж всех металлических элементов и инженерных систем на фасадах, искажающих их архитектурный облик, осушение стен подвала, замена штукатурки на первом этаже, а также реставрация декоративных элементов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также заменят и деревянные рамы с воссозданием исторической расстекловки, восстановят габариты дверных проемов на дворовом фасаде западного пристроя, воссоздадут деревянные двери, устроят стилистически подходящие металлические ограждений на крыльцах. Заказчиком проекта выступает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Напомним, в прошлом месяце Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану нашло нарушение в Положении о закупках Казанского федерального университета. Закрепленное в документе условие в нарушение федерального закона о конкуренции позволило вузу заключить десятки контрактов с целью ремонта своих объектов на сотни миллионов рублей с одной и той же компанией. Детали — в нашем материале.

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Максим Кокунин