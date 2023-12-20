Прокуратура Нижнекамска проконтролирует расследование дела о падении снега на ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Нижнекамска начала проверку по факту инцидента с 8-летним мальчиком, который пострадал при сходе снега со льдом с крыши многоквартирного дома. На контроль в аппарате надзорного ведомства взято расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Такое поручение дал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Сейчас надзорное ведомство выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Также будет дана оценка должностным лицам, ответственным за своевременную очистку кровли от снега и наледи, сообщает пресс-служба прокуратуры.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Инцидент в Нижнекамске произошел утром 20 декабря на проспекте Вахитова. На ребенка с крыши одного из домов упал снег со льдом. Мальчика госпитализировали.

В марте в Набережных Челнах возле продуктового магазина в 26-м комплексе на голову женщины упала наледь с крыши магазина. 56-летняя местная жительница с травмой головы была доставлена в БСМП.

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Айрат Назипов