Как учились на экологов: спасались от психиатров, попадали в КГБ, воровали елки и пугали рожениц

В Казанском университете празднуют 50-летие кафедры охраны природы, из которой вырос первый в стране факультет экологии

Мало кто задумывается о том, как становятся экологами. Сегодня в «Реальном времени» — уникальные, абсолютно правдивые воспоминания выпускников и преподавателей экологического факультета: смешные, пугающие, а местами даже мистические.

День рожденья казанской экологии



21 ноября считается днем рождения кафедры охраны природы и биогеоценологии в составе биофака КГУ. Кафедру основали 50 лет назад, она была одной из первых в СССР, где прицельно учили именно экологии. В 1989 году ее переименовали в кафедру прикладной экологии и включили в состав первого в СССР экологического факультета. Казанский университет был в этом плане первопроходцем: здесь первыми поверили в то, что учить экологов нужно отдельно, на собственном факультете.

Сегодня в университете проходят торжественные мероприятия и встреча выпускников разных лет. Конечно, все с ностальгией вспоминают годы студенчества. Благо, впечатлений здесь можно было набрать на всю жизнь.

Летняя полевая практика в Волжско-Камском государственном заповеднике, 1998 год. Фото: из архива Людмилы Губаевой.

Чего стоит только летняя полевая практика: студентов после первого и второго курсов вывозили в заповедники на полтора месяца — там они и жили, и учились. Еду готовили в котлах на кострах, посуду мыли в реке (а иногда и пили оттуда же), жили в дощатых бараках, каждый день проходили десятки километров вместе с преподавателями. Изучали флору и фауну, законы сосуществования видов, проходили климатологическую и геологическую практику, учили бесконечную латынь и ставили бесчеловечные эксперименты над живыми существами (по большей части над собой, но и рыбам, и насекомым, и даже мышам доставалось). Попадали в курьезные и странные ситуации.

Во славу науки попадали в кабинеты КГБ…

В историю кафедры и факультета вошли рассказы о студентах и аспирантах, которые попадали в серьезные неприятности, выполняя свои научные работы.

Профессор Татьяна Рогова руководила экологическим факультетом с 1994 по 2004 годы, потом еще 10 лет возглавляла кафедру общей экологии во вновь созданном Институте экологии и природопользования, а сейчас продолжает преподавать на этой кафедре. Она рассказала «Реальному времени»:

«В середине восьмидесятых одного нашего студента — Витю Наумова — забрали в КГБ, когда он с блокнотом проводил учет птиц на свалке в Кадышево (она тогда еще была открыта). Он записывал, какие там летают птицы, в каком количестве. Не один день он туда ходил: вел регулярный учет, как положено. В то время в тех местах кругом были дачные участки. И какой-то очень озабоченный дачник-пенсионер обратился в органы: «Какой-то тут ходит человек с биноклем и что-то записывает!». А оттуда, на минуточку, просматривается аэродром авиастроительного завода.

За Витей на эту свалку приехали специальные люди и, недолго думая, забрали в КГБ. Стали разбираться, кто он и откуда. Открыли блокнотик — а у него там песни на английском языке записаны. Ну и все — шпион! И ему пришлось долго объяснять, что он дипломник, пишет работу вот по такой теме. Они обратились в университет, конечно. Разобрались быстро, но впечатлений он набрался надолго.

То есть нашим людям приходится работать с разными объектами, в разных условиях, попадать в разные ситуации».

… а еще — в руки санитаров и в монологи Задорнова

В одном монологе Михаила Задорнова рассказывается история профессора, который попал в руки к сотрудникам психиатрической лечебницы, пока выполнял свою работу: изучал древесные грибы.

Мало кто знает, что история эта основана на реальных событиях — и произошли эти события с аспирантом кафедры охраны природы Казанского университета, ближе к концу восьмидесятых. Аспирант Гришин писал диссертацию по дереворазрушающим грибам (например, к таким грибам относятся трутовики). Для исследований ему нужны были образцы, собранные в городе. В Казани в ту пору зелени хватало, но нужны были именно древесные грибы.

Как-то, проходя мимо забора психиатрической больницы, наш герой увидел рай на земле: во дворе росли высокие деревья, на которых были отличные экземпляры грибов. Недолго думая, молодой ученый перемахнул через забор и полез за мечтой. Там его и обнаружили санитары. На их вопрос «А что это вы там делаете?» аспирант честно ответил: «Собираю грибы». Учитывая специфический профиль заведения, вышло неловко. На то, чтобы высвободиться из цепких рук советской медицины, у ученого ушла пара часов.

Воровали ели в попытке получить зачет

Саралинский участок Волжско-Камского государственного заповедника — место глухое, но удивительно красивое. На базу практики студентов 5 часов везут по реке на катере. Ближайшее жилье находится в паре десятков километров по суше и в нескольких километрах по реке. Кроме студентов, на базе живет преподаватель, в сторожке — лесник, а в лесу вокруг — лоси, ужи, мыши, гадюки и другие важные и нужные биологические виды.

На практике по общей экологии, 1999 год. Фото: из личного архива Людмилы Губаевой.

Вадим Прохоров, доцент кафедры общей экологии Института экологии и природопользования КФУ, закончил экологический факультет в 1998 году. В 1995 году, как и все остальные, их группа приехала на Саралинский участок проходить практику по экологии наземных экосистем. Каждый день группа во главе с преподавателем выходила в лес на учебные работы. Он вспоминает:

«Наш преподаватель, Виктор Анатольевич Белоногов, сказал, что поставит зачет тому, кто в Саралах найдет ель. Она там была раньше, но из-за изменения климата исчезла в 1960-х годах. А за продуктами и водой мы ездили на катере в Камское Устье. И в очередной раз решили взять лопату и выкопали маленькую ель, посаженную в поселке. Посадили ее в подальше от стационара в лесу, привели Белоногова, показали. Он ее потянул за вершину и вытянул из земли. В общем, зачет автоматом мы не получили».

Чуть было не эвакуировали роддом

Альбина Аслямова закончила экологический факультет в 2000 году. Она вспоминает, как их группа однажды вызвала дикую панику у пациенток одного из казанских роддомов:

«В начале 2000-х на практических занятиях по радиационной экологии все группы водили в скверик вокруг одного из роддомов в центре Казани. Там есть участок, где когда-то захоронили специфические отходы, и с тех пор в этой точке у поверхности земли радиационный фон нормальный, а на глубине в десяток сантиметров — уже повышенный. Туда-то нас и привели. И вот ходим мы группой со счетчиками, они тихонечко потрескивают, вокруг гуляют беременные женщины на изрядных сроках. И все опасливее и опасливее на нас смотрят. В итоге спросили у нас, что это мы там делаем. А мы им и отвечаем жизнерадостно: «Радиацию мерим». Они подняли панику, позвали персонал клиники и стали готовиться к эвакуации. Их, конечно, успокоили. Надеюсь, там в тот день никаких преждевременных родов не случилось».

На практике по ботанике, 1998 год. Фото: из личного архива Людмилы Губаевой

Находили цветок папоротника

Как известно, папоротник не относится к покрытосеменным растениям. Проще говоря, цветов папоротника в природе нет и быть не может. Совсем никогда. Ни при каких обстоятельствах. Но Ксении Филипповой (выпуск 2002 года) как-то раз почти повезло:

«Зоологическую практику в конце 1990-х мы проходили на станции Дачной: там есть две базы практики — для биологов и для экологов. Ловили мы там насекомых в специальные ловушки. Ловушка представляет собой небольшую круглую коробочку яркого цвета, насаженную на палку. Коробочку наполняют водой, втыкают палку в густые заросли каких-нибудь растений и ждут, когда неразумное насекомое перепутает ловушку с цветком и заползет в нее.

В ночь Ивана Купалы мы всей группой пошли на реку: купались, сидели у костра и шутили про то, что еще немного — и пойдем искать цветок папоротника. По поверьям, кто его найдет в «купальную» ночь, тот может загадывать любое желание, найти клад — в общем, счастливым будет. И вот, поднимаемся мы в лагерь. Ночь, светит луна, сова где-то рядом ухает — страшно! И вдруг я отчетливо вижу в зарослях папоротника вдоль тропинки белый цветок. Сначала глазам своим не поверила, но мы же уже были «подогреты» всякой мистикой, о которой у костра болтали. Вот и решила, что нашла чудо. Сорвать попыталась, сжала в руке — а из него вода льется: «Роса!», — думаю, и уже желания чуть ли не вслух загадываю.

В общем, конечно же, никакой это был не цветок, а ловушка для наших жучков. Столько лет уже прошло, а одногруппницы до сих пор мне этот «папоротник» вспоминают».

Практика по зоологии, Дачная, 1998 год. Фото: из личного архива Людмилы Губаевой

«Равнодушным людям в этой сфере делать нечего!»

А если говорить серьезно, то настоящие экологи — это не те, кто призывает вязать свитера пингвинам, чтобы те не замерзли. И не те, кто рассказывают ужасы «мы все умрем от экологической катастрофы», чтобы срубить дешевой популярности. И не те, кто пишут статьи в духе «экология у нас плохая» (экология, к слову, не может быть плохой — это наука, а плохой может быть экологическая ситуация).

Это те, кто каждый день изучает взаимосвязи между живым организмом и средой, в которой он обитает. Те, кто борются за повышение качества этой самой среды. Те, кто всю свою жизнь положили на то, чтобы нашим детям осталась зеленая планета с чистой водой. Они учат и разъясняют, сидят в лабораториях и бродят по лесам, борются с браконьерами и рассчитывают нормативы.

«Студенты наши попадали не только в смешные истории. Они ведь выполняли и реальную, очень важную и нужную работу. У нас на кафедре, а потом и на факультете была добровольная служба охраны природы: они и с браконьерами работали — и зимой, и летом, и выходили при решении вопросов на государственные органы. Ничего не боялись. Это все было в предперестроечные времена, и ребята уже тогда учились быть неравнодушными и активными. Это всегда отличало наших студентов и сотрудников. Область наша очень интересная, и люди всегда неформально подходили к работе. И студенты, и аспиранты, и преподаватели. Люди с активной жизненной позицией — вот что отличает нашу специальность. Равнодушным людям в этой сфере делать нечего!».