МО Нижнекамский муниципальный район РТ
Общая информация
Центром муниципального образования «Нижнекамский район» является город Нижнекамск — третьим по численности населения и значимости город Татарстана.В Нижнекамском районе 65 населённых пунктов в составе двух городских и 15 сельских поселений. В состав МО «Нижнекамский район» входит поселок городского типа Камские Поляны.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, Исполнительный комитет МО «Нижнекамский район», Советники Главы, Помощник Главы, Контрольно-счетная палата района, Палаты района.
Руководитель — Метшин Айдар Раисович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423586, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12
- Телефон: (8555) 42-43-00
- Email: tuban-kama@tatar.ru
- Сайт: nignekamsk.tatar.ru
Дата последнего обновления: 23.04.2018