Муралы, молекулярная кухня и фестиваль тишины: что нижнекамцы попросили у Аюповой и Метшина?

Нижнекамск вновь намерен завоевать титул культурной столицы

Накануне в Нижнекамск прибыл десант творческой интеллигенции Казани во главе с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой. Цель визита — провести проектный семинар по развитию культурного кластера Нижнекамского района. Вопрос назревал давно и не раз был озвучен жителями города на встречах с руководством НМР, а также в различных соцсетях. Наконец, пришло время аккумулировать идеи по выводу культуры из кризиса в одном месте, для чего инициативные горожане и собрались на встрече с главой министерства в центре инициатив «Ковер».

Десант Минкульта в Нижнекамске

Местом невероятной силы и огромным богатством молодого города назвали казанские гости музей уникального мастерового, художника по дереву Ахсана Фасхутдинова. С экскурсии по крупным социально-культурным объектам начался визит в Нижнекамск группы столичных гостей, в которую вошли представители министерства культуры Татарстана, историки, культурологи, издатели и другие представители творческой интеллигенции Казани. Причем, многие из них оказались в Нижнекамске впервые. Они побывали в обновленных парках «Семья» и им. Тукая, прошлись по городской набережной, посетили музеи, Дом культуры и др. объекты. Обзорная экскурсия позволила, как позже отметили представители минкульта, составить неоднозначное впечатление о состоянии сферы культуры в городе. И, по их мнению, горожанам есть чем гордиться.

Но все же, как выяснилось в ходе прошедшего семинара, всего этого для горожан давно уже недостаточно. Поэтому идеи по реанимации этой сферы от инициативных нижнекамцев, пришедших на встречу, сыпали как из рога изобилия. Для начала, разделенным на девять групп участникам семинара предложили ответить на вопросы — чего не хватает в сфере культуры Нижнекамска, каких именно проектов, событий или условий и что вывести ее из тьмы в зону рассвета?

Для начала, разделенным на девять групп участникам семинара предложили ответить на вопросы — чего не хватает в сфере культуры Нижнекамска

От мурализма до фестиваля молекулярной кухни

На мозговой штурм организаторы семинара выделили всего 15 минут, но и этого времени оказалось вполне достаточно, чтобы понять, чего именно ждут и хотят жители нефтехимической столицы. Как оказалось, заморских и даже московских звезд населению совсем и не нужно. Безусловно, послушать поп- или рок-певцов можно, но достаточно для этого каких-то крупных календарных дат. А вот ежедневную рутину по дороге с работы домой по мнению участников семинара, вполне может оживить такое актуального сегодня направление как создание муралов. Это гигантские граффити на фасадах домов. Изобразить выдающихся и именитых нижнекамцев, внесших несомненный вклад в историю создания и развития города, а все исторические данные об изображенной личности запечатать в QR-код на том же фасаде под портретом — такой стала первая озвученная идея, исходящая от молодежи.

Идею поддержало большинство участников. Главное, отметил в ответ на инициативу мэр Айдар Метшин, «знать в этом деле меру, делать выверено и со вкусом». Кстати, в Нижнекамске, можно сказать, уже положено начало мурализму — за последние несколько лет фасады двух домов украсил портрет известного поэта Баки Урманче, чье имя носит одна из городских улиц, а так же известный герой Экзюпери — Маленький принц.

Еще жители истосковались по участию в разнообразных фестивалях, он выступают за создание молодежного театра и развитие краеведения. Поскольку несмотря на достаточно молодой возраст для города, которому совсем недавно исполнилось 54 года, у местности и поселений его окружающих имеется довольно богатая и более древняя история.

Среди десятка озвученных идей по превращению Нижнекамска в эпицентр культуры были проведение фестиваля тишины, который подразумевает объединение под одной крышей искусств, которые не требуют звука

Кроме того, одна из инициативных групп предложила провести фестиваль молекулярной кухни. Тем более промышленный и научный потенциал жителей города, большинство которых трудится на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки, как отметил один из участников семинара, позволяет , к примеру, попытаться сделать из традиционного очпочмака блюдо оригинальной кулинарии, и интересно было бы попробовать. На что Метшин с иронией резюмировал: «Вас спасает то, что вы никогда не пробовали ее».

Среди десятка озвученных идей по превращению Нижнекамска в эпицентр культуры были проведение фестиваля тишины, который подразумевает объединение под одной крышей искусств, которые не требуют звука, и помогают человеку обратиться к своему внутреннему «я»; провести стендап культурных проектов, где любой их жителей мог бы озвучит свое желание по оживлению культурной жизни, а так же много другое.

Бизнес как поддержка культурного развития

Говорили на семинаре не только о будущем, но и проблемах настоящего. Ирада Аюпова, кстати прожившая в Нижнекамске 7 лет, и не понаслышке знающая город, отметила, что городским властям не хватает информированности о творческих инициативах нижнекамцев, предложив создать для этого информационный культурный портал. Еще одной идеей от главы министерства культуры Татарстана стала возможность создания иммерсивного театра, когда создается эффект полного погружения зрителя в сюжет постановки и где зритель — полноправный участник происходящего. Тем более, отметила Аюпова, делать такие постановки можно в исторически значимых объектах Нижнекамска и даже решила сама написать сценарий об атмосферной жизни одной из малосемеек города, в которой жила когда-то сама.

«У нас — ваяй и ваяй, тем более с таким мэром», — подчеркнул Айдар Метшин

Оценивая представленные идеи воодушевленных нижнекамцев, Аюпова решила их слегка опустить на землю, указав, что не стоит сегодня забывать и о финансовой стороне вопроса. Ждать помощи от государства — затея не из успешных. Тут на помощь поможет прийти участие бизнеса, так называемое государственно-частное партнерство.

Взяв ответное слово, мэр города с сожалением признал тот факт, что для молодежи Нижнекамска, численность которой ежегодно растет, нет условий и возможности самореализоваться в различных форматах, над чем и предстоит городским властям работать в ближайшие годы: «У нас — ваяй и ваяй, тем более с таким мэром», — подчеркнул Айдар Метшин. — Город молодой и хочется, чтобы город рос не только промышленной мощностью, но и культурной составляющей». Так что встречи в подобном или ином формате, подчеркнул мэр, не должны стать одноразовыми, отметил глава города, «мы должны наполнится большими возможностями, стать идентичными и востребованными, чтобы молодежь хотела остаться в городе».