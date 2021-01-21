COVID-19 подстегнул интерес к крионизации: среди заморозивших тело есть один татарстанец

Как в питерской компании замораживают тела покойных ради «воскрешения» в неопределенном будущем

Как выяснило «Реальное время», в условиях пандемии коронавируса в России резко возросло число поклонников крионизации — замораживания тел после смерти ради воскрешения в неопределенном будущем, когда это станет возможным. Как ни странно, в нашей стране этот сервис существует, причем вполне законно. В единственной отечественной компании, предлагающей услуги крионизации тела, мозга или ДНК, нашему изданию рассказали об увеличении числа обращений — «люди задумались о том, что все-таки смертны». Пока заморожено несколько сотен покойных, но количество заинтересованных по всему миру исчисляется тысячами. Как сообщили нам в компании «Криорус», на эксперимент уже решился один житель Татарстана, тело которого заморозили после смерти, еще несколько жителей республики заключили договоры на крионизацию.

Спасаясь от коронавируса — заморозиться до лучших времен

Услуги крионизации тела после смерти оказывают всего пять компаний в мире, и одна из них — в России, в Санкт-Петербурге.

С началом пандемии COVID-19 число желающих быть замороженными после смерти в надежде, что в ближайшем будущем появятся технологии удачной разморозки тела и фактического воскрешения (в том числе путем клонирования замороженного ДНК), заметно возросло. Об этом газете «Реальное время» рассказала глава и соучредитель компании ООО «Криорус», предоставляющей подобные услуги, Валерия Удалова, которая является также теоретиком трансгуманизма, социологом и футурологом.

— Скажем так, не то чтобы ажиотаж, но многие люди задумались о том, что все-таки смертны, обращений к нам стало больше. В основном люди к нам обращаются, которые еще не заболели [COVID-19], и мы надеемся, что они все же не заболеют! Самих обращений стало больше, причем со всего мира. Клиенты, конечно, подписывают договоры, но единицы замораживаются — к счастью, все же обращающиеся к нам не особенно часто умирают. Есть пациенты, которых мы уже заморозили — их, как всегда, немного. Клиентов, которые подписывают договоры на будущую заморозку, — их стало больше. Не сказать, чтобы в десятки раз больше, но заметно, — отметила Удалова.

Число замороженных «пациентов» около 400



Компании по услугам крионирования готовы заморозить не только тело, но и мозг, образцы ДНК покойного, крионируют даже животных. Но число их «пациентов» с 1972 года, когда появился «пионер» в этой необычной сфере — компания Alcor в Аризоне, не превышает и полутысячи.

У «Алькор», например, заморожены порядка 200 человек, в российской компании «Криорус» число «пациентов» (так там называют умерших клиентов, заключивших договоры на заморозку, или их умерших родственников) не превышает 100. Всего в США к 2020 году было заморожено более 250 человек, еще 1,5 тысячи оплатили процедуру будущего крионсервирования своего тела (среди них, например, Пэрис Хилтон). Всего, по данным крионистов, по всему миру заморожено около 400 человек.

В 2018 году количество «пациентов» в России ограничивалось 62, большей частью замороженных при температуре минус 196 градусов по Цельсию в криохранилище в Сергиевом Посаде. К началу 2020 года в «Криорусе» было уже около 80 «пациентов».

В 1972 году появился «пионер» в этой необычной сфере — компания Alcor в Аризоне. Фото: kriorus.ru

«Нашу деятельность нельзя назвать бизнесом»

Деятельность ООО «Криорус» сложно назвать собственно бизнесом — изначально компанию в 2005 году основала группа активистов-трансгуманистов, и первыми же клиентами стали сами представители компании или их родственники (один из них заморозил после смерти маму).

Тела покойных сразу после смерти обрабатывают при помощи так называемой «перфузии» — процесса замены крови в теле незамерзающим составом «криопротектором», который, по уверению трансгуманистов, «препятствует повреждению клеток при заморозке» (ученые с этим не согласны, см. ниже). «Вещество вводится человеку сразу же после фиксации смерти, только после этого тело замораживают до температуры жидкого азота и помещают на хранение в сосуды Дьюара», — поясняют в компании.

Заморозка и хранение тел обходится, разумеется, в копеечку. Согласно последним открытым финансовым данным, проект не является прибыльным: в 2017 году чистая прибыль ООО «Криорус» превышала 9 млн рублей, но в 2018 году она упала до 200 тыс. рублей, выручка снизилась за год с 12 млн до 1,16 млн рублей.

— Конечно, нашу деятельность нельзя назвать бизнесом, — признает Валерия Удалова. — Да мы и сами не хотим быть бизнесом! Дело в том, что есть же разные этапы развития любой технологии. Возьмем космос, ну когда он стал бизнесом-то? Только-только становится на наших глазах. Мы сегодня, во-первых, «спасаем людей». Во-вторых, на точке самоокупаемости какой-то пытаемся развивать эту отрасль. Возможно, в будущем это станет бизнесом, который, конечно, надо будет как-то регулировать, чтобы не злоупотребляли. Но пока, несмотря на то, что наша компания «Криорус» — это ООО, мы не расцениваем ее как место, где мы получаем какую-то прибыль, богатство. Мы все доходы инвестируем обратно в дело.

Хранилище «Криоруса» под Сергиевым Посадом. Фото: vc.ru

Менее 3 млн рублей за заморозку тела, более миллиона — за мозг

Любопытно, что юридически компания ООО «Криорус» оказывает услуги не только в области медицины, здравоохранения и больничных организаций, но и страхования, а также «организации похорон». По словам Удаловой, идея со страховкой пришла основателям компании совсем недавно — ноу-хау заключается в том, что большей частью молодые люди, которые «беспокоятся о своем будущем», выплачивают необходимую сумму ежемесячно до потери своей трудоспособности. И, что интересно, компания после наступления смерти обещает крионировать их, даже если клиенты не полностью выплатили «страховку».

— Получается, что кто-то может больше переплатить, а кто-то даже недоплатить за услуги крионирования — но мы все равно их крионируем. Эта услуга как раз направлена на молодых небогатых клиентов, — объясняет директор «Криоруса» Удалова. — В основном же среди наших клиентов преобладают представители среднего, средне-богатого класса. Есть и совсем небольшой процент очень богатых людей.

Цены, учитывая саму обещанную возможность «воскрешения» научным путем — мягко говоря, кусаются. За заморозку мозга (эта услуга появилась потому, объясняют трансгуманисты, что нередко появляются родственники, настаивающие на захоронении тела — что обязательно как в христианстве, так и в исламе) потребуют от 1,15 до 1,3 млн рублей, в зависимости от пакета услуг. Заморозка тела обойдется в 2,4—2,6 млн рублей. Самое дешевое — сохранение ДНК минимум на 25 лет плюс «бессрочное хранение в цифровом» виде — всего 65 тыс. рублей.

Заморозка и хранение тел обходится, разумеется, в копеечку. Фото: kriorus.ru

Профессор генетики: при воссоздании человека из ДНК, возможно, это будет копия без памяти

— Что касается ДНК, то воссоздать копию человека в целом реально [в будущем], но это будет копия, лишенная индивидуальности носителя, памяти. Если только не верить в какие-то «информационные поля», но это уже будет вера на уровне религии, — рассуждает Альберт Ризванов, профессор кафедры генетики КФУ, который скептически относится к возможности разморозки и возвращению к жизни людей после смерти. — И то же самое касается мозга, какой-то там «карты памяти», которую будет возможно впоследствии восстановить. Хоть тело, хоть голову, хоть мозг — просто если нет денег на заморозку всего тела, решаются на заморозку только мозга. Но смысл? Шансы от этого на удачную разморозку и «воскрешение» не увеличатся! Просто ты экономишь деньги сейчас.

Отметим, что крионисты связывают возможность «воскрешения» мозга с «продолжительностью жизни» его клеток: якобы, согласно ряду исследований, «после биологической смерти организма нейроны могут жить до десяти и более часов, а соответственно, и своевременная заморозка мозга позволит сохранить его нейронную «топологию» (ту самую «карту памяти»).

Альберт Ризванов скептически относится к возможности разморозки и возвращения к жизни людей после смерти. Фото: Максим Платонов

«Верующие» в это, и в то, что научный прогресс достигнет точки, когда идеи трансгуманистов воплотятся в жизнь, находятся не только в Америке или России. Среди клиентов компании «Криорус» есть и «пациенты» из стран Западной Европы, Японии, Индии, Австралии, которые обделены подобными необычными услугами у себя дома. Объясняется это сложностью регистрации компаний по крионизации тел — ведь могут обвинить и в шарлатанстве.

Крионисты: до первой удачной разморозки меньше столетия

Хотя впервые концепция крионирования человека была предложена американским физиком и математиком Робертом Эттинджером еще в начале 1960-х (он же в 1970-х создал Институт крионики в США), официальная наука до сих пор большей частью скептична в отношении «бессмертия». В результате сообщества крионистов хоть и не подвергаются гонениям со стороны государства (в строгом Китае, например, тоже есть компания по заморозке людей), но существуют на позициях довольно слабых.

При этом российский центр заморозки покойных пользуется популярностью в мире из-за своих доступных цен: если в Америке консервация тела или мозга обходится в среднем в 80—200 тыс. долларов, в России — цены не превышают и 40 тыс. долларов. Сами договоры устроены так, что по истечению конкретного срока могут автоматически пролонгироваться, хоть до 300 лет в будущее. В «Криорусе», впрочем, уверены, что горизонт событий будет гораздо короче.

Впервые концепция крионирования человека была предложена американским физиком и математиком Робертом Эттинджером еще в начале 1960-х. Фото: peoples.ru

— Я бы дала от 30 до 60 лет, тот временной горизонт, когда, по-моему, у науки появится шанс на разморозку/восстановление жизни крионированных людей. С одной стороны кажется, что до этого момента еще очень много времени должно пройти, с другой стороны мы видим, как прогресс на наших глазах ускоряется. Если, конечно, не будет войн, отката назад, через 30—60 лет мы сможем разморозить и оживить наших «пациентов», — уверена Валерия Удалова.

Шанс удачно разморозиться — один на миллиард, один татарстанец уже решился

С точки зрения современной науки — это заявление слишком оптимистичное. Профессор генетики Альберт Ризванов, например, сравнил вероятность быть удачно размороженным, воскрешенным или восстановленным путем клонирования ДНК с лотереей:

— На данный момент вероятность этого крайне мала. Но на тот свет деньги с собой не заберешь, поэтому если денег у вас куры не клюют, то вы можете на это пойти. Сравнить это можно с лотерейным билетом: вероятность вашего выигрыша [разморозки и «воскрешения»] будет один на миллиард!

Желающие «купить» такой лотерейный билет, как выяснилось, есть и в Татарстане. Один наш соотечественник уже стал не просто «клиентом», а «пациентом» «Криоруса» и был заморожен инкогнито: имя и фамилию его, исходя из понятных соображений, в компании не называют.

Еще несколько татарстанцев подписали с криокомпанией договоры на будущее крионирование своих тел после смерти — их имена из аналогичных соображений тоже не раскрывают.

По словам Удаловой, среди клиентов есть как обеспеченные люди, которым трудно смириться с мыслью, что им, как и всем, суждено умереть и исчезнуть, так и искренне верующие в научный прогресс люди рационального склада ума. Фото: kriorus.ru

По словам Удаловой, обрисовавшей нам среднестатистический портрет последователя крионизации, среди клиентов есть как обеспеченные люди, которым трудно смириться с мыслью, что им, как и всем, суждено умереть и исчезнуть, так и искренне верующие в научный прогресс люди рационального склада ума. Однако большая часть клиентов идет на такой шаг из любви к родственникам, они заключают контракты на заморозку, веря, что в ближайшем будущем смогут вернуться снова живыми и здоровыми.

Научный эксперимент для тех, кто не хочет расставаться с любимыми после их смерти

— Это самая большая часть наших клиентов — они не боятся своей смерти, и не то что верят в прогресс, просто тяжело переживают смерть родственников, и заключают договоры на них. И вот число таких людей с такой любовью к любимым людям — просто зашкаливает. Я считаю, это самое яркое проявление любви: когда не просто сделал все, что мог, — а сделал даже больше этого. Они даже не думают о своем будущем, а из любви крионируют, скажем, свою маму, хотят дать ей шанс, — с сочувствием говорит основательница «Криоруса».

С точки зрения не науки, а законодательства компания неплохо защищена. Валерия Удалова так объясняет парадокс заключения договора на услуги «воскрешения», которое на данный момент невозможно, — «это научный эксперимент». И отметила, что у компании есть и научно-исследовательская структура.

Действительно, в структуру «Группы компаний Cryonic Group» входят также ООО «Независимая научно-техническая экспертиза «Тандем» и ООО «Институт биологии старения». И по факту с клиентами подписывают договор «на научно-исследовательскую деятельность». Согласно ей, теми современными методами, которые доступны в настоящий момент, представители компании замораживают тела клиентов, хранят, а потом «попробуют их разморозить». Удалова призналась, что лично она сама в успех крионики верит.

Альберт Ризванов считает, что уже на этапе заморозки тел шансы на удачную разморозку в будущем фактически испаряются. Фото: kriorus.ru

Сегодня нет технологий, которые замораживали бы тела без необратимых повреждений

А вот профессор генетики КФУ Альберт Ризванов не верит. Мало того, считает, что уже на этапе заморозки тел шансы на удачную разморозку в будущем фактически испаряются:

— На данный момент крионика — больше религия, потому что мы здесь имеем дело тоже с верой, только с верой в светлое будущее, в то, что наука может преодолеть вот этот порог… даже не столько смерти, сколько невозможности сегодня сохранять тело, — объясняет ученый. — Ведь если говорить о хранении тела в замороженном состоянии, то, к сожалению, современные технологии такой заморозки приводят к необратимым повреждениям [тела, клеток]. Возможно, в будущем и появятся технологии, которые позволят хранить, не повреждая. Но сегодня таких технологий просто нет…