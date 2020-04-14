На рекультивацию самой проблемной свалки Нижнекамска выделят полмиллиарда

Весь процесс займет больше двух лет, а первый этап работ должен стартовать уже в мае

ГИСУ Татарстана объявило тендер на выполнение основных работ по рекультивации свалки у села Прости в Нижнекамском районе, оцененные в 564 млн рублей. Первый этап начнется в мае и закончится в конце года. Всего же, на полный цикл работ, уйдет более 700 млн рублей. Полностью рекультивацию закончат лишь в 2022 году. Изучив проектную документацию, «Реальное время» выяснило, что стоимость рекультивации за 20 лет выросла почти в 10 раз (в 2000 году она могла обойтись всего в 80 млн рублей), а также почему мусор нельзя было просто перевезти на полигон «Нижнекамскшины», хотя этот вариант тоже прорабатывался.

За 26 месяцев «Чистой страны» очистят от мусора



В Татарстане объявлен тендер на выполнение работ по рекультивации несанкционированной свалки у села Прости (ударение на первый слог) Нижнекамского района. Работы пройдут в пять этапов и должны завершиться в 2022 году. Согласно документации тендера, на первый этап работ выделят 564 млн рублей. За эту сумму победитель соберет и утилизирует мусор, сохранив от вырубки зеленые насаждения.



Свалка образовалась в 90-е годы, когда у села Прости устроили полигон для резинотехнических изделий «Нижнекамскшины». Сегодня она занимает площадь 35 гектаров, еще 72 га — лесопарковая охранная зона рядом с ней. Несмотря на оговоренные этапы в тендере, период ликвидации свалки будет зависеть от финансирования в рамках федеральной программы «Чистая страна». Предположительно, первый этап работ начнется в этом году, а закончится в 2022 году, то есть займет 26 месяцев.

3 года официальной свалки и десятилетия незаконных раскопок

Как отмечают специалисты чувашского НПО «Проектор» в своей проектной документации, выполненной по заказу Минэкологии РТ (за 7,2 млн рублей), участок площадью 16 га был отведен для полигона промышленных отходов постановлением главы администрации города Нижнекамска и Нижнекамского района от 02.12.1992 — свалка была предназначена для захоронения неперерабатываемых отходов шинного производства. И эксплуатировалась с 1992 по 1995 годы (не исключено, что в советские времена действовали другие постановления).



Уже в 1995 году была проведена рекультивация земельного участка на площади 25 га. Отходы были перекрыты слоем строительных отходов, минеральным грунтом и плодородным слоем почвы с посевом трав. Однако за период с 1995 года до настоящего времени территория свалки подверглась «значительному преобразованию ввиду неоднократных пожаров на свалке и постоянного механического воздействия на исходную растительность тяжелого автотранспорта, доставляющего грунт для тушения пожаров». К тому же на протяжении долгого времени жителями проводились и незаконные раскопки отходов «с целью извлечения ценных отходов (каучук, резина, металл черный и цветной и пр.)».

Свалка образовалась в 90-е годы, когда у села Прости устроили полигон для резинотехнических изделий «Нижнекамскшины». Фото mchs.tatarstan.ru

При горении 1 тонны отработанных шин образуется до 450 кг газообразных продуктов

В результате исходный растительный покров на большей территории свалки уничтожен. Древесная и кустарниковая растительность отсутствует. Склоны оврага заросли травой и кустарниками. Теперь свалка уже площадью 35 га представлена техногенными отложениями: смесью насыпного грунта и отходов резинотехнического производства (второй класс опасности), с включением дресвы и щебня, большого количества строительного и промышленного мусора (обломки и глыбы бетона, шлаки, куски резины, резиновые покрышки, тряпки, мазут, стекло, металл) и прочее.



Общий объем отходов оценивается в 459,5 тыс. кв. метров. По данным НПО, выполнившего работы по заказу Минэкологии РТ, высокая экологическая опасность шин обусловлена токсичными свойствами материалов, применяемых при их изготовлении, а это более ста химических веществ, выделяемых в воздушную и водную среду при хранении шин. Но самое большое воздействие на окружающую среду оказывает несанкционированная свалка при возгорании отходов: «во время горения шин влиянию подвергается не только воздушная, но и водная, и почвенная среда». Даже при хранении продукты каучуков являются чрезвычайно реакционноспособными и токсичными химическими соединениями, а при сжигании 1 тонны отработанных шин на открытом воздухе образуется до 450 кг газообразных продуктов, список которых довольно длинный.

ПДК цинка превышена в 70 раз — какие вещества нашли на свалке, в земле и воде

Это соединения серы (сероуглерод, диоксид серы, сероводород), полициклические ароматические углеводороды (бенз(а)пирен, хризен, бенз(а)антрацен и др.), ароматические, нафтеновые и парафиновые масла; оксид углерода и оксид азота, твердые частицы; легкие фракции ароматических углеводородов (толуол, ксилол, бензол и т. д.). Вещества отравляют не только воздух, но и подземные и поверхностные воды, а также окружающие земли — в том числе и тяжелыми металлами (предельно допустимая концентрация цинка завышена в 70 раз).



Большие дозы цинка, меди, железа обнаружили в находящихся неподалеку ручьях Казаринском и Безымянном. Эксперты нашли в местной почве также большие дозы никеля, кадмия, мышьяка. Помимо отравления жителей села, свалка в силу законодательства, ограничивающего использования санитарных зон, изымает из оборота 71 гектар сельскохозяйственной земли, которую на данный момент просто нельзя эксплуатировать (через год после рекультивации, обещают специалисты — уже будет можно).

При сжигании 1 тонны отработанных шин на открытом воздухе образуется до 450 кг газообразных продуктов, список которых довольно длинный. Фото mus1.ru

Мусор хотели перевезти на полигон «Нижнекамскшины»

Любопытно, но авторы проекта рекультивации свалки рассматривали несколько вариантов, в частности перемещение мусора на ближайшие полигоны, например, на полигон ПАО «Нижнекамскшина». Но вместимость последнего меньше объема свалки у села Прости.



«Размещение на действующих специализированных полигонах всего объема грунта техногенного не представляется возможным», — пришли к выводу эксперты.



Был выбран вариант, учитывающий в том числе и извлечение полезных фракций (шины, покрышки) с передачей их на утилизацию организациям, имеющим лицензию по обращению с отходами. Среди них названо и ОАО «Нижнекамскшина» — выберут организацию, однако, тоже по конкурсу. Согласно проектному варианту рекультивации, подготовят изолированную площадку, оборудованную матами из глины, куда поместят отходы. Ее засыплют землей, щебнем, дренажем, а затем высадят травы. Овраг, где сейчас находятся отходы, тоже укрепят и засеют травой.

Стоимость рекультивации за 20 лет выросла почти в 10 раз

Все работы обойдутся — в ценах III квартала 2019 года — в 564 млн рублей, из них только строительных почти на 300 млн рублей. Интересно, но в Минэкологии РТ сделали сводный сметный расчет стоимости рекультивации и по ценам 2000 года, тогда все работы можно было сделать за 80,2 млн рублей.



По-видимому, нынешний тендер не последний, так как в сводном расчете по ценам 2019 года указана общая сметная стоимость в 739,6 млн рублей: строительные работы обойдутся в 428 млн рублей, прочие — еще в 310 млн. Тендер на 546 млн рублей касается этапа работ, которые должны завершиться в конце 2020 года (если работы начнутся в мае 2020 года). Аукцион должен быть проведен до 20 апреля 2020 года. Деньги, согласно информации сайта госзакупок, должны поступить из бюджета Татарстана. Напомним, средства на рекультивацию свалки, расположенной в 1,5 км от села Прости должны изначально поступить по федеральной программе, ранее назывались суммы от 100 млн рублей до 646 млн рублей.

Все работы по рекультивации обойдутся в 564 млн рублей, из них только строительных почти на 300 млн рублей. Фото rt.rbc.ru/tatarstan

4 дня пожара, 3 месяца тления — как горела свалка в 2018 году

О свалке у села Прости всерьез заговорили осенью 2018 года, когда она тлела из-за пожара на площади 6 тыс. кв. метров больше месяца, а смог накрыл населенный пункт. Пожарные никак не могли его потушить и ждали лишь снега. Жители жаловались на тошноту и головную боль. Сам пожар длился 4 дня, а очаги тления тушили 3 месяца.



Жительница Нижнекамска Наталья Иванова, дом родителей которой находится как раз в селе Прости, рассказала «Реальному времени», что свалке уже много лет, долгие годы там скапливались шины и другие отходы «Нижнекамскшины». Потом про эту свалку забыли. И на протяжении многих лет жители села постоянно замечали около свалки каких-то людей. Видимо, это были «черные копатели», как думали они. Сам же пожар начался, по ее словам, из-за очага возгорания на глубине 15 метров свалки.

«Люди надевали респираторы, медицинские маски, чтобы просто дойти до магазина»

— Тушили специалисты МЧС, туда свозили пену, песок, круглыми сутками там были в защитных костюмах. Потому что стоял сильный едкий запах жженой резины — и он расходился по всей округе, даже доходил до окраины Нижнекамска. А жителям села Прости выходить на улицу было просто невозможно! Люди надевали респираторы, медицинские маски, чтобы просто дойти до магазина. Их на время задымления порой даже не выпускали на улицу. Экологи отбирали пробы воздуха — но, что интересно, они показывали, что никакого превышения содержания вредных веществ в воздухе нет! — вспоминает Наталья.

Когда жители Прости узнали, что свалку будут рекультивировать, отходы уберут экскаватором — то выразили надежду, что на ее месте посадят ели в качестве зеленого щита.

Летом прошлого года жителей села Прости с предварительным проектом рекультивации на публичных слушаниях ознакомили. В конце декабря рекультивация была включена в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология».



— Это не просто рекультивация, будет изыматься восемь наименований горючих материалов, чтобы впредь эта свалка не горела. Эти горючие вещества будут переданы на переработку. Это резинотехнические изделия. Также будет проведена очистка речки, которая протекает в селе Прости, — рассказал тогда министр экологии РТ Александр Шадриков, отметив, что этот полигон резинотехнических изделий еще в 1970-е годы прошлого века использовался «Нижнекамскшиной».

«Это не просто рекультивация, будет изыматься восемь наименований горючих материалов, чтобы впредь эта свалка не горела», — рассказал министр экологии РТ Александр Шадриков. Фото Рината Назметдинова

Какие еще свалки в Татарстане рекультивируют по федеральной программе

Тогда же Шадриков назвал полную стоимость работ — 717 млн рублей, но они включают в себя и посадку деревьев. По плану властей РТ, Нижнекамский муниципальный район должен сделать территорию, где сейчас находится свалка, лесопарковой зоной. В январе сумма выросла до 733,7 млн.



Всего в рамках проекта «Чистая страна» в течение четырех лет в Татарстане планируют ликвидировать семь свалок: восстанавливать земли будут в Сабинском, Тукаевском, Менделеевском и Новошешминском районах, Мензелинске, а также возле Мамадыша и села Актаныш. В 2020 году должны еще провести работы по восстановлению земель, нарушенных нефтесодержащими загрязнениями, в селе Шемордан в Сабинском районе РТ (за 94 млн рублей) — там на площади в 1,26 га находятся четыре котлована с 1,6 тыс. кубометров отходов нефтяного битума. Отходы загрязняют почву и поверхностные воды.