«Инстаграм» глав районов Татарстана: Вассерман в Лаишево, слава строителям и детский лагерь к зиме

Обзор онлайн-активности глав районов республики за неделю

Если не считать «традиционных» постов руководителей районов Татарстана о ходе сельскохозяйственной кампании, в топе тем оказались День строителя и встречи с жителями. Помимо этого, как обычно, главы с чувством тепла и удовлетворенности рассказывают об изменениях в инфраструктуре — правда, тем для этого на неделе оказалось не очень много.

Инфраструктура — парки, детские сады и лагеря

Айдар Метшин, глава Нижнекамского района, на неделе выложил фотографии того, как «вместе с молодежью» он обсуждает проект будущего экстрим-парка на Солнечной поляне. В посте — восемь фотографий, в том числе видны какие-то эскизы и исправления, но информативности все равно довольно мало. Какой проект предлагался, какие решения были приняты по изменениям и, наконец, кто эта «молодежь», чье мнение решили послушать, неясно. Тем не менее отрадно, что в районе появится экстрим-парк.

О новых (или в данном случае усовершенствованных старых) объектах писал на неделе и руководитель другого крупного муниципального района — Бугульминского — Линар Закиров. В своем посте он рассказывает и показывает завершение работ в оздоровительном лагере имени Губина в 10 километрах от Бугульмы. По словам Закирова, общественные пространства в лагере теперь можно будет использовать круглогодично. Глава района просит поделиться жителей в комментариях своим мнением о том, как изменился лагерь. Многие сомневаются в доступности отдыха в этом лагере, а также удивляются тому, что почему-то детский лагерь был подготовлен не к лету, а ближе к зиме.



Об инфраструктуре пишет также Рустем Нуриев из Елабужского района. В одном из своих постов он показывает детские сады №39 и 40, в которых «учат иностранным языкам уже с малых лет». Эти детские сады, видимо, в некоторой степени «имиджевые» для города и района — а в комментариях можно увидеть мнение жителей о тех дошкольных учреждениях, которые не мелькают в «Инстаграме» Нуриева. В частности, пользователи указывают, что некоторые детские сады получают постоянные финансирование и улучшения, а другие находятся в плохом состоянии. Другие пользователи отмечают, что в некоторых детских садах «песочницы сыпятся от старости», а некоторые вообще интересуются, когда возобновится работа ледового дворца, ведь в других городах они функционируют (а в Елабуге, видимо, нет).



День строителя — не оставить равнодушным никого



Главы татарстанских районов очень любят праздники. Они регулярно поздравляют своих подписчиков с различными профессиональными днями. Например, на этой неделе у огромного количества руководителей районов можно увидеть поздравления с Днем строителя. Картинки обычно отличаются определенными элементами дизайна и признаниями заслуг.

Вот, в частности, глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин пишет строителям: «Ваша профессия, несомненно, является одним из главных двигателей экономики и потому заслуженно окружена особым почетом и вниманием, а отношение к строителям-созидателям всегда преисполнено благодарности». Пост получил 76 лайков и одно письменное спасибо.

Руководитель Буинского района Рамиль Камартдинов пошел еще дальше — он не поленился и даже сделал целое видео, посвященное строителям, — на нем присутствуют объекты на территории района, женщины с чак-чаком в национальных костюмах и дети с флажками. «Вы меняете мир, делаете его красивее, а жизнь буинцев — благоустроеннее и комфортнее», — пишет он. Кстати, это единственный пост руководителя района за последние полтора месяца, так что понять, что еще происходило в Буинском районе за это время, по «Инстаграму» не представляется возможным.



Не прошел мимо этого праздника и Наиль Вазыхов, руководитель Камско-Устьинского района. Пост получил всего 61 лайк и один «большой палец» в виде картинки от подписчицы. «Сегодня строители трудятся с применением современных технологий и материалов, однако неизменным остается их мастерство, верность традициям и принципам работы», — констатирует Вазыхов.



Бесконечные встречи без подробностей



А вот глава Лаишевского района Ильдус Зарипов показал фотографии, сделанные во время проведения в Лаишево игры «Что? Где? Когда?» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проведения игры в район приехал магистр игры Виктор Сиднев и известный интеллектуал Анатолий Вассерман. Пост получил 225 лайков — вероятно, такое внимание связано со звездными гостями.

В Лениногорском районе — мероприятия менее масштабные, но за счет этого, возможно, даже более близкие к народу. Например, в начале недели прошел «праздник двора», который глава района Рягат Хусаинов считает промежуточным итогом полугодия. На мероприятии, по словам Хусаинова, жители могут задать интересующие вопросы напрямую, а еще школьником из 8-й школы вручили портфели со всеми школьными принадлежностями. Комментариев к этому событию в «Инстаграме» нет, а лайков — всего 58. Зато по фото можно увидеть, что жителей обеспечили и культурно-массовым мероприятием.



Похожего формата встречу показывает и руководитель Алькеевского района Александр Никошин. Правда, проходит она не во дворе, а на площади — общается он с населением села Нижнее Колчурино. В общем-то, рассказывать о встречах с жителями — дело хорошее, вот только в посте — никакой информации о том, почему встреча была именно с жителями этого села, что обсуждалось и какие решения приняты. В результате пост выглядит как минимум странно — непонятно, ради чего он был опубликован. Лайков у него — даже на один меньше, чем у поста Рягата Хусаинова — 57.



Чуть более информативный пост о встрече у главы Кайбицкого района Альберта Рахматуллина. Он встретился с педагогическим составом Большекайбицкой СОШ. В самом посте рассказывается, о чем был разговор. Правда, конкретики мало и тут — обсудили результаты экзаменов, подготовку к новому учебному году и организационные вопросы. У поста — около ста лайков.

