Власти Нижнекамска подняли налоги, зарплату бюджетникам и свои вознаграждения

Горсовет столицы нефтехимиков утвердил и новые статьи расходов в бюджете на будущий год

Фото: Ангелина Панченко

Горсовет Нижнекамска принял поправки в доходную и расходную части бюджета на текущий и плановые 2021—2022 годы. В результате расходы города возрастут почти до 2 млрд рублей. На какие цели пойдут средства городской казны, а также как изменятся сроки уплаты и ставки земельного налога и насколько увеличится зарплата бюджетников — подробности в репортаже корреспондента «Реального времени».

«Майские указы» увеличили статью расходов

На первой рабочей сессии горсовета (предыдущая была организационной) депутаты Нижнекамска рассмотрели 12 вопросов. В рамках первого — по бюджету — город планирует увеличить свои расходы в этом году почти на 64 млн рублей. Прежний проект казны был бездефицитным: статьи доходов-расходов были практически равны — 1,839 млрд рублей и 1,838 млрд рублей. Но депутатский корпус вносил необходимые изменения на весенней и летней сессиях. Еще одна часть расходов была утверждена на текущей сессии. В итоге из городской казны будет потрачено 1,940 млрд рублей.

Финансы в объеме 16,8 млн рублей направят на исполнение «майских указов», а именно, как пояснила глава финансового департамента исполкома Светлана Логинова, на «доведение средней зарплаты работников бюджетной сферы до уровня, определенного президентом России». Повышение зарплаты в целом на 635 тыс. рублей ждет отраслевых специалистов в сфере молодежной политики. Кроме того, премию в сумме 82 тыс. рублей за II квартал этого года и ко Дню республики получат руководители исполкома города.

Финансы в объеме 16,8 млн рублей направят на исполнение «майских указов», а именно, как пояснила Светлана Логинова, на доведение средней зарплаты бюджетников до уровня, определенного президентом России

С 1 октября, согласно приказу Кабмина РТ, на 3% или в 1,03 раза вырастет ежемесячный оклад руководителей, специалистов и служащих отдельных бюджетных организаций, но именно тех, на кого не распространяется единая тарифная сетка по оплате труда в Татарстане. К примеру, теперь оклад секретаря руководителя составит 11,5 тыс. рублей.

Примечательно, что на 3% также вырастет и размер ежемесячного вознаграждения мэра Нижнекамска и у его заместителей. Прежде аналогичное решение принималось городским депутатским корпусом в апреле 2018 года. Размер вознаграждения не сообщается.



Депутаты поддержали все решения.

Земельный налог — по новому графику

Еще один вопрос повестки дня — изменение сроков уплаты земельного налога. Как правило, подать устанавливается нормативными правовыми актами представительными органами муниципального образования. Традиционно пересмотр решения по земельному налогу входит в полномочия депутатов местных советов перед принятием бюджета на очередной финансовый год. На состоявшейся сессии земельный налог депутатам был представлен в новой редакции, а его изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Однако в прошлом году федеральный закон №325 от 25.09.2019 г. отменил полномочия органов местного самоуправления, которые самостоятельно устанавливали сроки уплаты налога на землю и авансовые платежи по нему. Если сейчас организации выплачивают его 5-го числа в феврале, мае, августе и ноябре, то со следующего года на федеральном уровне установлен единый срок уплаты: 1 марта, 30 апреля, 31 июля и 31 октября. При этом полностью сохраняются все налоговые льготы для физлиц.

Как напомнил новоиспеченным депутатам мэр Айдар Метшин, земельный налог вкупе с налогом физических лиц — это практически основа при формировании доходной части муниципального бюджета:

— Он в процентном отношении более 50% составляет, и важно обеспечить своевременную уплату установленных налогов, что, в свою очередь, проецируется на возможность организации различных программ, а самое главное, тех обязательств, которые связаны с обеспечением социальных выплат и гарантий нашему населению.

Кроме новых сроков уплаты налога на землю, депутаты абсолютным большинством голосов приняли решение и по его процентной ставке: один из самых высоких — 1% — касается автостоянок, затем идут здания, строения и сооружения физкультурно-спортивных учреждений, в том числе и спортшколы, 0,3% для сельхозземель, жилфонда, приобретенных гаражей и погребов, а самую маленькую ставку — 0,05% — будут платить при строительстве и эксплуатации дорог общего пользования. Аналогичные решения, кстати, приняты также в Казани, соседних Набережных Челнах и других городах республики.

Витиеватое изложение о госзакупках

Еще одно решение, которое приняли к исполнению депутаты, касается изменений в федеральных документах контрактной системы закупок. В силу они вступят также с начала будущего года. По признанию градоначальника, «в суть витиеватого изложения изменений пришлось вникать долго». Принятое решение позволит в перспективе выбирать между существующей централизованной системой госзакупок и аукционной процедурой или же перейти на вариативный метод. Какой из вариантов в итоге выберет Нижнекамск, предстоит позже определить исполкому города. Здесь необходимо выбрать наиболее эффективный вариант использования бюджетных средств. Как сообщил собравшимся замглавы исполкома НМР Радмир Беляев, на сегодняшний день — это 1,8 млрд рублей.

Какой из вариантов в итоге выберет Нижнекамск, предстоит позже определить исполкому города

Единогласно депутаты проголосовали и за прекращение депутатских полномочий депутата IV созыва Владимира Куриленко, поскольку, по его заявлению, он не может совмещать обязанности депутата с нагрузкой на основном месте работы. Вместо него в депутатский состав приняли однопартийца Куриленко по КПРФ Ильдара Гилемханова.

Утвердили на сессии и состав четырех постоянных комиссий нижнекамского горсовета — по бюджетной политике, развитию городской инфраструктуры, социальной политике, местного самоуправления и депутатской этике. В них вошли представители практически всех отраслей экономики. Председатели сформированных комиссий и их замы будут избраны на следующей сессии горсовета.