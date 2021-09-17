В берега Голубого озера забьют стальной шпунт

Госзаказчик заложил в техзадание проектировщикам неэкологичное условие, поскольку экологичное укрепление не выдержало проверки временем

Фото: Инна Серова

«Реальному времени» стало известно, что на Большом Голубом озере, являющимся частью Государственного природного заказника регионального значения «Голубые озера» укрепят берег, почистят русло и заменят мостик над водопадом. Право разработать проект работ по благоустройству озера за 5,5 млн рублей выиграло казанское ООО «Проектная компания «Мелиорация». О состоянии озера, предыстории грядущего берегоукрепления и деталях нового проекта — в материале «Реального времени».

Шпунтом и камнем



На портале госзакупок появилась информация о заключении контракта ГБУ «Главстрой РТ» с единственным участником торгов — казанским ООО «Проектная компания «Мелиорация» на общую сумму в 12,4 млн рублей на проведение инженерных изысканий и проектирование работ на водных объектах. А внутри тендера была упрятана информация о самих объектах, один из которых, как выяснило «Реальное время», является Большим Голубым озером.

Конкретно на проект по берегоукреплению, очистке русла и обустройству берегов озера ПК «Мелиорация» получила 5,5 млн рублей. Согласно техзаданию, за эти деньги фирма должна провести инженерные изыскания и запроектировать укрепление берега на участке протяженностью 105 м, пешеходный 6-метровый мост над водопадом, руслорегулирующие и культурнотехнические мероприятия, а также противообвальные сооружения на 200-метровом участке берега.

В проект должны быть заложены в обязательном порядке «берегоукрепительное сооружение из стального шпунта и уполаживание склона бутовым камнем, щебнем или другим материалом».

Согласно техзаданию, фирма должна провести инженерные изыскания и запроектировать укрепление берега на участке протяженностью 105 м, пешеходный 6-метровый мост над водопадом, руслорегулирующие и культурнотехнические мероприятия, а также противообвальные сооружения на 200-метровом участке берега. Фото: Инна Серова

Рассчитанного на века на 10 лет не хватило

Корреспондент «Реального времени» побывал на берегу Большого Голубого озера, где предстоит выполнить берегоукрепление. Картина там и правда удручающая: берега осыпаются, бревна, которые их должны удерживать, покосились и упали, пешеходный деревянный мостик — в дырах.

— Укрепление берегов на Голубом озере провести необходимо, — подтвердила «Реальному времени» необходимость работ завкафедрой оптимизации водных экосистем, преподаватель кафедры природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова. — Укрепление, которое было выполнено в 2012 году из экологичных материалов — бревен лиственницы, оказалось ненадежным, пришло в негодность. А без защиты берега размываются, и озеро может просто уйти. Однако вести работы по укреплению берега необходимо методами, которые бы обеспечили минимальный ущерб памятнику природы.

Нафиса Мингазова также сообщила, что предусмотренные техническим заданием на проектирование работы по очистке русла в зоне водопада также необходимы:

— Русло должно быть очищено на длину стока — это и есть тот самый 100-метровый участок, который установлен техзаданием.

Оказалось, что известная экозащитница встречалась с представителями ПК «Мелиорация», которые заверили ее, что в проект работ по берегоукреплению планируется заложить технологии, при которых на берега озера, которые склонны к осыпанию, будут заложены жесткие требования, в частности в зону работ одномоментно должна заезжать не более чем одна единица техники.

Картина на Большом Голубом озере удручающая: берега осыпаются, бревна, которые их должны удерживать, покосились и упали, пешеходный деревянный мостик — в дырах. Фото: Инна Серова

«Щадящий», но тяжелый

Как это возможно, «Реальное время» надеялось узнать в ПК «Мелиорация», мы направили на электронную почту компании запрос и по получении ответа его опубликуем.

А если обратиться к учебникам по технологии строительного производства, то можно без труда выяснить, что существует ряд методов его погружения, но ни один из них, включая щадящее безрезонансное высокочастотное погружение и статическое вдавливание, не исключает использование тяжелой техники. Установка для погружения такого шпунта сама по себе весит порядка 100 тонн — и эту нагрузку должен выдержать во время работ слабый, склонный к оползанию, по выражению Нафисы Мингазовой, «текущий» грунт берега озера.

К тому же сам стальной шпунт имеет такой вес, что на руках его до места погружения не донесешь, так что и обещание относительно присутствия не более чем одной единицы строительной техники на берегу выглядит трудноисполнимым.

«Реальное время» обратилось за комментариями относительно планов по берегоукреплению на Большом Голубом озере и возможных последствий этих работ в республиканские Минэкологии и Госкомитет по биоресурсам. Однако выяснилось, что министерство вопросы укрепления берегов водных объектов не курирует. А в Госкомитете по биоресурсам дать ответ на эти вопросы пообещали — по получении мы его опубликуем.

Мы также обратились с запросом относительно планов берегоукрепительных работ на Большом Голубом озере в Казгорисполком, который координирует такие работы на территории города. Ответ пока не получен, мы готовы его опубликовать.

Выполненное из бревен лиственницы в 2012 году укрепление берега Голубого озера, рассчитывалось на десятилетия, но не простояло и первых десяти лет. Фото: Инна Серова

Странная лиственница

По словам Нафисы Мингазовой, выполненное из бревен лиственницы в 2012 году укрепление берега Голубого озера, рассчитывалось «на десятилетия, но не простояло и первых десяти лет». Между тем это выглядит странным: на сваях из лиственницы триста лет стоит Санкт-Петербург, и они не сгнили, несмотря на все капризы балтийского климата. Мало того, участник работ, проводившихся в 90-х годах на Кольце — неподалеку от памятника Тукаю, рассказывал автору этого материала, что рабочие откопали там старинный канализационный коллектор не из лиственницы, а из менее стойкого дуба — и он оказался рабочим, несмотря на многовековое воздействие куда более агрессивных, чем озерная, сточных вод.

Для лиственницы такое быстрое гниение нехарактерно. А если обрушение произошло не из-за гниения, то могут быть вопросы к проекту берегоукрепления и качеству монтажа, отмечает специалист. Фото: Инна Серова

А эксперт «Реального времени» из специализирующейся на берегоукреплении строительной организации, который согласился обсудить вопрос о причинах разрушения подпорных стен на Голубом озере только на анонимных началах, заметил, что будь он вправе, настоял бы на экспертизе установленных в 2012 году деревянных свай:

— Для лиственницы такое быстрое гниение нехарактерно. А если обрушение произошло не из-за гниения, то могут быть вопросы к проекту берегоукрепления и качеству монтажа.

Этот же специалист удивился выбору материала для укрепления берега, который госзаказчик закрепил в техзадании:

— Использовать натуральную древесину не обязательно, а дорогому и тяжелому металлу есть надежная современная замена — композитные и пластиковые шпунты. Они не подвержены коррозии, воспринимают нагрузки не хуже стального шпунта, имеют небольшой вес и легко погружаются щадящими методами при помощи обычного экскаватора с виброустановкой.

По мнению специалиста, если бы заказчик проекта не закрепил в техзадании определенный вид шпунта, а оставил бы проектировщику выбор, на проведении берегоукрепления на Голубом озере можно было бы, как минимум, хорошо сэкономить за счет материалов — и не в ущерб качеству.

Как раньше озеро укрепляли

Между тем в 2012 году берегоукрепление на Голубом озере, выполнявшееся по проекту ООО «Спецгидрострой» силами ЗАО «Реставрация» выглядело, скорее, как берегоразрушение. Озеро тогда спустили, берега под натиском тяжелой техники обвалились, в заполненном грязью русле утонул экскаватор, который вытаскивали более суток.

В 2012 году берега под натиском тяжелой техники обвалились, в заполненном грязью русле утонул экскаватор. Фото: Александр Герасимов/evening-kazan.ru

— Тогда было вырублено порядка 80 деревьев, — припомнила Нафиса Мингазова.

Вырубили их, к слову, чтобы расчистить площадку для работы строительной техники. И под новое берегоукрепление ее вновь придется расчищать.

И еще интересная деталь: в 2012 году год автор этого материала выяснил, что конкурс на разработку проекта берегоукрепления лиственницей объявляло татарстанское Минэкологии, но бороться за лот в 300 тысяч рублей желающих не нашлось. А работы и запроектировали, и провели, и стоимость их, в отсутствие сведений на сайте госзакупок о тендере на берегоукрепление, осталась тайной.

Под новое берегоукрепление вновь придется расчищать площадку для работы строительной техники. Фото: Инна Серова

Чем примечателен водоем

Сохранность главного из Голубых озер — Большого, на котором расположен водопад, как, впрочем, и других, входящих в эту озерную систему, имеет и экологическое, и культурное, и историческое значение. Эта уникальная природная система сформировалась около 200 лет назад в карстовых провалах на месте старого русла Казанки. Вода в них очень холодная (летом 5—7 градусов по Цельсию, зимой — 3—4), прозрачная, жесткая, на вкус напоминает морскую — это раствор калийно-кальциевых сульфитно-сульфатных солей. Дно озер устилают целебные иловые солевые грязи, их используют в санатории «Крутушка».

Средняя глубина Большого Голубого озера — всего 1—3 метра, но в нем имеются две карстовые воронки — Большая и Малая Пучины. Глубина Большой Пучины 18 метров, Малой — 6. В соленой воде озер рыба не живет, зато на берегах живут ужи, малая белая водяная мышь, ондатры и бобры.

А самое первое описание Голубых озер в 1829 году сделал один из самых известных казанцев — Карл Фукс.

Уникальная природная система Голубых озер сформировалась около 200 лет назад в карстовых провалах на месте старого русла Казанки. Фото: distant-lessons.ru

А кто подрядчик?

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Проектная компания «Мелиорация» представляет собой малое предприятие со среднесписочной численностью пять человек и 10-тысячным уставным капиталом. Зарегистрирована в ноябре 2018 года. По итогам 2020 года выручка от продажи этой фирмы превысила 160 млн рублей, чистая прибыль — 2,7 млн.

За последние 12 месяцев компания приняла участие в девяти торговых процедурах и заключила четыре контракта почти на 97,4 млн рублей. Основным заказчиком этой фирмы выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ»: в 2019—2021 гг. с ним было заключено шесть контрактов почти на 378 млн рублей.

С апреля 2019 года ООО «Проектная компания «Мелиорация» владеет Фанзит Идрисов, а руководит им со дня создания Рустем Сунгатуллин — гендиректор ООО «Татмелиоводстрой» и ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация».