Как Ильшат Гафуров попросил налоговых льгот для КФУ

Ректор Казанского федерального университета заявил, что его вуз «платит налогов намного больше, чем некоторые предприятия»

Фото: Максим Платонов

Неожиданное заявление сделал сегодня Ильшат Гафуров на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Комментируя доклад о бюджете Татарстана на 2020 год, ректор КФУ обратился к Минэкономики с просьбой изучить вопрос о введении налоговых преференций для высших учебных заведений по примеру ОЭЗ и ТОСЭР. Подробности — в материале «Реального времени».

«Ваш доклад — общий»

Парламентский комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам рассмотрел сегодня бюджет на 2020 год, внесение поправок в закон «Об объектах культурного наследия» и план работы комитета на последний квартал текущего года.

С первым и основным докладом выступил замминистра экономики РТ Олег Пелевин. Озвученные им данные уже прозвучали накануне из уст самого министра экономики Фарида Абдулганиева — в рамках заседания профильного комитета в Госсовете республики.

По традиции докладчик, завершив выступление, выразил готовность ответить на вопросы. Неожиданно на спикера с потоком вопросов и замечаний обрушился ректор КФУ Ильшат Гафуров. В первую очередь ректор Казанского университета заметил, что неплохо было бы сделать доклад менее общим, добавив в него больше цифр и, главное, приблизить его по содержанию к профилю комитета.

— Можно сделать точно так же, как сделал Минфин, — в разрезе отраслей, касательно наших учреждений культуры, образования, науки и так далее. Ваш доклад — общий. Хотелось бы понять видение министерства по развитию научных учреждений нашей республики, — обратился к представителю Минэкономики РТ Гафуров.

«Мы экономически не очень заинтересованы»

После этого спикер переключился на озвученные в докладе показатели особых экономических зон и территорий опережающего развития в республике, к чему, судя по отсутствию внятных ответов, не были готовы представители Минэкономики.

— В докладе вы совершенно правильно сказали, что ОЭЗ и ТОСЭРы показали свою эффективность, но об этой эффективности надо поговорить в цифрах. Не о том, сколько резидентов там, а сколько — здесь. Ведь они в любом случае пополняют доходную часть бюджета, осуществляя свою деятельность, хотя по преференциям освобождены от налогов. Мы могли бы судить об эффективности по этому параметру, — высказался ректор КФУ. — Возьмем Иннополис, где, если не ошибаюсь, порядка 80 резидентов. Интересно, какой фонд зарплаты они генерируют? Какая налоговая отдача? За счет чего происходит наполнение рабочих мест — возможно, где-то произошли сокращения? Было бы целесообразно, чтобы к сессии [Госсовета РТ] были цифры.

Вслед за этим руководитель вуза адресовал Минэкономики РТ вопрос, касающийся налоговых преференций для вузов.

— Не собираетесь ли вы сделать что-то подобное для высших учебных заведений, чтобы они получали дополнительный импульс для своего развития и проведения гуманитарных исследований? Что-то наподобие создания определенных условий в ОЭЗ для резидентов, — обратился он к Олегу Пелевину. — Чем больше мы наращиваем собственную деятельность, тем больше мы платим налогов. Получается, что мы экономически не очень заинтересованы. Как федеральный университет мы платим налогов намного больше, чем некоторые предприятия, — примерно 2,5 млрд в год. Мы могли бы платить больше, если бы получили какие-то толчки и дополнительные условия.

Продолжая мысль, Ильшат Гафуров напомнил присутствующим о том, что в своем недавнем Послании Госсовету РТ президент республики Рустам Минниханов заявил о необходимости создания в Татарстане научно-образовательного центра: «Задача правительства Республики Татарстан — внести конкретные предложения по системной интеграции сфер образования, науки и производства, а также по созданию в республике научно-образовательного центра мирового уровня в рамках национального проекта «Наука».

— Согласно положению, для всех участников этого процесса должны быть предусмотрены определенные преференции. Поэтому я задал вопрос так издалека: «А не собираетесь ли вы создать для учебных заведений и научных центров что-то подобное?», — резюмировал ректор.

Подводя черту под состоявшейся дискуссией, председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов заявил:

— Прозвучали вопросы, давайте мы в них разберемся, ответим на них. Если понадобятся новые вводные, то встретимся и будем обсуждать.

«Обязаны охранять и заниматься содержанием»

Вторую часть доклада, посвященного республиканскому бюджету, озвучила заместитель министра финансов РТ Оксана Кисапова. Чиновница подробно рассказала об объемах бюджетных ассигнований по разделам расходов «Образование», «Культура, кинематография», «Средства массовой информации» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Так, прогнозный объем расходов на «Образование» на 2020 год составил 67 млрд рублей, на 2021 год — 63,8 млрд рублей, на 2022 год — 60 млрд рублей. По разделу «Культура, кинематография» предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 9,1 млрд рублей, на 2021 год — 8,1 млрд рублей, а на 2022 год — 8,8 млрд рублей. На СМИ в 2020 году потратят 1,5 млрд рублей. Отметим, что в 2021-м и 2022-м прессе уготованы практически аналогичные суммы.

Затем парламентарии приступили к рассмотрению второго вопроса повестки, посвященного внесению изменений в закон «Об объектах культурного наследия в РТ». Изменения, к слову, формальные: документ был разработан в целях регулирования вопросов в области сохранения и использования объектов культурного наследия, включенных в список Всемирного наследия, и предусматривает создание дополнительных гарантий их сохранности, целостности и подлинности.

На заседании комитета присутствовал один из инициаторов законопроекта — заместитель председателя парламента Татьяна Ларионова, которая подчеркнула, что три из 30 объектов Всемирного культурного наследия России располагаются именно в нашей республике: «Татарстан — единственный регион страны, имеющий такое количество объектов Всемирного культурного наследия, и мы обязаны охранять и заниматься их содержанием».