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В Нижнекамском районе Татарстана назначили первого замруководителя исполкома по вопросам экономики

11:13, 24.10.2022
В Нижнекамском районе Татарстана назначили первого замруководителя исполкома по вопросам экономики
Фото: e-nkama.ru

Первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана по вопросам экономики, инвестициям и цифровому развитию назначили Ильназа Мухаметьянова. Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии Нижнекамска.

Ильназ Мухаметьянов работал в АО «Опытный завод Нефтехим», в особой экономической зоне «Алабуга», а также был официальным представителем ОЭЗ «Алабуга» в «Иннокаме», сообщил глава района Рамиль Муллин.

Фото: e-nkama.ru

В минувший понедельник в мэрии Нижнекамска представили нового руководителя исполкома района Романа Булатова. Заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности назначили Артура Салахова.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан Нижнекамский муниципальный район РТ

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