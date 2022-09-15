Глава исполкома Нижнекамского района Татарстана досрочно сложил свои полномочия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рамиль Муллин досрочно сложил полномочия руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана. Временным исполняющим его обязанности назначен Роман Булатов.

В этом месяце Рамиль Муллин участвовал в дополнительных выборах депутатов городского Совета IV созыва. За него проголосовали 75,45% избирателей.

Выборы проходил по Шинниковскому одномандатному избирательному округу №9. Конкуренцию Рамилю Муллину составляли представитель от КПРФ Булат Хузиев, за которого проголосовали 18,97% избирателей, и кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Фидаиль Каримов — 5,04%.

Фото: e-nkama.ru

Рамиля Муллина официально назначили руководителем исполкома Нижнекамского района Татарстана в ноябре прошлого года. До этого дня он занимал должность как исполняющий обязанности.

И.о. руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана его назначили в начале октября 2021-го. На этом посту он сменил Айдара Метшина, который перешел на работу в Госдуму по итогам сентябрьских выборов.



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Татьяна Демина