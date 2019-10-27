Видео недели: умирающий пес в Нижнекамске, Макгрегор в Москве и новый японский император

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Умирающий пес в Нижнекамске

Записанный на прошлых выходных ролик с сюжетом о собаке в ветеринарной клинике в Нижнекамске получил колоссальное распространение. Его опубликовала местная зоозащитница Эльвира Давлекаева. Единственная работавшая воскресным утром ветклиника так и не приняла умирающего пса. Ветеринара не растрогал даже плачущий пожилой хозяин собаки. Она отказалась помогать животному без справок о прививках.

После того как история получила резонанс, ветеринар уволилась, а руководство клиники принесло свои извинения.

Макгрегор в Москве

На уходящей неделе в Москву приезжал знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. Считается, что он вывел MMA в целом и UFC в частности на новый уровень, привлекая внимание зрителей «трэш-током» (trash talk).

И в этот раз Макгрегор не изменил себе: на пресс-конференции он назвал дагестанцев трусами. Уже на следующее утро в него запустил бутылкой один из оскорбленных представителей горного народа, а толпа фанатов бойца у отеля пополнилась желающими «спросить» с обидчика.

Новый император Японии

В Японии прошли торжества в честь официального восшествия на престол императора Нарухито. На мероприятия было потрачено около $150 млн, а центральной их частью стала сама церемония интронизации.

Она была организована в «Сосновом зале» дворца монарха, где был установлен трон императора. Нарухито и его супруга были одеты в традиционные кимоно. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поприветствовал нового правителя и трижды прокричал «Банзай».

Беспорядки в Чили

Протесты в Чили вспыхнули из-за повышения цен на проезд в метро еще 14 октября. Они быстро переросли в беспорядки и погромы. В результате столкновений протестующих с полицией и военными погибли уже 19 человек.

Кинчев и ОМОН

В Череповце на рок-фестивале «Время колокольчиков» всем запомнилось выступление группы «Алиса». На одной из песен фанаты стали зажигать фаеры. Их начали задерживать бойцы ОМОНа, однако против этого выступил лидер группы Константин Кинчев, который решил уйти со сцены, пока омоновцы не покинут зал. Надо отметить, что в интернете можно найти немало подобных роликов с Кинчевым различной давности.

Киркоров и «бабуля-красотуля»

Среди концертных видео на этой неделе отметился ролик Филиппа Киркорова. Певец выложил съемки с концерта в Сыктывкаре, где к нему на сцену прорвалась колоритная старушка. Она забавно сплясала со звездой шоу-бизнеса и собрала для его Инстаграма немало комментариев в духе «бабула-красотуля».

«Морские котики» между Арменией и Азербайджаном

Международный скандал вызвал новый эпизод сериала Navy Seals телеканала CBS. Армения и армянская диаспора США высказали свое возмущение тем, что «морские котики» отправились помогать Азербайджану после нарушения перемирия в Нагорном Карабахе.

Миргалимов покидает зал

Первый секретарь рескома КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов покинул заседание Госсовета РТ из-за неработающего микрофона. Он попытался задать вопрос во время обсуждения мусорной реформы, но не смог этого сделать. Тогда главный коммунист республики покинул заседание.

«Белый лебедь» в ЮАР

Пока лидеры африканских стран находились в Сочи на саммите, производимые в Казани стратегические ракетоносцы Ту-160 внезапно отправились в ЮАР. Самолеты находились в воздухе 13 часов, во время полета они выполнили дозаправку в воздухе. На последних этапах маршрута «Белых лебедей» сопровождали истребители ВВС ЮАР Сааб JAS 39 «Грипен».

Погоня с переворотом

В Казани автомобиль ДПС перевернулся в ходе погони за нарушителем на ВАЗе. Полицейский автомобиль врезался в Hyundai Solaris. Сотрудник ДПС попал в больницу, а нарушителя, за которым гнался пострадавший полицейский, задержали уже в квартире.

Трейлер «Дела Ричарда Джуэлла»

В Сети появился первый русскоязычный трейлер нового фильма Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла». За его основу взят реальный сюжет об охраннике Олимпийского парка, обнаружившем бомбу. Из героя, спасшего жизни людей, он вскоре превратился в основного подозреваемого по этому делу.

В фильме снялись такие звезды, как Сэм Рокуэлл, Кэти Бэйтс, Джон Хэмм, Оливия Уайлд и другие.