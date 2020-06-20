«Инстаграм» глав районов Татарстана: гуси у Камартдинова, песня патриота у Нутфуллина и веломаршрут Метшина

Обзор онлайн-активности глав районов республики за минувшую неделю

В муниципальных районах вовсю идут сельскохозяйственные и строительные работы, главы районов поздравляют жителей с Днем России и ведут прямые эфиры. Мир глазами руководителей районов Татарстана — в традиционном недельном обзоре их «Инстаграмов» от «Реального времени».

Прямые эфиры: Нагуманов обсуждает коворкинг для молодых мам, а в Арске разговоры о дорогах

«Инстаграм» главы Альметьевского района Тимура Нагуманова, как часто бывает, за неделю пополнился прямыми эфирами. В одном из них, который был проведен 16 июня, Нагуманов разговаривал с руководителем проекта для молодых мам — коворкинга «Мама работает» — Витой Гатауллиной. Эфир зрителям, похоже, понравился — его посмотрели около 5 тысяч раз, видео собрало 28 комментариев.

Регулярный прямой эфир проводил и руководитель Арского района Ильшат Нуриев. Длился он час, число просмотров — почти три тысячи. Комментариев непосредственно к этому видео немного, но основная масса вопросов задавалась в комментариях к предыдущему посту, где анонсировался грядущий прямой эфир — там их собралось 26 штук. Проблемы в районе, судя по комментариям, довольно типичные: людей волнует состояние дорог и прокладка инженерных коммуникаций, а также нехватка мест в одной из школ города — из-за этого подписчице Нуриева, похоже, придется, отдавать двух своих детей в разные школы (если, конечно, глава района не окажет помощь в решении данного вопроса).



Лесной веломаршрут от Метшина, дворы от Калимуллина и новая школа в Елабуге



Сергей Димитриев, руководитель Кукморского района, две недели подряд показывавший наглядные примеры изменения облика муниципального образования, на этой неделе, к сожалению, не стал продолжать традицию, лишив значительное количество людей поводов поностальгировать. Вместо этого он выложил фотографии, на которых осматривает объекты капитального ремонта. В частности, подписчики Димитриева могут увидеть детский сад «Чулпан», архивный отдел исполнительного комитета, управление образования и центральную библиотеку. В комментариях, к примеру, пользователь от лица коллектива детского сада благодарит за возможность участвовать в программе капремонта.

Про работу над строительными объектами на неделе рассказывал и Рустам Калимуллин, руководитель Высокогорского района. Вообще, постов у него было довольно много — многие из них, правда, заключаются в не самых информативных фотографиях с совещаний и семинаров — это грустно, ведь хотелось бы знать, какие решения приняты на совещаниях. Выделить же можно пост, где Калимуллин совершает объезд дворов в селах Бирюли и Чепчуги, в которых планируется ремонт 18 территорий в рамках программы «Наш двор». На фото, в частности, можно увидеть прогресс по работам и сами дворы, где местным жителям скоро станет значительно приятнее жить.



В том числе работы по программе «Наш двор» посещал и Рягат Хусаинов, глава Лениногорского района. Помимо дворов, в рамках выездной строительной планерки Хусаинов осмотрел, как асфальтируют улицу Бичурина, как строят универсальную спортивную площадку в школе, а также территорию лесопарковой зоны. Судя по бодрой музыке, которая играет на фоне, работы продвигаются успешно — впрочем, как следует из поста, главе района все же пришлось давать указания — усилить работу, составить графики и убрать мусор.



Новости строительства есть и в «Инстаграме» руководителя Елабужского района Рустема Нуриева. В среду он выложил видео со строительства полилингвальной школы «Адымнар-Алабуга» на 1224 учащихся. «Выходим на финишную прямую», ­— сообщил Нуриев. С видами школы снаружи и отчасти изнутри можно ознакомиться в видео. Правда, некоторые комментаторы отметили, что в видео недостаточно показывают школьные помещения.



Занимался «организационными вопросами» на неделе и глава Нижнекамского района Айдар Метшин. У него это, правда, было связано не с вопросами строительства: брат мэра Казани продолжает поддерживать имидж любителя спорта (на прошлой неделе он выкладывал свое фото в спортзале). Теперь Айдар Раисович провел выездное совещание по организации веломаршрута в пригородных лесных массивах Нижнекамска. В комментариях многие пользователи радуются велосипедным перспективам, но некоторые люди пишут о, видимо, более значимых для них явлениях. Главу района просят проверить ход капремонта жилого дома и заняться ямочным ремонтом во дворах.



На дороги в комментариях жалуются и главе Чистопольского района Дмитрию Иванову — несмотря на то, что пост связан с капитальным ремонтом детского сада. Впрочем, в комментариях к этому же посту некоторые люди радуются грядущим изменениям в дошкольном учреждении и мечтают о том, чтобы так обновили все детские сады.



Поздравления с Днем России: креативные видео и достопримечательности



Многие руководители районов поздравляли подписчиков с Днем России. Креативом здесь отметился, например, глава Бугульминского района Линар Закиров. На видео раздают цветы представителям различных профессий — люди в кадре рады. Кто автор этого видео и снималось ли оно специально для «Инстаграма» Закирова — неизвестно.

С Днем России поздравлял подписчиков также Равиль Хисамутдинов из Апастовского района. Он, правда, видео не монтировал — но обратился к жителям. Видео посмотрели около 1,3 тысячи человек, трое людей ответили на это лайками.



Но дальше всех в деле поздравления с национальным праздником пошел Рамиль Нутфуллин. В День России он выложил красивую песню, исполненную, судя по всему, тремя жительницами района — они поют ее на фоне балтасинских достопримечательностей. «Пусть березы шумят и ромашки цветут, пусть на нашей земле наши дети растут», — такие пожелания звучат в песне. Видео посмотрели более трехсот раз.



Природа, ягоды и птицы



Не устает радовать видами родной природы глава Актанышского района Энгель Фаттахов. Больше всего просмотров — около полутора тысяч — получило видео с закатом и лебедями около воды. Судя по всему, оно снято на пруду Актаныш, набережную которого торжественно открыли относительно недавно.

А вот руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров на неделе съездил на ферму «Дувановские сады» — в крестьянское фермерское хозяйство Альфреда Хайруллина. Этому посвящено сразу несколько постов — там, к примеру, можно увидеть большие яблоневые сады, а также сбор клубники. Судя по этим фотографиям и видео, уже скоро можно будет насладиться ягодами, выращенными в средней полосе России, а не на юге.



Руководитель Буинского муниципального района Ранис Камартдинов показал своим подписчикам цыплят, утят и гусей. Что именно происходит на видео — неясно, и пояснение было бы не лишним. Одного из гусей укладывают в коробку, а цыпленка поднимают за лапы люди в масках. Видео с птицами посмотрели около 1,3 тысяч человек — больше, например, чем видео процесса заготовки сенажа.