Госзакупки: праздник 300-летия Адмиралтейства, транспортная система — Нижнекамску и «движимый дом» — нацпарку

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

1. Молочной продукции на 71 миллион — школам и детсадам Казани

«Департамент продовольствия и социального питания», приватизированный МУП, собирается поставлять молоко и молочную продукцию в школы и детские сады Ново-Савиновского, Приволжского и Вахитовского районов Казани на общую сумму в 71,2 млн рублей. О редукционе стало известно 12 июля, заявки принимаются до 22 июля, а итоги подведут 25 июля.

Из технического задания известно, что понадобится сразу 700 тысяч упаковок молока по 900 грамм жирностью не меньше 2,5% по 34,54 рубля за штуку, несколько меньше — 400 тысяч упаковок — кефира, катыка и ряженки такой же жирности объемом в 450 грамм по 17,05 рубля, 18,07 рубля, 17,71 рубля за штуку соответственно. Помимо этого, нужно еще 200 тысяч упаковок сметаны объемом в 450 грамм жирностью в 15% по 39,6 рубля за штуку, а также 5%-процентный творог в количестве 600 тысяч штук упаковок по 180 грамм по 29,69 рубля за единицу.

2. Два года охраны университета за 39 миллионов

Старейший вуз города (и один из важнейших) — Казанский федеральный университет — заплатит за охрану и контрольно-пропускной режим почти 40 миллионов рублей. Об аукционе на сумму в 39,2 млн стало известно 12 июля, заявки на участие принимаются до 30 июля, а итоги подведут 2 августа.

Старейший вуз города заплатит за охрану и контрольно-пропускной режим почти 40 миллионов рублей. Фото Максима Платонова

От исполнителя потребуется выставить 27 постов. Из них 17 постов будут с ежедневным 24-часовым режимом охраны, еще 10 — с 12-часовым режимом с понедельника по субботу. Услуги будут оказываться в течение двух лет, каждый час охраны обойдется вузу в 105 рублей. У охранников должна быть лицензия на осуществление частной охранной деятельности. Напомним, два года назад аналогичный тендер был значительно дороже, но и объектов было больше: тогда стоимость составила 164 млн рублей.

3. 12 миллионов на питание для задержанных в Набережных Челнах

А вот Управление МВД по Набережным Челнам готово потратиться на готовое питание лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания, специальном приемнике для административно-арестованных лиц, а также для лиц, задержанных за совершение административных правонарушений. Сумма закупки составляет 11,8 млн рублей, финансирование будет осуществлено из федерального бюджета. О закупке стало известно 17 июля, заявки принимаются до 25 июля, а аукцион состоится 26 июля.

Трехразовое суточное питание для каждого обойдется примерно в 195 рублей, в случае с беременными женщинами и кормящими матерями, а также с несовершеннолетними и инвалидами будет дороже — 202 рубля. За услуги в 2020 году заплатят 2,13 млн рублей, в 2021 году — еще 9,63 млн рублей. Услуги должны оказываться с 1 октября 2020 по 31 декабря 2021 года.

УВД по Набережным Челнам готово потратиться на готовое питание лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания, специальном приемнике для административно-арестованных лиц, а также для лиц, задержанных за совершение административных правонарушений. Фото Максима Платонова

4. 10 кроссоверов для налоговиков

Тем временем Управление федеральной налоговой службы по Татарстану готовится обновить автопарк: ведомство планирует купить сразу 10 автомобилей по миллиону рублей каждый. О закупке, которую оплатят из федерального бюджета, стало известно 18 июля, заявки будут принимать до 26 июля, а аукцион состоится 30 июля.

Машины должны быть поставлены в течение 50 дней с даты заключения контракта. УФНС понадобятся черные неполноприводные кроссоверы с бензиновыми двигателями и пятиступенчатыми механическими коробками передач. В машинах должны быть фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией, система мониторинга давления в шинах, кондиционер, система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении. Двигатели автомобилей должны быть объемом не менее 1,6 литра, мощность — от 110 до 150 л.с.

5. Новая транспортная система для Нижнекамска

Исполком Нижнекамского района задумался об эффективности работы общественного транспорта. Учреждение собирается потратить 8,1 млн рублей на научно-исследовательскую работу «Построение эффективной системы работы городского пассажирского транспорта общего пользования Нижнекамска». О закупке стало известно 18 июля, заявки принимаются до 9 августа, рассматривать их будут 16 и 23 августа. Финансирование будет обеспечено из бюджета Нижнекамского района.

От подрядчика потребуется обследовать пассажиропотоки на маршрутах, провести соцопрос для выявления транспортных потребностей и проблем транспортного обслуживания, проанализировать маршрутную сеть города, сформировать предложения по созданию новой системы транспорта, разработать транспортную и финансовую модели проекта, минимизировать цену контракта на перевозки. Работы должны быть выполнены до 1 февраля 2020 года.

Исполком Нижнекамского района задумался об эффективности работы общественного транспорта. Фото tatar-inform.ru

6. Празднование юбилея Адмиралтейства за 5 миллионов

В Администрации Кировского и Московского районов Казани готовятся к празднованию 300-летия со дня учреждения Казанского адмиралтейства. На мероприятия, приуроченные к этому событию, собираются потратить сумму в 5,1 млн рублей из бюджета города. О закупке стало известно 12 июля, заявки можно было подать до 7 утра 22 июля, а сам аукцион состоится 24 июля.

Как указано в техзадании, мероприятия проводятся «с целью популяризации вклада Казанского адмиралтейства в развитие судостроения и судоходства в России». Мероприятия рассчитаны на 2 тысячи человек. Проходить они будут в два разных дня по согласованию с заказчиком. От подрядчика потребуется обеспечить электроснабжение, организовать периметр безопасности и работу контролеров-распорядителей. Также исполнитель должен будет подготовить литературный сценарий для проведения мероприятий, предоставить ведущего и творческие коллективы, техническую группу. Помимо этого, должна быть организована сцена и обеспечено оборудование, предоставлены автобусы и водители. Услуги требуется оказать до 31 августа 2019 года.

7. «Цирк Гертнера» для Казанского цирка — за 4,3 миллиона

Казанский государственный цирк планирует потратить 4,35 млн рублей на прокат цирковых номеров «Цирка Гертнера» в программе «Гигант шоу», которая будет показываться с 26 июля по 25 августа. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 17 июля. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — московского ООО «Цирк Гертнер», зарегистрированного на Филевском бульваре. Учредителем и директором компании является Татьяна Виеру.

Подготовка к запуску нового шоу в пережившем недавно масштабную реконструкцию цирке сейчас находится в самом разгаре. Фото Максима Платонова

«Цирк Гертнер» должен направить цирковые номера «Верблюды» (с участием шести верблюдов), «Лошади» (их будет три), «Слон и дети» (число детей не определено, но слон будет один), «Слоны» (здесь слонов будет уже два) под руководством Алекса Гертнера и Алексии Тигхе. Всего должно быть обеспечено не менее 16 представлений.

Подготовка к запуску нового шоу в пережившем недавно масштабную реконструкцию цирке сейчас находится в самом разгаре.

8. Поздравления с рождением от ЗАГСа

Управление ЗАГС Кабмина Татарстана потратит 3,4 млн на изготовление полиграфии. Информация о таком тендере была объявлена 12 июля, заявки будут приниматься до 22 июля, а аукцион состоится 24 июля. Финансирование осуществят из бюджета Татарстана.

Вся указанная полиграфическая продукция, которая будет нужна Управлению записи актов гражданского состояния, — это «поздравительный адрес», состоящий из картонной папки и бумажного вкладыша. Их оригинал-макеты должны быть разработаны в течение пяти календарных дней со дня заключения контракта. На поздравительном комплекте должна быть надпись «Поздравляю» на двух государственных языках и герб Татарстана, а также надпись «Республика Татарстан, свидетельство о рождении». Всего потребуется 47 тысяч комплектов, стоимость в 72,35 рубля каждый.

9. Особо ценный движимый домик для «Нижней Камы» за 3 миллиона

Национальный парк «Нижняя Кама» купит за 3 млн рублей «особо ценное движимое имущество «Гостевой дом». Соответствующий тендер был объявлен 18 июля, заявки на участие будут приниматься до 26 июля, а аукцион состоится 30 июля. Закупка будет осуществлена за счет субсидий.

«Гостевой дом» должен быть поставлен до 30 сентября 2019 года на территорию «Малого бора» в Национальном парке «Нижняя Кама» в Елабужском районе. Речь идет о деревянном сборно-разборном сооружении с мансардой и верандой из профилированного бруса камерной сушки. На первом этаже должна быть веранда площадью в 15—18 кв. м, прихожая не меньше 5 «квадратов», кухня не меньше 8 кв. м, гостиная на 12 кв. м. и санузел на 5 кв. м. Помимо этого, на мансардном этаже должны быть две спальни — площадь не меньше 8 и 15 кв. м, а также холл площадью в 4,5 кв. м и балкон не меньше 9 «квадратов».

«Гостевой дом» должен быть поставлен до 30 сентября 2019 года на территорию «Малого бора». Фото reserves-park.ru

10. Барные стойки для «Казань Арены»

«Казань Арена» собирается обзавестись барными стойками за 2,63 млн рублей. Такая информация появилась 17 июля. Те, кто хочет их поставить, могут подать заявки до 26 июля, а итоги подведут 29 июля.

Поставка должна быть осуществлена в течение 14 рабочих дней. Всего понадобится 43 столешницы — 23 из них, общей длиной в 72 погонных метра, должны быть темного цвета, а еще 20 — общей длиной в 64 погонных метра — светлого песочного цвета. Толщина обоих видов столешниц должны быть не менее 50 мм. Помимо этого, понадобится металлический каркас серого матового цвета, соответствующий длине столешниц.