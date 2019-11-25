Миллионы на казанские туалеты, машина для создания лыжных трасс и замена устаревших светильников в аэропорту

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. Солода на 157 миллионов для «Татспиртпрома»

Крупнейший производитель алкогольной продукции в регионе — «Татспиртпром» — планирует купить светлого ячменного пивоваренного солода на сумму в 156,5 млн рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 20 ноября. Солод предоставит «Татспиртпрому» ООО «Ностерс», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Учредитель этой компании — кипрская Doffeto Ltd, директор — Андрей Савенков.

Всего производителю понадобится 5 тысяч тонн солода, его должны привезти по адресу чистопольского пивоваренного завода «Белый Кремль», открытого чуть более года назад. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа от 2014 года для солода первого класса. Каждая тонна солода будет стоить примерно 31 тысячу рублей.



2. 41 миллион на обслуживание городских туалетов

Содержание общественных туалетов в Казани в 2020 году будет стоить Комитету внешнего благоустройства 40,8 млн рублей. О тендере стало известно 19 ноября, заявки будут принимать до 28 ноября, а аукцион состоится 2 декабря. Финансирование обеспечат из бюджета города.

Услуги будут оказываться в течение всего года. Подрядчику потребуется 962 рулона туалетной бумаги, 165 упаковок антибактериального жидкого мыла в упаковке не меньше 1 литра, 495 освежителей воздуха объемом не менее 300 мл. Всего в списке — 45 общественных туалетов, которые в основном будут работать с 10 до 18—20 часов зимой и с 10 до 22—23 часов летом (с 1 мая по 30 сентября). В 2019 году, напомним, обслуживание туалетов стоило дешевле на 6,5 млн рублей.



В рамках работ будет нанесено 164 километра пунктирной разметки термопластиком, 51,6 километра сплошной разметки термопластиком, а краской будет нанесено около 46 километров сплошной линии. Фото Рината Назметдинова

3. Разметка в Набережных Челнах

«Главтатдортранс» собирается заняться устройством технических средств организации дорожного движения во втором по величине городе региона, Набережных Челнах. Сумма работ составит 38,6 млн рублей. Об аукционе было объявлено 18 ноября, заявки будут принимать до 26 ноября, а сам аукцион состоится 27 ноября. Оплатят работы из бюджета Татарстана.

Впрочем, из технического задания становится понятно, что речь идет не об установке дорожных знаков или светофоров, а о нанесении разметки краской и термопластиком. Работы должны выполняться до 30 мая 2020 года на площади в 19,6 тысячи кв. м. В рамках работ будет нанесено 164 километра пунктирной разметки термопластиком, 51,6 километра сплошной разметки термопластиком, а краской будет нанесено около 46 километров сплошной линии.



4. Замена светильников на 15 миллионов для аэропорта «Казань»

Международный аэропорт «Казань» планирует купить автоматических энергосберегающих светодиодных светильников на сумму в 15 млн рублей. Такая информация появилась 20 ноября, заявки принимаются до 28 ноября, тогда же и подведут итоги закупки. Отметим, что участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

В рамках закупки аэропорт получит 955 автоматических светодиодных светильников Flat Neo 34W или их аналогов, которые должны заменить люминисцентные светильники ЛВО 4х18 Вт. Эти светильники, расположенные в терминале 1, административной части терминала 1А, а также в теплой вставке, как следует из техзадания, физически и морально устарели, а также обладают низкой энергоэффективностью.



На охрану территории и объектов Казанского кремля ГБУ «Музей-заповедник «Казанский Кремль» выделит сумму в 12,3 млн рублей. Фото Романа Хасаева

5. Охрана зданий и территории Кремля за 12 миллионов

На охрану территории и объектов Казанского Кремля ГБУ «Музей-заповедник «Казанский Кремль» выделит сумму в 12,3 млн рублей. О соответствующем открытом аукционе информация появилась 18 ноября, заявки принимаются до 10 декабря, а рассматривать их будут 16-го числа. Охрану оплатят из бюджета Татарстана.

Работы должны выполняться в течение всего 2020 года, в круглосуточном режиме. В списке объектов охраны — Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф, комплекс бывшего Юнкерского училища, музей истории Благовещенского собора, главный корпус пушечного двора, южный ризалит (музей пушечного двора) и сама территория Казанского Кремля.



6. Машина для создания лыжных трасс за 10 миллионов

Спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью имени Звягинцева купит универсальную многофункциональную машину для прокладывания лыжных трасс за 10,2 млн рублей. Информация об аукционе была размещена 20 ноября, заявки принимаются до 28-го числа, а сам аукцион состоится 2 декабря. Оплатят закупку из бюджета Лениногорского района, в котором и расположена школа.

У машины должна быть двухполосная система нарезания лыжни, отвальный нож и лыжная фреза. Предназначается машина для прокладывания лыжных трасс различного типа сложности. Объем двигателя устройства составит от 3,4 до 4,5 литра, мощность — от 115 до 134 л.с. Поставку должны осуществить в срок до 30 декабря 2019 года в Лениногорск, на улицу Лыжная, 25.



Предназначается машина для прокладывания лыжных трасс различного типа сложности. Фото Максима Платонова

7. Организация «Корпоративного университета» почти за 7 миллионов

Министерство по делам молодежи Татарстана проведет электронный аукцион на сумму в 6,7 млн рублей, направленный на поиски поставщика услуг в рамках реализации проекта «Корпоративный университет». Тендер объявили 18 ноября, заявки принимают до 26 ноября, а аукцион состоится 28-го числа. Оплатят закупку из бюджета Татарстана.

Услуги должны быть оказаны до 20 декабря. В рамках госзаказа подрядчик должен будет организовать работу онлайн-платформы Корпоративного университета — с помощью нее будет организовываться процесс дистанционного обучения, также разместить там шесть образовательных модулей, подготовить 15 видеоверсий лекций, предоставить оборудование для съемок. Помимо этого, понадобится привлечь специалистов — методистов и рецензента, растиражировать рабочую книгу для слушателей Корпоративного университета и методического инструмента для тренеров и преподавателей, провести очные образовательные мероприятия, разработать бренд-бук и логотип проекта.



8. «Спортсмен года» за 3,7 миллиона

А вот Министерство спорта планирует потратить 3,7 млн рублей на торжественное мероприятие под названием «Спортсмен года». Об этом было объявлено 15 ноября, заявки принимались до 25-го числа, а сам аукцион состоится 27 ноября, оплатят мероприятие из бюджета Татарстана.

Датой оказания услуг указывается 17 декабря. От подрядчика потребуется предоставить концертный зал (не менее чем на 1200 посадочных мест, с 4 гримерными комнатами, сотней бесплатных парковочных мест), организовать питание для 30 почетных гостей (на питание каждого из них выделят 2,5 тысячи рублей), оказать рекламно-оформительские услуги, подготовить декорации, предоставить полиграфическую и сувенирную продукцию, наградную атрибутику, цветы, подготовить концертную программу. Кроме того, нужно будет предоставить видеоэкран, световое и звуковое оборудование, создать видеоконтент, оказать услуги видеосъемки и монтажа. Понадобится также генератор тяжелого дыма, криоджет, машина выдува конфетти.



Министерство спорта планирует потратить 3,7 млн рублей на торжественное мероприятие под названием «Спортсмен года». Фото minsport.tatarstan.ru

9. «Клуб инвесторов» для АИРа за 2,8 млн рублей

Агентство инвестиционного развития потратит на «Клуб инвесторов» 2,8 млн рублей. Информация о закупке появилась 20 ноября, заявки принимают до 28-го числа, а аукцион состоится 29-го. Оплатят услуги из бюджета Татарстана.

Исполнитель должен будет предоставить логотип мероприятия, дизайн-макет брендирования, оформление сцены. Также потребуется предоставить помещение с залом для проведения игры, переговорной комнатой, залом для организации питания, залом для размещения стола-регистрации, фотозоны и выставочной экспозиции. Подрядчик, кроме того, должен будет подготовить полиграфию, таблички, провести фотосъемку, организовать питание.



10. Две машины для нижнекамского департамента строительства

Тем временем Департамент строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска купит автомобили на общую сумму в 1,64 млн рублей. О запросе котировок объявили 15 ноября, заявки принимались до 22 ноября, а итоги подведут 25-го числа.

Всего ведомству понадобятся два автомобиля Volkswagen Polo или его эквивалентов. Мощность двигателя должна быть от 105 до 115 л.с., объем двигателя — не менее 1,5 литра. В машине должно быть не менее четырех динамиков, центральный замок с дистанционным управлением, кондиционер, усилитель рулевого управления с переменной эффективностью в зависимости от скорости. Каждая машина будет стоить чуть больше чем по 800 тысяч рублей.

