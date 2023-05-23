Кирпичный завод Ильшата Гафурова оказался под угрозой ареста

Почти 55 млн рублей за рекультивацию песчаного карьера

Экономический спор разгорелся между фирмой «Йолдыз Агро» и компанией «Елабужская керамика», которой владеет семья находящегося в московском СИЗО экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова.

Агрофирма из Зеленодольска потребовала от кирпичного завода оплатить работы по рекультивации земельного участка в селе Поспелово Елабужского района. Их стоимость она оценила в 56,4 млн рублей, но оплаты не получила.

По данным Росреестра, на части земельного участка в селе Поспелово площадью более 5 тысяч кв. м, который и стал предметом спора, завод добывает песок для производственных нужд. В апреле прошлого года ведомство выносило в адрес ОАО «Елабужская керамика» предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства. Также представление об устранении нарушений закона в адрес руководителя предприятия внесла Казанская межрайонная прокуратура. Основанием послужили нарушения, выявленные в части неисполнения требований, указанных в лицензии на право пользования недрами, и причинение вреда окружающей среде. Прокуратура ведет проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту выявленного нарушения законодательства.

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Наложить арест на 12 объектов недвижимости завода

Так и не получив оплаты за выполненную рекультивацию песчаного карьера, агрофирма обратилась в арбитраж с просьбой наложить обеспечительные меры в виде ареста недвижимости завода. В заявлении «Йолдыз Агро» просила о запрете любых сделок.

В перечне 12 объектов: это несколько заводских зданий в Елабуге, в том числе АБК, проходная, котельная и другие, а также земельные участки в Танайском сельском поселении Елабужского района. Кадастровая стоимость всех этих объектов оценивается в 47,9 млн рублей.

Однако суд, рассмотрев ходатайство, не нашел оснований для его удовлетворения. Обеспечительные меры вводятся, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба самому заявителю. Кроме того, обеспечительные меры должны соответствовать заявленным требованиям — быть непосредственно связанными с предметом спора, соразмерными заявленному требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения ущерба. Помимо этого, истец должен представить суду не только аргументированное обоснование своего обращения, но и доказательства, которые подтверждают наличие объективных данных, свидетельствующих о том, что ответчик совершает действия или принимает иные меры, которые создают реальную угрозу невозможности или затруднительности в будущем исполнить судебный акт.

Зеленодольское агропредприятие не указало конкретные причины, свидетельствующие о необходимости принятия обеспечительных мер и не представило суду каких-либо подтверждающих документов. Кроме того, истец не подтвердил отсутствия у ответчика денежных средств (либо имущества), тем самым нарушив требования статьи 65 АПК РФ.

Фото: el-keramika.ru

Свое ходатайство об аресте имущества кирпичного завода «Йолдыз Агро» мотивировала тем, что в отношении «Елабужской керамики» неоднократно инициировали процедуру банкротства, а одну из форм реорганизации компания планирует оформить с выводом имеющегося недвижимого имущества в пользу третьих лиц. Как посчитал суд, эти доводы не могут являться безусловными основаниями для принятия обеспечительных мер.

Во время февральского заседания суд посчитал, что их установление может повлечь нарушение прав участников, как елабужского кирпичного завода, так и третьих лиц, и необоснованно создать для них препятствия для реализации их субъективных прав. Одно лишь сомнение агрофирмы в платежеспособности «Елабужской керамики» само по себе не свидетельствует о наличии оснований для принятия обеспечительных мер.

При слушании дела о взыскании 56,4 млн рублей в уплату услуг рекультивации земли агрофирма из Зеленодольска попросила привлечь к спору научно-производственную фирму «Недрапроект» и приобщить к материалам дела копии технического проекта рекультивации, а елабужский завод предоставил копии отчета по пересчету запасов, технический проект на разработку месторождения песка, договоры аренды, налоговые декларации по НДПИ за 2020—2022 гг. и данные об уплате этого налога. В свою очередь, представитель «Елабужской керамики» отметил, что представленная копия проекта является неполной и отличается от оригинала, заявив при этом, что «Йолдыз Агро» пропустила срок исковой давности. Суд затребовал от истца оригинал документа. В деле пока перерыв — очередное судебное заседание назначено на первую декаду июня.

Две трети завода принадлежат семье экс-ректора КФУ

ОАО «Елабужская керамика» было создано в 2004 году на базе ГУП «Строящийся Елабужский кирпичный завод». Чуть позже в составе предприятия было создано подразделение по возведению жилья. Как говорится на официальном сайте компании, «2007—2014 гг. стали самыми динамичными в строительстве жилья и приобретении специальной техники». На тот период компания сообщала о вводе в эксплуатацию 10 многоквартирных домов на 500 квартир общей площадью 28300 кв. м и 13 коттеджей общей площадью 2400 кв. м.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором ОАО является Константин Леонов, в собственниках компании — принадлежащее Ильшату Гафурову и его дочери ООО «Инвестстрой» (50%), Венера Гафурова (25%) и ООО «Елабугастройсервис» (25%). Прошлый год компания показала чистую прибыль в 11,6 млн рублей при выручке в 138,99 миллиона.

В начале нулевых мэрию Елабуги возглавлял находящийся сегодня под следствием экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров. Позднее завод стал одним из активов его семьи. Его дочь Диляра Камалова, зять Ильдар Камалов, партнер по бизнесу Ильдар Ашрафзянов и проректор по финансовой деятельности КФУ Ришат Газизуллин были до недавнего времени членами совета директоров ОАО «Елабужская керамика».

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Основным видом деятельности «Елабужской керамики» является производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, плюс пять дополнительных, в том числе добыча камня, песка и глины, а также строительство жилых и нежилых зданий.

Мощности завода составляют около 14,5 млн штук керамического кирпича в год. Но с исполнением природоохранного законодательства у «Елабужской керамики» есть проблемы. Так, в 2018 году Ростехнадзор наложил на завод штраф в 100 тыс. рублей за плохую эксплуатацию двух опасных производственных объектов. Через год из-за отсутствия учета выбросов в атмосферный воздух вредных веществ и их источников, находящихся на производственных площадках кирпичного завода и Хлыстовского карьера, предприятие попало на заметку экологам.

Фирма «Йолдыз Агро» относительно молодая — на сельхозрынке Татарстана действует с 2017 года и занимается выращиванием зерновых культур. Помимо этого, ведет еще 11 видов деятельности, в числе которых предоставление услуг в области растениеводства. Руководит и владеет агропредприятием Эдуард Стекольщиков.

Ангелина Панченко