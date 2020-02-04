В Нижнекамске отправляют на двухнедельный карантин трудовых мигрантов из Китая

Роспотребнадзор усилил контроль в аэропорту «Бегишево»

Фото: Максим Платонов

В Нижнекамске в аэропорту «Бегишево» усилили меры безопасности, чтобы снизить риск завоза коронавируса. «За последние два дня мы отработали 18 человек, прибывших из Китая, взяли их под наблюдение», — рассказал начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по НМР Рустем Изиятуллин на еженедельной планерке руководителей. Трудовых мигрантов, приезжающих в столицу нефтехимиков из Поднебесной, отправили на двухнедельный карантин. Также на совещании обсудили проблему подростковой преступности — за последний год она выросла почти вдвое.

Нижнекамцы стали чаще нарушать закон

Общее число преступлений в Нижнекамске выросло незначительно — 2 726 (+3%). Но это меньше, чем в среднем по республике: в Татарстане преступность в среднем возросла на 14,3%. Лидер роста — Зеленодольский район, где правонарушений стало больше сразу на 26,1%.

— В Нижнекамске наблюдается снижение умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — с 36 до 31 случаев, грабежей — с 55 до 54, краж — с 1 103 до 1 050. По разбойным нападениям стало меньше на 7,7% (с 13 до 12, по РТ +5,4%); по угонам — на 33,3% (с 30 до 20, по РТ -7,4%); по фактам умышленного повреждения путем поджога — на 14,3% (с 14 до 12). В целом по преступлениям против собственности снижение составило порядка двух с половиной процента (-2,3%; с 1731 до 1692), — сообщил замначальника управления МВД Нижнекамска Григорий Урусов.

Докладчик сообщил, что нижнекамским полицейским в 2019 году удалось раскрыть все совершенные убийства и изнасилования. Из нелегального оборота изъято более 6,5 тыс. литров суррогатного алкоголя. Активно боролись с организованной преступностью и наркоманией.



— Всего изъято порядка 3 тысяч (2958,105) граммов наркотических средств синтетического происхождения, что составляет больше 11 тысяч разовых доз. Выявлено 144 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К уголовной ответственности привлечено 66 лиц за совершение тяжких наркопреступлений. Выявлено 483 административных правонарушения. Пресечена деятельность двух наркопритонов, — отметил Урусов.

«Ученики надышались парами клея и сутки не возвращались домой»

Правда, особую озабоченность вызывает подростковая преступность. Если в 2018 году подростки совершили 45 правонарушений, то в прошлом — 77. В качестве одной из причин этого роста Урусов назвал несвоевременную профилактику. Он привел в пример случай: школьник вымогал деньги у одноклассника. Мама пострадавшего мальчика не раз говорила об этом учителям, но необходимые меры так и не были приняты.



— Жительница Нижнекамска обратилась с заявлением в отношении одноклассника сына, который на протяжении года унижал, оскорблял ее сына. Она письменно и устно обращалась к руководству школы №22, преподавателям, но реакции не последовало. После выступлений и лекций сотрудников ПДН она обратилась в полицию, — рассказал замначальника УМВД.



Вспомнил Григорий Урусов и о другом резонансном случае, который произошел в Нижнекамске в сентябре прошлого года. Конфликт произошел между подростком и мамой школьника, у которого вымогали деньги. Видеозапись ссоры разлетелась в соцсетях и СМИ, после чего случаем заинтересовались правоохранители.



— При отработке данного случая было установлено, что это оказался ученик школы №37, впоследствии сотрудники полиции выявили восемь фактов вымогательств в отношении других школьников. За период обучения с 1 по 7 класс этот подросток сменил семь школ: №11, 7, 19, 33, 37, гимназия №1. Замечания поступали из школ №19 и №33 по поводу нарушения дисциплины в школе. С ним проводились индивидуальные профилактические беседы, осуществлялись проверки по месту жительства, однако информации о фактах вымогательств в школах в полицию не поступало, — отметил он.



Урусов сообщил, что чаще всего подростки решаются на кражи и грабежи. Сегодня на учете комиссии по делам несовершеннолетних состоит около 600 несовершеннолетних.



«Два ученика из 21-й школы ушли из дома, в подъезде одного из домов надышались парами клея и сутки не возвращались домой», — рассказал Урусов. Фото wikimapia.org

— Нельзя оставить без внимания имеющееся новое течение среди молодежи, когда подростки уходят из дома специально, чтобы о них написали в социальных сетях, [соревнуясь], кто больше наберет лайков и репостов, встревожит общественность и вовлечет наибольшее количество в поиски. Такие случаи произошли в Заинском районе и в Нижнекамском, когда два ученика из 21-й школы ушли из дома, в подъезде одного из домов надышались парами клея и сутки не возвращались домой. Также произошел случай, который встревожил общественность, когда сотрудники полиции, одноклассники, волонтеры двое суток искали ученика 22-й школы. Оказалось, что мальчик решил погулять с друзьями и не хотел возвращаться домой, — рассказал Григорий Урусов.



Озабочены сотрудники нижнекамской полиции и популяризацией субкультуры «АУЕ». Урусов акцентировал внимание на том, что искоренить это направление можно, только объединив совместные усилия с учителями.



— Обращаюсь к руководителям КДН, учителям, педагогам. Любое проявление этого феномена, любой «крик» этой аббревиатуры должен дойти до нас, чтобы мы могли обрубить на корню этот феномен, чтобы мы могли подключить не только инспекторов отдела по делам несовершеннолетних, но и сотрудников уголовного розыска и сотрудников центра противодействия экстремизму, — подытожил он.



Мигрантов из Китая взяли под наблюдение

Перешли к другой актуальной теме — мерам профилактики распространения коронавируса. Начальник управления здравоохранения города Венера Рахимова констатировала рост простудной заболеваемости в городе, но успокоила присутствующих, что это простая сезонная инфекция.



Главный санитарный врач Нижнекамска Рустем Изиятуллин рассказал, что опасности распространения коронавируса в городе нет. Роспотребнадзор усилил контроль в «Бегишево». Всех прилетевших из Китая тщательно обследуют.



Рустем Изиятуллин рассказал, что опасности распространения коронавируса в городе нет. Фото 16.rospotrebnadzor.ru

— В аэропорту «Бегишево» организован санитарно-эпидемиологический карантин, где находятся наши сотрудники. Они проверяют прилетевших не только из КНР, но и из Москвы, других районов, которые могут попасть к нам транзитом. Мы определяем тех, у кого есть температура или другие признаки болезни. С людьми проводится беседа. Больных, которые жалуются на самочувствие, обследует инфекционист. За последние два дня, субботу и воскресенье, мы отработали 18 человек, приехавших из Китая, взяли их под наблюдение, чтобы определить их самочувствие, температуру, боль в горле, чтобы просанировать, взять анализы и принять меры. Наши граждане под контролем, — сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по НМР.



С мигрантами, приехавшими в Нижнекамск на заработки, по словам Рустема Изиятуллина, ведется отдельная работа:



— Трудовые мигранты прилетают к нам по заключению договора с предприятием. Эти граждане из Китая находятся на карантине. Их наблюдают врачи в течение двух недель, обследуют медицинские работники по той же схеме, что и наших граждан: выявляют у них температуру, другие симптомы болезни. Если есть симптомы болезней — не обязательно коронавируса — проводится лечение.

