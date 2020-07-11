«Инстаграм» глав районов Татарстана: Фаттахов на лыжах, Высокая Гора без воды и ностальгия по Сабантую

Обзор онлайн-активности глав районов республики за минувшую неделю

На прошедшей неделе в тренде тем для соцсетей руководителей районов Татарстана были День семьи, онлайн-Сабантуй и, как обычно, виды природы. Местные жители при этом периодически выступают в комментариях оффтоп: такое ощущение, что Инстаграм стал одной площадок, где люди пытаются достучаться до глав со своими бедами.

Жара, роликовые лыжи и флаг Елабуги

В Татарстан наконец-то пришла жара. Львиная доля «Инстаграмов» глав районов обходит эту тему стороной, но исключения есть. Сергей Димитриев из Кукморского района выложил умилительное видео с фонтанами, по которым бегают дети. В принципе, в ролике не происходит ничего особенного, но, похоже, зрелище воды и детишек в жару умиротворяет взор подписчиков — видео посмотрели целых 5,5 тысячи раз.

Очень похожее видео — со светомузыкальным фонтаном в парке «Юбилейный» — выложил в своем аккаунте и руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов. Его посмотрели почти 1,5 тысячи раз, но вот комментария не оставили ни одного. Таким образом, доподлинно неизвестно, что думают о парке подписчики. Остается лишь насладиться видом света и воды — и опять довольных детей (и взрослых).

Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов, обычно радующий подписчиков видами природы района, не подвел и на этой неделе. Но появился и довольно нетипичный для него пост. Около полутысячи людей оценили фотографии и видео, демонстрирующих публике главу района... в лыжах на асфальте. Ничего странного в лыжах как раз нет: они роликовые. Настораживает шапка и ветровка на герое публикации. Это наводит на мысли о том, что в подписи под публикацией остро не хватает хэштега #latergram. Впрочем, комментаторов это не смущает: главу хвалят и говорят, что он — молодец.

Видами родных мест продолжает радовать подписчиков и новошешминский глава Вячеслав Козлов. Но виды, похоже, кончились: фотографии в его аккаунте продолжают дублироваться. На этой неделе, например, глава района выложил одну фотографию с пожеланием доброго утра с видом из машины и по две одинаковых — с видом на здание администрации и с изображением веток на хвойном дереве. Последние суммарно понравились примерно 230 людям — 101 человек «залайкал» первый пост и еще 124 — аналогичный второй.

Тем временем на перекрестке с круговым движением в четвертом микрорайоне Елабуги подняли флаг города. Видео и фотография с места событий понравились примерно 200 подписчикам, под постом оставили 12 комментариев. Глава пишет, что высота его не устроила — флаг должен реять еще выше. Поэтому специалистам велено добавить к флагштоку еще одну секцию. В комментариях заподозрили, что такая активность связана с визитом в город премьер-министра России Михаила Мишустина.

Недовольство нижнекамским «бойцом», отсутствие воды в Высокогорском районе и поздравления с Днем семьи

Айдар Метшин, глава Нижнекамского района, на неделе отметился всего двумя постами. В первом из них он показывает фотографию с агротехнической выставки Поволжья «День поля в Татарстане — 2020», а на другом поздравляет подписчиков с Днем семьи, любви и верности. Правда, судя по комментариям в этом посте (их там целых 26), жителей района волнует не этот праздник, а мужчина, нападавший на женщин в городском парке. Комментаторов возмутила реакция правоохранительных органов (изначально на нападавшего наложили штраф и отпустили с миром), и они просят мэра разобраться в ситуации. Метшин в комментариях успокоил горожан: дескать, ситуацию держат на контроле. Напомним, на прошлой неделе сравнимый резонанс вызвало оправдание жителя Бугульмы, подозревавшегося в совершении насилия над полуторагодовалой дочкой.

Поздравляет с Днем семьи подписчиков и высокогорский глава Рустам Калимуллин — но и тут основное внимание жителей приковано к событиям совсем другого рода. В комментариях и к этому посту, и к соседним люди в основном жалуются на частое и долгое отсутствие воды в жилых домах. Пишут, что в последнее время дома все чаще остаются вообще без воды на четыре и более часа. В условиях коронавируса, да еще и наступившей жары такие условия райскими не назовешь. Причем проблема, если верить подписчикам Рустама Калимуллина, застарелая. Хозяин аккаунта ведет себя очень скромно: ответов на жалобы людей в комментариях на момент подготовки обзора нет. Особенно пикантно эти жалобы выглядят в комментариях к посту о строительстве плавательного бассейна.

Самый загадочный пункт нашего сегодняшнего обзора — поздравление с Днем семьи от главы Арского района Ильшата Нуриева. Пост понравился почти пяти сотням пользователей. Он представляет собой картинку, стиль которой непросто с ходу идентифицировать. Предположительно, на ней изображена счастливая семья инопланетных обитателей, зачем-то наряженных в земную одежду (даже с налетом татарского колорита). Этот пост явно выбивается из ряда других открыток, выложенных официальными лицами в честь праздника. Загадку картинки могла бы раскрыть подпись внизу картинки, но целиком она в кадр не попала. Понятно лишь, что это — работа выпускницы художественного отделения (чего именно — неясно).

А вот Марат Гафаров, руководитель Дрожжановского района, в честь Дня семьи выложил музыкальный номер. На его видео семья из села Старые Чукалы поет песню. Все атрибуты счастливого района на видео присутствуют: окна с нарядными ламбрекенами, гербы республики, страны и района и даже стенд с символикой 100-летия ТАССР. В общем, красота! Видео посмотрели более 3 тысяч раз, оно собрало 12 комментариев.

Сабантуй в онлайне способствует ностальгии

Руководитель Бугульминского района Линар Закиров в своем «Инстаграме» показывает видео, связанное с другим праздником — Сабантуем. В описании он говорит о том, что посмотреть на празднование можно в телевизионном эфире. Люди в комментариях грустят: хочется-то по старинке — и на шест влезть, и по горшкам постучать.

Про онлайн-формат пишут и в Буинском районе. Его руководитель Ранис Камартдинов опубликовал в своем аккаунте соответствующее видео, которое посмотрели почти 2 тысячи раз. В самом видео есть непосредственно поздравление и веселая татарская песня.

А вот руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин на фоне невозможности проведения «очного» празднования Сабантуя решил напомнить свои подписчикам, как выглядел национальный праздник год назад. Семиминутное видео профессионально бередит душу зрителя изображением скачек и приготовлением шашлыка.