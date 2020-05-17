«Университетскую среду ничем не заменить. Поэтому я за смешанное обучение»

Директор Института передовых образовательных технологий КФУ Светлана Котенкова — о том, каким станет высшее образование в посткоронавирусную эпоху

Фото: предоставлено Светланой Котенковой

«Еще одним открытием было, что студенты стали больше задавать вопросов. Если при офлайн-встречах кто-то стеснялся, порой не решался активно обсуждать темы, им что-то мешало, то формат чатов снял барьеры, и они стали более активными. Для части студентов дистанционная форма оказалась намного более комфортной. Мы понимаем, что гибкий подход к образованию — ключевой на сегодняшний день. Мы все разные», — рассуждает директор созданного в конце апреля Института передовых образовательных технологий КФУ Светлана Коненкова. В интервью «Реальному времени» она рассказала о том, что показал опыт онлайн-обучения в Казанском университете этой весной, дешевле ли дистант по сравнению с традиционными формами образования и каковы перспективы включения геймификации и технологий VR в работу преподавателей и студентов.

«Сегодня мы наблюдаем переход от оформленных профессий к набору компетенций»



— Вы согласны с мнением о том, что необходимо принципиально менять саму структуру образовательного процесса?

— Да, согласна. На протяжении уже 200 лет подходы к массовому образованию практически не менялись. Мы жили в парадигме, что есть преподаватель — транслятор знаний, и шла фронтальная передача знаний — стоит преподаватель, а напротив него находятся школьники или студенты, причем эта модель работала на всех уровнях образования. Соответственно, в этой модели акцент на принятие информации обучающимися.

Но сейчас мы живем в обществе, в котором информационная рамка практически отсутствует. Важно учиться, а не обучаться. В XX веке вуз, как правило, осуществлял подготовку к конкретному рабочему месту. Сегодня же мы наблюдаем переход от оформленных профессий к набору компетенций. Одна профессия может требовать разный набор компетенций в зависимости от отрасли, растет спрос на «гибридные» профессии и междисциплинарные навыки.

Вуз должен быть способен обеспечить такую гибкость. Поэтому актуальным становится создание не только образовательных программ, курсов, контента, а образовательного пространства, в том числе цифровой образовательной среды. При этом важно понимать, что все, что касается онлайн-обучения, дистанционных форматов — это исключительно технология, направленная на решение конкретных задач.

Фото kpfu.ru

Актуальным становится создание не только образовательных программ, курсов, контента, а образовательного пространства, в том числе цифровой образовательной среды

«Сможем ли мы 100-процентно вернуться к традиционным форматам обучения и надо ли?»

— Какие блоки будет курировать ваш институт?

— В институте четыре основных направления. Первое — это координация образовательных проектов. Новые технологии и методики будут апробироваться в институте, а потом масштабироваться в университете. Наша задача — разработать модель, изучить, на каких направлениях подготовки, в каких институтах ее можно более эффективно внедрить, где она сможет хорошо прижиться.

Следующее направление работы — аналитическое. В наш институт вошел Ситуационный аналитический центр, который уже существовал в КФУ, его возглавлял Тимирхан Алишев. Центр активно занимался анализом лучших мировых практик, готовил аналитические обзоры для информирования сотрудников и принятия управленческих решений в области образования. Приоритетным направлением его работы была предикативная аналитика, прогнозирование успешности студента на основе больших данных. Наша задача настроить систему так, чтобы получать сигнал о необходимости внести коррективы в образовательный трек, не дожидаясь негативного события.

Третье направление деятельности института — развитие онлайн-образования. В университете разработаны цифровые образовательные ресурсы, апробированы разные практики их использования. Например, в КФУ реализуются образовательные программы с применением дистанционных технологий. Многие зарубежные студенты имеют возможность минимизировать объем присутствия на территории России.

Сейчас мы перешли на дистанционный формат, это вынужденная мера. Нам предстоит ответить на вопрос — как дальше жить, в каком объеме должны присутствовать традиционные формы обучения.

Замечу, что при использовании дистанционных технологий нужно отслеживать вовлеченность студентов, анализировать, какие задания даются им легко, какие темы не усваиваются, какое время они тратят на выполнение заданий, в каком темпе осваивают и многое другое. Поэтому институт будет заниматься психометрическими исследованиями, сопровождать разработку онлайн-курсов, консультировать сотрудников университета.

Еще одно направление института связано с повышением квалификации преподавателей. В университете функционировал Центр повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических кадров. Он вошел в состав нашего института. Для внедрения лучших практик необходимы обученные сотрудники — преподаватели и учебно-вспомогательный персонал, обеспечивающие образовательный процесс. Сегодня нужно усилить навыки педагогического дизайна, проработать роли наставников и тьюторов.

— Когда ваш институт начнет полноценно функционировать?

— Мы уже работаем, пока в удаленном формате, сотрудники находятся на самоизоляции. Институт формируется, выделено 13 штатных единиц.

Фото kpfu.ru

Создание центра ответственности за развитие онлайн-обучения обсуждалось в университете не раз. Просто сейчас все совпало. Это эволюционный процесс



«Студенты жаждут вернуться в университет»



— Вы сказали, что в КФУ шли процессы по внедрению дистанционного обучения. Но все же насколько коронавирусные реалии активизировали процесс создания вашего института? Или это было подготовленным решением?

— Создание центра ответственности за развитие онлайн-обучения обсуждалось в университете не раз. Просто сейчас все совпало. Это эволюционный процесс. Длительная работа департамента образования по координации разработки цифровых образовательных ресурсов, обновление инфраструктуры университета, увеличение серверных мощностей, оборудование студий записи видеолекций, внедрение прокторинга, приемная кампания с использованием дистанционных технологий и т. д. Каждый институт университета прошел свой путь. И, наконец, стремительный перевод всей контактной работы в дистанционный формат. Накопленный опыт позволил университету быстро переформатировать образовательный процесс, сейчас все занятия проводятся по расписанию.

Из-за специфики направлений подготовки часть дисциплин — там, где требуется обширная лабораторная база, которую нельзя заменить виртуальными тренажерами, то есть когда студентам необходимо получить мануальные навыки, на кончиках пальцев — была перенесена на осень текущего года. Таких курсов немного. А все остальные, согласно расписанию, проводятся в 100-процентном объеме.

— Какие плюсы вы можете выделить в переходе к дистанту?

— Это позволило прокачать цифровые компетенции преподавателей и студентов. Многие сотрудники открыли для себя более широкий диапазон возможностей и активно перерабатывают свои курсы. Кто только планировал разработать цифровой образовательный ресурс, сейчас получил опыт и обратную связь, что и в каком объеме переводить в таком формате, что эффективно, а что нет.

В первые дни значительно выросла посещаемость занятий со стороны студентов, они получили доступ к записям лекций, могут прослушивать их при необходимости, повторять и прорабатывать материал. Многие преподаватели работают на платформе Microsoft Teams, которая позволяет систематизировать все работы студентов в одном месте, они видят работы друг друга, возникает дополнительный стимул к рассмотрению новых аспектов.

По отзывам студентов, они буквально жаждут вернуться в университет, скучают по живому общению с преподавателями. Некоторые типы деятельности сложно перенести в дистанционный формат. Поэтому актуальность смешанного обучения сейчас, наверное, ни у кого не вызывает сомнений.

— И какой процент в этом смешанном обучении нужно отвести под дистанционное обучение, а какой оставить для традиционного формата? Или это зависит от специальности и направления подготовки?

— Да, конечно, это зависит от направления подготовки и специфики самого курса. Если говорить из личного опыта, с позиции преподавателя, то мы со студентами даже смогли выдержать проектную деятельность в дистанционном формате. Но студенты отмечают, что такой тип деятельности в дистанционном формате будет более успешен, если первые занятия пройдут очно, произойдет сонастройка, понимание задач у студентов, восприятие друг друга.

— Какие неожиданности обнаружились в дистанционном формате обучения?

— Студентам нравится, когда все материалы и задания курса заранее размещены, и каждый может изучать курс в своем темпе. Еще одним открытием было, что студенты стали больше задавать вопросов. Если при офлайн-встречах кто-то стеснялся, порой не решался активно обсуждать темы, им что-то мешало, то формат чатов снял барьеры, и они стали более активными.

Для части студентов дистанционная форма оказалась намного более комфортной. Мы понимаем, что гибкий подход к образованию — ключевой на сегодняшний день. Мы все разные. Кому-то подходит больший объем дистанционной работы, кому-то меньший.

Фото Максима Платонова

По отзывам студентов, они буквально жаждут вернуться в университет, скучают по живому общению с преподавателями

«Ни о каком сокращении затрат речи не идет»



— В университете много и пожилых преподавателей. Насколько им реально адаптироваться к новым форматам работы?

— У нас есть преподаватели, которым глубоко за 70. На первом этапе мы им, безусловно, помогали. У нас был период, когда мы уже неделю как перешли на дистанционный формат, но преподаватели еще приезжали на рабочие места. Очень важно подобрать тот инструмент, который комфортен преподавателю и соответствует дисциплине, признать порой недостаточный уровень владения некоторыми технологиями. Период, когда была возможность работать в зданиях университета, помог выявить такие проблемные моменты и обучить преподавателей.

Так что у нас все справились с поставленной задачей, даже люди очень возрастные. Ответственность за свой курс и студентов позволили переломить сопротивление и порой нежелание меняться у части преподавателей. Коллектив сплотился.

Из минусов надо отметить, что резко возросла трудоемкость как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. Это подвиг всего образовательного сообщества, который мы наблюдаем.

— При этом некоторые студенты, особенно платных отделений, утверждают, что дистанционное образование менее затратно, в связи с чем надо снижать стоимость такого обучения.

— Мы должны различать разные виды дистанционного образования. У дистанционных образовательных программ контактная работа преподавателя со студентом минимальна или совсем отсутствует. Студенты, как правило, выполняют тесты и задания, которые проверяются автоматически. Отмечу, что знания тестами проверить можно, но навыки такими инструментами проверить очень сложно. Для такой модели затраты на начальном этапе, когда продукт разрабатывается, высокие, а в дальнейшем в расчете на одного студента они сокращаются, особенно при большом количестве обучающихся.

При формате, который сейчас реализуется в университете, вся контактная работа преподавателя со студентом сохранена на 100 процентов. То есть студент общается с преподавателем, только не в аудитории, а посредством технологий. Ни один контактный час в Казанском университете не потерян. В этом отношении ни о каком сокращении затрат речи не идет. Они, наоборот, возросли. Повторю, значительно увеличилась трудоемкость процесса. Первые недели были очень тяжелыми. Глаза сильно уставали, казалось, что все звуки внутри меня, потому что весь период преподавания ты проводишь в гарнитуре, что очень тяжело.

А еще преподавателям тяжело в эмоциональном плане — не хватает энергетики студентов, нет отдачи от аудитории. В результате затраты преподавателей намного выше, да и задания приходится перерабатывать.

Фото Максима Платонова

Преподавателям тяжело в эмоциональном плане — не хватает энергетики студентов, нет отдачи от аудитории. В результате затраты преподавателей намного выше, да и задания приходится перерабатыват

«Как мама школьника могу сказать, что первые дни дистанционного обучения были сложными»

— Как вы оцениваете складывающуюся в среде родителей позицию считать дистанционное образование суррогатом, особенно на примере школьного образования? Родители сетуют на то, что они не педагоги по образованию, но вынуждены примерять на себя роль учителей.

— Если говорить о среднем образовании, то родителям действительно приходится нелегко. В вузе работают уже со взрослыми, с теми, кто владеет технологиями и осознанно подходит к выбору, у кого есть определенный запрос на образование. Со школьниками в этом плане значительно сложнее, много ограничений по использованию технологий связано со здоровьем наших маленьких учеников. Как мама школьника могу сказать, что первые дни дистанционного обучения были сложными. В этот момент я тоже находилась на удаленном режиме работы. Когда надо настроить маленького ребенка на учебу, организовать его пространство, объяснить какие-то моменты и параллельно работать самой, было непросто.

С другой стороны, платформы, подобные «Учи.ру», способствуют индивидуализации. Один ребенок выполняет задания быстро и у него остается много свободного времени на дополнительные активности. А кому-то на выполнение заданий требуется больше времени. Обычно педагог работает на среднего ученика. И две группы — отстающие и работающие с опережением — выпадают.

Если мы перестроим школу под формат, например, пять учеников на одного учителя, тогда можно реализовывать персональный подход и в офлайне. Но это увеличит и затраты. Считаю, что будущее за внедрением методически выверенных инструментов дистанционных технологий в школе.

— Насколько это близкое будущее?

— Прогрессивные авторские школы уже активно двигаются в этом направлении, внедряют в обучение образовательные платформы. Если говорить про массовое внедрение, нужны разные подходы к городским и сельским школам. Для сельских школ дистанционное обучение может позволить повысить качество образования, потому что они не обладают необходимой ресурсной базой, часто не укомплектованы кадрами. При наличии интернета и оборудования — это один из вариантов решения проблем и предоставление равных возможностей. Региональные модели могут отличаться друг от друга в сегменте среднего образования.

Я ни в коем случае не выступаю за полный дистанционный или онлайн-формат. Но смешанное обучение позволяет сократить затраты преподавателей на рутинные операции.

— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорит, что дистанционное образование может быть лишь подспорьем, и ничто не заменит той самой университетской среды.

— Абсолютно верно. Среда, контакты, сообщество — их заменить нельзя. Именно поэтому я за смешанное обучение. Все, что можно перенести в другой формат и извлекать из этого плюсы — да. Но общение, особенно университетское, не заменишь. Среда во многом определяет процесс, от этого отказываться ни в коем случае нельзя.

Фото kpfu.ru

Среда, контакты, сообщество — их заменить нельзя. Именно поэтому я за смешанное обучение. Все, что можно перенести в другой формат и извлекать из этого плюсы — да. Но общение, особенно университетское, не заменишь

— Когда вы говорили о направлениях работы вашего института, то указали на перспективы внедрения элементов геймификации и технологий VR. Как скоро произойдет это внедрение?

— Геймификация — это уже наше настоящее. Мы стоим на пороге, когда в университет массово зайдет совершенно новое поколение Z. Частично оно уже присутствует. Для них это типичный инструментарий. С одной стороны, высшее образование призвано подтягивать студента, улучшать его, а с другой — учитывать запрос. Университеты активно переформатируют контент, скорость, время достижения результата — это важные критерии сегодня, и геймификация соответствует им. Внедрение VR сложнее в технической части, и оно более дорогостоящее. Поэтому многое будет зависеть от экономической составляющей.



Кристина Иванова