В дороги Нижнекамска с 2016 года «закатали» 5 млрд рублей

Статус «города с худшими автодорогами в Татарстане» становится менее актуальным, но до требований нацпроекта Нижнекамск все еще не дотягивает

30 км отремонтированных дорог и 67 обновленных дворов — таков итог реализации программ по строительству и ремонту дорожного покрытия в Нижнекамском районе. В 2019 году на эти цели ушло 1,7 млрд руб., в этом — без малого 2 млрд. Цифры озвучили сегодня в мэрии Нижнекамска. Если прежде денег едва хватало на ямочный ремонт, а столица нефтехимии носила еще и статус города с самыми «убитыми» дорогами в Татарстане, то в последние три года за счет федеральных и республиканских средств ситуация начала исправляться, хотя до целевых показателей нацпроектов не дотягивает.

За четыре года — пять миллиардов

В 2017 году, после того как в Нижнекамске побывали активисты Общероссийского народного фронта в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», город подтвердил свой статус города с худшими дорогами в Татарстане. Нижнекамские дороги много лет «славились» своим качеством — ямы, колдобины, рытвины были притчей во языцех, а дороги столицы нефтехимии не ругал только ленивый.

Ситуация кардинальным образом начала меняться после того, как в город начали поступать деньги из федеральной казны и бюджета Татарстана в рамках различных программ национальных проектов. В целом за четыре года в дороги Нижнекамска, районных сел и деревень «закатали» порядка 5 млрд рублей. Если в прошлом году за 1,7 млрд бюджетных денег привели в надлежащий вид 44 км городских дорог, то в 2020-м — 30 км, но за 1,9 млрд рублей, это ремонт автодорог на территории НМР, площадок, заездов и тротуаров, ямочный ремонт магистральных и внутриквартальных дорог общей площадью почти 70 тыс. кв. м, сообщили сегодня на совещании в мэрии.

Всего за прошедший сезон дорожного строительства в НМР в соответствие с нормативами привели сто объектов. Фото e-nkama.ru

Нижнекамск избавился от «пьяной» дороги

Так, за 448 млн рублей, поступивших из Москвы в рамках двух программ (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), «реанимировали» четыре дорожных объекта, и еще 90 объектов — благодаря 1,4 млрд рублей, направленных из республиканской казны на реализацию семи программ. Местный бюджет поделился 60 млн руб., которые пошли на ямочный ремонт. Всего за прошедший сезон дорожного строительства в НМР в соответствие с нормативами привели сто объектов. Цель нацпроекта — добиться показателя качества дорог, соответствующего нормативам в 85%. По оценке городских властей, сегодня это около 70%.

Самым долгожданным для нижнекамцев стал капитальный ремонт «пьяной дороги», которая пролегает вдоль городского парка «Семья» и проспекта Шинников. Саму парковую зону благоустроили в 2016 году, к 50-летию Нижнекамска. Дорога протяженностью 2 км ждала своего часа еще четыре года. По сути, асфальтового покрытия или светофоров там не было никогда: вместо асфальта еще с 80-х годов лежали бетонные плиты, которые со временем наползали друг на друга, рассыпались. Постов ДПС, которые бы останавливали водителей за превышение скорости, тут было не встретить, потому что средняя скорость, с какой тут можно было проехать, едва превышала 20 км/час. Водителям приходилось петлять от одного ровного участка к другому — такой тип езды больше напоминал походку довольно пьяного человека. Отсюда и пошло народное название дороги. Теперь это четырехполосная дорога, с современным освещением, пешеходными переходами, а также тротуарами по обеим сторонам движения.

Еще один крупный участок города, где не было асфальтового покрытия, — путь в 230 метров, ведущий от новых микрорайонов по проспекту Мира в сторону ул. Гайнуллина и садово-дачных массивов. Помимо этого, сообщил советник городского главы по дорожному строительству Тагир Камалетдинов, отремонтирован и проблемный участок в 3,5 км в районе с. Старошешминск, по которому проходит трасса Нижнекамск — Чистополь.

Помимо этого, сообщил советник городского главы по дорожному строительству Тагир Камалетдинов, отремонтирован и проблемный участок в 3,5 км в районе с. Старошешминск. Фото vk.com/nizhnekamsk_vk

— Всего на ремонт автодорог общего пользования регионального значения в НМР в этом году ушло 293 млн руб. Для развития дорожной логистики промышленного узла города был реализован проект по строительству двух путепроводов над железной дорогой на автодороге «Южная» протяженностью 2,2 км, куда вложено почти 300 млн рублей.

В Нижнекамск пришел «Наш двор»

Весной 2020 года Нижнекамск присоединился к республиканской программе «Наш двор», которая стала работать в Татарстане с подачи президента республики Рустама Минниханова. Благодаря ей к 2024 году в республике отремонтируют дворовые территории, которые были построены до 2015 года, где ни разу не проводились подобные работы.

В целом под программу попадут более 640 нижнекамских дворов. В этом году в НМР отремонтировали 67 дворов: в городе — 54, другие — в поселке Красный Ключ, пгт. Камские Поляны, в Большом Афанасово и Сухарево. Общая площадь благоустроенной территории превышает 192 тыс. кв. метров, а сумма затрат — 567 млн рублей.

В целом под программу попадут более 640 нижнекамских дворов. Фото e-nkama.ru

В рамках проекта современный вид придают не только дворовым дорогам, реконструкция добралась и до тротуаров, подъездных территорий, обновляются скамейки, устанавливают детские игровые и спортивные комплексы. Какое количество нижнекамских дворов реанимируют в следующем году, пока неизвестно, поскольку нет решения по лимитам правительства РТ.