«Инстаграм» глав районов Татарстана: туризм, сбор урожая и итоги ЕГЭ

Обзор онлайн-активности глав районов республики за неделю

Основными темами в инстаграм-аккаунтах глав районов республики на неделе стали сбор урожая и участие Татарстана в конкурсе туристских кластеров. При этом, похоже, летом руководителей районов потянуло на отдых — по крайней мере многие из них «подзабросили» ведение аккаунтов. Глава Нижнекамского района Айдар Метшин после шквала комментариев по поводу громкого дела о мужчине и насилии в парке, видимо, тоже решил взять «передышку». В его «Инстаграме» за неделю не появилось ни одного поста, хотя до этого он выкладывал новости довольно регулярно. Давно ничего не показывал в «Инстаграме» и руководитель Бугульминского района Линар Закиров, а также главы Буинского района Ранис Камартдинов, Бавлинского Рамиль Гатиятуллин, Балтасинского Рамиль Нутфуллин и Камско-Устьинского Наиль Вазыхов.

Конкурс на создание туристских кластеров

Одной из самых популярных тем на неделе среди глав татарстанских районов стало участие региона во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. К примеру, Марат Гафаров из Дрожжановского района публикует проморолик Татарстана, связанный с участием в конкурсе. Гафаров рассказывает, как можно проголосовать за Татарстан на сайте — соответствующее видео посмотрели около восьмисот человек.

Предлагает поучаствовать в том же конкурсе и Рустем Нуриев, руководитель Елабужского района. Он, правда, рассказывает о проекте, связанном с районом, — и предлагает проголосовать за него. Как следует из поста Нуриева, вокруг нацпарка «Нижняя Кама» может появиться новый туристический кластер. «Это значит, что у нас будет возможность отдохнуть от шума городов в сердце природы — уйти вглубь соснового леса по экотропе, зарядиться энергией широкой Камы, поплавать на байдарках, прокатиться на катерах, посетить музей, который плывет по реке, или даже стать участником фестиваля плавучих арт-объектов! А на ночь — остановиться в кемпинге и любоваться звездами у палатки. В этом месте точно можно будет перезагрузиться и найти вдохновение», — пишет он.



Жизнь районов: открытые кинопоказы, музыкальные фонтаны и результаты ЕГЭ



Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов на неделе съездил в Дрожжановский район, где ознакомился с продукцией молочного цеха. Хисамутдинов, по собственному признанию, поразился масштабам и трудолюбию дрожжановцев, а также декларировал, что цель таких поездок — помочь жителям Апастовского района начать свое дело.

Тем временем Вячеслав Козлов, руководитель Новошешминского района, продолжает поздравлять подписчиков с добрым утром, но за последнее время стиль поздравлений изменился. Точнее, произошла смена экспозиции — если раньше регулярно выкладывались снимки административного здания, то теперь на фотографиях можно увидеть въезд в Новошешминск, площадь и разноцветные многоквартирные дома.



Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин показал в своем аккаунте выпускницу ВСОШ №3 Диану Гумерову — единственную представительницу района, сдавшую ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Калимуллин поздравил ее и пожелал успехов при поступлении в вуз. При этом он отметил, что всего из школ района в 2020 году выпустились 130 человек. В комментариях люди не только поздравляют выпускницу, но и грустят о том, что в 1975 году из одной только 1-й школы вышло 190 выпускников, а сейчас — 130 на весь район.



А вот глава Чистопольского района Дмитрий Иванов делится с подписчиками радостью от вида работы музыкального фонтана в Скарятинском саду. Видно, как фонтан с подсветкой бьет в такт классической музыке. Видео посмотрели полтысячи человек, в комментариях отмечают: «Наконец и наш Чистополь стал немного оживать».



Из «Инстаграма» одного из самых популярных в этой соцсети руководителей татарстанских районов — Сергея Димитриева из Кукморского района — можно узнать, что был возобновлен показ кинофильмов на Комсомольской площади — по средам, пятницам и воскресеньям. Подписчикам эта новость пришлась по вкусу — у нее почти 600 лайков. При этом в комментариях можно увидеть просьбы устроить прямой эфир и ответить на вопросы, а из подписи на самих фотографиях становится понятно, что Димитриев, похоже, пользуется не популярным «Айфоном», а довольно бюджетным смартфоном Redmi Note 8T (стоит 13 тысяч рублей). Ну или этим телефоном пользуется кто-то, передавший Димитриеву фотографии.



Урожай, сельское хозяйство и парады комбайнов



Традиционно популярна и тема сельского хозяйства. Руководитель Арского района, например, показывает видео с уборкой урожая двумя комбайнами и одним КАМАЗом. Ролик, похоже, снят с квадрокоптера. Этот факт, а также фон — задорная татарская музыка — привлекли внимание подписчиков — видео посмотрели около полутора тысяч раз, было оставлено 27 комментариев.

Тема урожая есть и в «Инстаграме» любителя природы родного края — главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. Он, в частности, выкладывает довольно атмосферную фотографию, на которой видна грунтовая дорога посреди поля, напоминающего кукурузное. В целом вид очень похож на поля в американской глубинке. Фото понравилось 344 пользователям.



Рягат Хусаинов, руководитель Лениногорского района, пошел дальше — в своем «Инстаграме» он выложил телевизионный репортаж о «традиционном параде комбайнов». Комбайны осматривал сам Хусаинов. Репортаж о таком параде посмотрели около пятисот раз.



Похоже, что подобные мероприятия проходят сразу в нескольких муниципальных образованиях Татарстана. К примеру, соответствующий пост на неделе выложил и руководитель Алькеевского района Александр Никошин. Сюда на «парад» приехал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов. Пост, правда, особого восторга у подписчиков не вызвал: он собрал всего 62 лайка.

