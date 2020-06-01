Аналитика «Реального времени»: где лучше всего живется на селе в Татарстане

Экономически благополучные муниципалитеты проиграли маленьким районам из-за высокого алкоголизма, безработицы и слабых темпов стройки

Экономически благополучные районы Татарстана неожиданно уступают по качеству жизни муниципалитетам с небольшим числом жителей. Казань и Набережные Челны в рейтинге качества жизни в районах «Реального времени» улетели в конец списка из-за высокой безработицы, алкоголизма и количества обращений жителей в экстренные службы. Разочаровали в первую очередь Набережные Челны, причем по целому ряду показателей. Где меньше занимаются спортом, больше пьют, платят высокие зарплаты и как из районов Татарстана с более высоким качеством жизни, чем в мегаполисах, люди все равно уезжают за более высокими зарплатами — в аналитике «Реального времени».

Как экономически благополучные районы сдали позиции

Аналитическая служба «Реального времени» решила составить собственный рейтинг районов Татарстана. Составители большинства прежних списков, как правило, делали и делают акцент на экономической составляющей. В нашем рейтинге позиции районов зависят прежде всего от качества жизни населения — в том виде, в каком мы сумели его замерить.

Для подсчета своего рейтинга мы взяли ровно 10 показателей. Среди них уровень регистрируемой безработицы, размер средней зарплаты, число предприятий с зарплатами ниже минимального потребительского бюджета, число введенных в эксплуатацию жилых домов на душу населения, качественных дорог и проч. Наши аналитики также учитывали ситуацию с продажей алкоголя, занятиями спортом, детсадами и общей безопасностью жизни.

Наш рейтинг ни в коем случае нельзя считать мерилом качества работы районных глав. Скорее это попытка взглянуть со стороны на то, как живется среднестатистическому жителю того или иного уголка Татарстана. В основе всего — официальные данные из открытых источников.



Топ-10 антилидеров рейтинга

Рейтинг ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (сумма баллов по рангу) Территория 45 166 Тетюшский 44 175 Новошешминский 42 176 Набережные Челны 42 176 Атнинский 41 177 Арский 39 184 Зеленодольский 39 184 Тукаевский 38 185 Чистопольский 37 189 Пестречинский 35 193 Бавлинский

Любопытно, что ряд крупных городов и муниципалитетов улетели в конец рейтинга. Так, в топ-20 худших по качеству жизни районов вошли Казань, Альметьевский, Тукаевский, Зеленодольский районы и Набережные Челны. Автоград вообще занял четвертое место с конца, набрав лишь 176 баллов (на 100 баллов меньше лидера рейтинга), уступив только Атнинскому, Новошешминскому и Тетюшскому районам.

Проблем в городе, собственно, сразу несколько. За год так и не улучшилась ситуация с общей безопасностью, которую фиксируют сообщения, поступающие в центр обработки вызовов системы "112" в адрес экстренных оперативных служб. Такое чувство, что челнинцы действительно не живут, а выживают от одного экстренного случая до другой катастрофы. Судя по сухой статистике, можно предположить, что автоград — самая небезопасная территория для жизни в Татарстане. К примеру, в апреле этого года, несмотря на карантин и общее снижение активности, в городе было зафиксировано больше 46 сообщений о ЧП на 1 000 жителей, это в 1,5 раза выше, чем в Казани, занимающей по уровню небезопасности второе место (почти 30 сообщений на номер 112), и более чем в два раза выше, чем в среднем по Татарстану.

В тройку самых небезопасных районов республики, помимо двух крупнейших агломераций, вошел также и Тукаевский район вокруг Набережных Челнов. Для сравнения, тишь да гладь царят в Сабинском (один из лидеров нашего социально-экономического рейтинга прошлого года), Кайбицком районах и в Балтасях. Сообщений в экстренные службы в этих районах в 20, а то и 40 раз меньше.

Топ-10 «лидеров» по безработице

Территория Уровень регистрируемой безработицы, % РАНГ Пестречинский 4,11 1 Зеленодольский 2,27 2 Елабужский 2,26 3 Казань 2,23 4 Набережные Челны 2,14 5 Высокогорский 2,14 5 Чистопольский 2,07 7 Тукаевский 2,05 8 Альметьевский 1,98 9 Лаишевский 1,86 10

Безработные Пестрецы и Елабуга

В топ-5 худших районов РТ Набережные Челны вошли еще по четырем ключевым показателям: уровню безработицы, жилищному строительству, алкоголизму и низким зарплатам на предприятиях. Так, автоград занял пятое место по уровню безработицы, разделив его с Высокогорским районом. При средней безработице по Татарстану в 1,88%, в Челнах и в Высокой Горе она к началу 1 мая достигла 2,14%, и это только официальная, не учитывающая скрытую безработицу статистика.

Хуже только в Казани (2,2%), исторически расхлябанной с точки зрения занятости населения Елабуге с ее особой экономической зоной, где безработица достигла уже 2,26%, в Зеленодольском районе.

Впрочем, «лидирует» по безработице сельскохозяйственный Пестречинский район: здесь она в два с лишним раза выше, чем в среднем по Татарстану — 4,11%. Для сравнения, в пяти районах с самым низким уровнем безработицы — Муслюмовском, Камско-Устьинском, Дрожжановском, Мамадышском и Актанышском районах — она заметно ниже 1%. В Муслюмово этот уровень составляет 0,81%, а в сельскохозяйственном Актаныше он и вовсе вчетверо ниже средней безработицы по Татарстану — всего 0,45%.

Топ-10 по размеру зарплаты

Территория Размер средней заработной платы организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства РАНГ Лаишевский 57 551,20 45 Верхнеуслонский 54 442,60 44 Нижнекамский 50 686,50 43 Альметьевский 47 387,60 42 Казань 45 138,10 41 Новошешминский 44 802,20 40 Елабужский 42 119,70 39 Бугульминский 40 490,20 38 Лениногорский 40 060,90 37 Менделеевский 38 385,00 36

В Лаишево, Верхнем Услоне и Нижнекамске зарплаты в крупных компаниях превышают 50 тысяч

Газета «Реальное время» в десяти показателях три раза вспомнила заработную плату. Во-первых, мы учли размер средней заработной платы за январь 2020 года организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Во-вторых, размер средневзвешенной заработной платы организаций (расчетно) по вакансиям с ресурса центра занятости в мае 2020 года. И, наконец, число предприятий с заработной платой ниже минимального потребительского бюджета в январе — феврале 2020 года.

По первому показателю Набережные Челны со средним размером зарплаты 35,8 тыс. рублей, притом что это экономически развитый муниципалитет, не вошли даже в топ-10. По зарплатам, не учитывающим оклады в МСБ, лидируют состоятельные Лаишевский, Верхнеуслонский и Нижнекамский районы, где зарплаты превышают уровень в 50 тыс. рублей в месяц. В топ-5 ожидаемо вошла также Казань (чуть более 45 тыс. рублей) и, разумеется, нефтяной Альметьевск с его 47,3 тыс. рублей. Получается, что челнинцы в среднем зарабатывали в январе даже меньше, чем в среднем по Татарстану (37 тыс. рублей).

Самые маленькие зарплаты в небогатых Камско-Устьинском, Кайбицком и Дрожжановском районах — там они не превышают в среднем и 25 тыс. рублей в месяц. Причем, что интересно, если взять реальные вакансии с ресурса центра занятости и проанализировать зарплатные предложения работодателей для впервые пришедших работать в ту или иную организацию, средняя зарплата и по всему Татарстану составит какие-то дрожжановские 24,2 тыс. рублей. Эта зарплата учитывает предложения бюджетных организаций и госкомпаний, обязанных, в случае образования вакансий, подавать их в центры занятости. В подавляющем большинстве районов такие зарплаты заметно ниже, а в Лаишевском, Новошешминском и Черемшанском районах разрыв достигает двух,-трехкратных значений. Как все это считается официальной статистикой, нам, по правде сказать, непонятно.



В Татарстане, к счастью, во всяком случае официально и до карантина и локаута (после которых их, очевидно, станет больше) — было зарегистрировано всего 77 предприятий с зарплатами ниже минимального потребительского бюджета. Но надо учитывать, что статистика предоставляется по предприятиям, средняя численность работников которых превышает 15 человек. Большая часть таких предприятий сконцентрирована в Казани — почти полсотни, что основательно подпортило столице Татарстана общий уровень качества жизни в городе и позиции в рейтинге «Реального времени» — столица заняла лишь 30-е место. Испортил статистику этот показатель также Альметьевску (пять предприятий с зарплатой ниже МПБ), занявшему лишь 29-ю позицию в нашем рейтинге, Зеленодольску (четыре таких предприятия), Чистополю и все тем же Набережным Челнам (по три предприятия в каждом).

Топ-10 по строительству жилья

Территория Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, в расчете на душу населения, кв. м РАНГ Пестречинский 2,21872 45 Лаишевский 1,37203 44 Тукаевский 0,83489 43 Высокогорский 0,73634 42 Верхнеуслонский 0,63157 41 Тюлячинский 0,32095 40 Казань 0,26473 39 Ютазинский 0,24911 38 Кукморский 0,21452 37 Камско-Устьинский 0,20757 36

Нижнекамск — в антирейтинге по строительству метров на душу населения

Ранее мы в оценке районов учитывали валовой показатель строительной отрасли, по которому часто лидировали крупные города и агломерации. Но на качестве жизни обычно отражается показатель относительный: площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, в расчете на душу населения — предполагается же, что введенных метров должно быть достаточно для последующего предоставления квартирных площадей молодым семьям в том числе.

В I квартале в Татарстане в среднем было введено всего 0,205 кв. м на одного жителя. И лишь в 10 городах и районах параметр выше. Показательно, что в лидеры выбились Пестрецы и Лаишево (2,2 кв. м и 1,37 кв. м соответственно), с их активной пригородной застройкой под Казанью. В самой столице республики, например, введено было в восемь раз меньше жилья, чем в Пестречинском районе. Тройку лидеров замыкает также активно застраиваемый, но уже челнинцами, Тукаевский район, где ввели 0,8 кв. м на человека.

Набережные Челны же вновь плетутся в хвосте, открывая топ-5 наименее застраиваемых муниципалитетов — здесь за три первых месяца было введено в эксплуатацию всего 0,05 кв. м на одного челнинца. Но еще хуже дела обстоят в Нижнекамском районе — фактически это худший район Татарстана в строительной сфере, здесь за I квартал ввели только 0,01 кв. м на душу населения. Такое положение дел основательно подпортило всю статистику району, в остальном демонстрирующему сравнительно высокие показатели. Нижнекамск в результате занял лишь 20-е место в рейтинге «Реального времени».

Топ-10 по качеству дорог

Территория Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, процент РАНГ Балтасинский 7,13 45 Апастовский 8,64 44 Азнакаевский 9,90 43 Нижнекамский 10,73 42 Верхнеуслонский 13,72 41 Камско-Устьинский 14,16 40 Набережные Челны 14,91 39 Муслюмовский 15,39 38 Ютазинский 15,50 37 Буинский 19,68 36

Хорошие местные дороги и ситуация с детсадами в Челнах и Нижнекамске



Любопытно, что Челны вместе с соседним Нижнекамском схожие значения демонстрируют и по двум другим ключевым показателям, но на этот раз в хорошем смысле: доле некачественных дорог местного значения и доле детей в возрасте 1—6 лет, получавших услуги дошкольного образования в 2019 году.

По доле протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения оба района входят в топ-10 лучших по Татарстану. Если в среднем по Татарстану некачественных местных дорог треть (33,3%), то в Набережных Челнах благодаря федеральным и республиканским траншам их всего 15%, а в Нижнекамске и того меньше — 10,7%.

Учитывая регулярное ежегодное введение в эксплуатацию детских садов в том же автограде, неудивительно, что и по дошкольному образованию показатели у него приличные. Так, если в целом по РТ лишь две трети детей (63,9%) в возрасте 1—6 лет ходили в детские садики, то в Челнах их посещали в прошлом году 72%. Лучшие показатели также у Нижнекамска (78%), Елабуги (78,7%) и Сабинского района (84,2%). Отметим, что прогрессивная и обустроенная Казань по дошкольному образования мало чем отличается от Бавлов или Мензелинского района — здесь в детские садики в прошлом году, например, не ходила треть детей. Впрочем, половина детей в возрасте 1—6 лет не получала дошкольных услуг в Спасском, Аксубаевском и Рыбно-Слободском районах.

Топ-10 районов, где занимаются спортом

Территория Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, % РАНГ Спасский 55,00 45 Алексеевский 54,65 44 Апастовский 54,30 42 Арский 54,30 42 Кайбицкий 54,15 41 Дрожжановский 53,86 40 Чистопольский 53,66 39 Муслюмовский 53,31 38 Мамадышский 53,10 37 Высокогорский 52,77 36

Меньше занимаются спортом и больше пьют в Казани, Альметьевске и Челнах

По данным официальной статистики, половина жителей всего Татарстана в прошлом году занималась спортом и физкультурой систематически, на регулярной основе. Отличия одного района от другого тут носят в целом незначительный характер: в лучшем районе спортом занималось 55% жителей (им стал Спасский), в худшем — Камско-Устьинском — 44,5%. Но все же отметим, в крупнейших городах и районах РТ ситуация со спортивным здоровьем хуже, чем в районах сельских и малообустроенных: это касается и Елабуги, и Альметьевска, и Нижнекамска, и Казани, и Набережных Челнов — во всех этих муниципалитетах число занимающихся физкультурой или спортом не превышает 50%. Связано ли это с методиками определения данной доли официальной статистикой, нам неизвестно.

Тем не менее характерно, что ровно обратная ситуация с реализацией алкоголя, который утащил на дно нашего рейтинга многие развитые города и районы: там, где спортом занимаются меньше — спиртного пьют больше. Абсолютным лидером по реализации алкоголя в I квартале этого года стала Казань, где среднестатистический житель выпивает 4,1 литра спиртного в год. В пятерке самых «пьющих» также находится нефтяной Альметьевск, у жителей которого, видимо, есть на спиртное лишние деньги (куплено 4 литра на душу населения), Лениногорск (3,9 литра) и Набережные Челны (3,8 литра). В десятке пьющих можно обнаружить Нижнекамск (3,3 литра) и Лаишево (3,7).

Топ-10 по реализации алкоголя

Территория Объем реализации алкогольной продукции на душу населения (литр) РАНГ Казань 4,10 1 Альметьевский 4,00 2 Лениногорский 3,90 3 Набережные Челны 3,80 4 Бугульминский 3,80 4 Лаишевский 3,70 6 Мензелинский 3,50 7 Азнакаевский 3,40 8 Высокогорский 3,30 9 Нижнекамский 3,30 9

Лучшее качество жизни смогли обеспечить районы с небольшим числом жителей

В топ-5 лучших районов по качеству жизни оказались в итоге не самые экономически развитые муниципалитеты, с не самыми высокими зарплатами. Но что сразу бросается в глаза, так это небольшая численность населения в них — обеспечить необходимым уровнем жизни 1 млн человек, 500 тысяч или даже 250 тысяч, конечно, сложнее. Безопасность, обусловленная низким уровнем преступности, всегда выше на селе. И площадь дорог там гораздо меньше — обеспечивать качественное дорожное покрытие в итоге легче, и множество детских садов строить не надо.

Как бы то ни было, но на первом месте в нашем рейтинге — Балтасинский район. В прошлом году здесь проживало чуть больше 30 тысяч человек. Несмотря на очень маленькие зарплаты (23—25 тыс. рублей), здесь низкая безработица, невысокий уровень алкоголизма и лучшие показатели как по качеству дорожного покрытия местного значения, так и по экстренным звонкам — можно сказать, здесь из всего Татарстана жить безопаснее всего.

Кукмор занял второе место в нашем рейтинге. Здесь относительно невысокая безработица (чуть более 1%) и, притом что зарплаты в два раза ниже лаишевских или нижнекамских, невысокое потребление алкоголя.

Третье место занял Мамадышский район, где проживают чуть более 42 тыс. человек — его параметры схожи с кукморскими.

Топ-10 лидеров рейтинга

Рейтинг ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (сумма баллов по рангу) Территория 1 288 Балтасинский 2 279 Кукморский 3 272 Мамадышский 4 267 Апастовский 5 262 Муслюмовский 6 255 Спасский 7 250 Азнакаевский 7 250 Буинский 9 248 Алексеевский 10 246 Нурлатский

Но люди все равно уезжают в крупные города

Четвертое и пятое места рейтинга оказались за районами, где проживает не более 20 тыс. человек, - Апастовским и Муслюмовским. Как и в трех вышеперечисленных районах почти все жители трудоустроены (многие, очевидно, в сельскохозяйственной сфере), хотя и с низкими, в сравнении с мегаполисными, зарплатами. Дорожное покрытие здесь лучше, чем в городах, спортом занимаются больше, а водки пьют, соответственно, меньше.

Справедливости ради отметим, что экономически очень слабое положение многих безопасных районов Татарстана, пусть и с высоким качеством жизни, согласно статистике, приводит к оттоку населения из них, о чем наша газета неоднократно писала.

Для примера, Апастовский район с 2002 года потерял более 3 тыс. человек населения, Муслюмовский — 2,5 тыс., Мамадышский — 6 тыс., Кукморский — 3 тысячи. А вот у лидера, Балтасинского района, почти 20 лет население не убывает. Видимо, какая-то правда в наших расчетах есть — не зря он оказался у нас на первом месте.

Тем временем убывание населения в сельских районах связано как с общероссийским, так и общемировым трендом «вымирания села» и миграцией сельского населения в городские агломерации за лучшей долей. И здесь действительно нужно что-то менять, в том числе и на государственном уровне.

Где лучше всего живется на селе в Татарстане

Рейтинг ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (сумма баллов по рангу) Территория Уровень регистрируемой безработицы, % РАНГ Размер средней заработной платы организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства РАНГ Размер средневзвешенной заработной платы организаций (расчетно) по вакансиям с ресурса центра занятости РАНГ Количество предприятий с заработной платой ниже МПБ, единиц РАНГ Общая площ. жилых домов, вв. в эксп. в расчете на душу населения, кв. м. РАНГ Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процент РАНГ Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет, процент РАНГ Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, % РАНГ Объем реализации алкогольной продукции на душу населения (литр) РАНГ соотношение сообщений на 1000 жителей МР РАНГ





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январь—март 2020 г.

в апреле 2020 г.

1 288 Балтасинский 0,95 35 25 532,20 5 23 040,10 22 0 17 0,16714 32 7,13 45 68,50 34 49,53 20 2,30 33 1,10 45 2 279 Кукморский 1,01 32 29 002,20 21 26 079,56 30 1 9 0,21452 37 25,83 28 61,10 16 52,22 32 2,10 39 3,20 35 3 272 Мамадышский 0,73 44 28 520,90 19 26 875,72 34 0 17 0,17342 35 39,63 15 61,30 17 53,10 37 2,40 30 5,10 24 4 267 Апастовский 0,93 36 26 942,90 9 22 074,40 19 0 17 0,10809 22 8,64 44 60,00 13 54,30 42 2,50 28 3,00 37 5 262 Муслюмовский 0,81 41 27 843,40 13 19 730,15 7 0 17 0,1171 24 15,39 38 67,70 31 53,31 38 2,80 21 3,90 32 6 255 Спасский 1,32 24 28 435,60 18 35 049,22 43 0 17 0,0971 17 26,62 25 50,20 3 55,00 45 1,70 43 5,80 20 7 250 Азнакаевский 1,69 14 37 888,00 35 22 528,49 20 0 17 0,09079 16 9,90 43 75,30 42 52,34 34 3,40 8 5,70 21 7 250 Буинский 1,18 27 27 973,30 15 26 179,29 31 0 17 0,10325 20 19,68 36 61,60 19 50,47 26 2,30 33 4,70 26 9 248 Алексеевский 0,87 38 27 785,20 12 22 044,69 18 0 17 0,14246 29 50,08 9 63,00 22 54,65 44 2,40 30 4,30 29 10 246 Нурлатский 1,35 23 36 594,10 34 24 442,08 26 0 17 0,11723 25 34,72 19 68,50 34 51,50 28 2,80 21 6,00 19 11 242 Сабинский 1,40 21 28 377,00 17 19 725,28 6 0 17 0,08919 12 26,92 24 84,20 45 49,15 19 2,10 39 2,00 42 12 241 Тюлячинский 1,51 18 25 752,50 6 25 133,30 28 1 9 0,32095 40 26,06 27 62,90 20 48,78 16 2,20 36 2,50 41 13 233 Елабужский 2,26 3 42 119,70 39 27 787,12 38 1 9 0,16426 31 23,20 31 78,70 44 48,92 18 3,20 11 11,90 9 13 233 Сармановский 1,06 31 34 725,20 26 21 675,60 16 0 17 0,08384 10 19,80 35 62,90 20 52,10 31 2,70 24 5,40 23 15 232 Верхнеуслонский 1,67 15 54 442,60 44 29 251,21 41 0 17 0,63157 41 13,72 41 57,90 11 46,85 5 3,20 11 15,20 6 15 232 Камско-Устьинский 0,75 42 24 665,40 3 23 624,41 23 0 17 0,20757 36 14,16 40 60,00 13 44,52 1 2,70 24 3,70 33 17 228 Алькеевский 1,18 27 25 270,30 4 20 855,20 13 0 17 0,16857 33 20,65 34 52,50 5 51,72 29 2,40 30 3,10 36 18 227 Ютазинский 1,23 26 32 224,10 23 16 624,49 2 0 17 0,24911 38 15,50 37 64,30 23 49,56 22 3,00 17 5,60 22 19 226 Высокогорский 2,14 5 34 755,70 27 28 125,56 40 0 17 0,73634 42 36,36 18 65,30 25 52,77 36 3,30 9 14,30 7 20 224 Нижнекамский 1,82 11 50 686,50 43 42 924,79 45 2 6 0,01224 1 10,73 42 78,00 43 48,07 12 3,30 9 11,50 12 20 224 Аксубаевский 0,82 40 28 113,20 16 19 748,42 10 0 17 0,08855 11 27,05 23 49,60 2 52,48 35 1,60 44 4,70 26 22 221 Лаишевский 1,86 10 57 551,20 45 20 033,40 12 1 9 1,37203 44 26,24 26 71,60 37 51,30 27 3,70 6 15,40 5 23 218 Мензелинский 1,44 19 27 654,30 11 26 214,98 32 0 17 0,16907 34 24,87 29 66,80 28 49,90 24 3,50 7 6,90 17 24 217 Рыбно-Слободский 0,85 39 27 900,20 14 19 741,72 8 0 17 0,13961 28 51,32 7 46,80 1 51,93 30 2,10 39 3,40 34 25 215 Менделеевский 1,31 25 38 385,00 36 27 665,93 36 0 17 0,05994 6 47,06 11 69,90 36 49,72 23 3,10 15 11,80 10 26 214 Лениногорский 1,58 16 40 060,90 37 38 822,33 44 0 17 0,02766 3 45,94 13 73,60 41 50,10 25 3,90 3 9,10 15 26 214 Актанышский 0,45 45 28 647,20 20 21 217,60 14 0 17 0,10114 19 36,45 17 66,60 26 46,79 4 3,10 15 3,00 37 28 212 Заинский 1,41 20 35 949,10 31 23 757,12 24 0 17 0,11188 23 24,07 30 67,10 29 48,80 17 3,20 11 11,80 10 29 206 Дрожжановский 0,75 42 24 337,40 1 16 848,01 3 0 17 0,08364 9 74,57 1 56,40 9 53,86 40 1,60 44 2,70 40 30 201 Казань 2,23 4 45 138,10 41 26 446,42 33 48 1 0,26473 39 21,99 33 66,60 26 49,54 21 4,10 1 29,70 2 31 200 Черемшанский 1,01 32 34 510,60 25 15 704,81 1 1 9 0,12322 26 43,38 14 54,30 7 48,32 13 2,20 36 3,00 37 32 199 Альметьевский 1,98 9 47 387,60 42 33 264,70 42 5 2 0,09865 18 30,00 22 68,40 33 48,70 15 4,00 2 10,00 14 33 195 Кайбицкий 0,93 36 24 590,80 2 19 964,70 11 1 9 0,09072 15 58,46 5 52,60 6 54,15 41 2,60 26 1,60 44 34 194 Агрызский 1,76 12 35 151,30 29 21 758,38 17 2 6 0,15209 30 39,00 16 67,40 30 44,87 2 2,50 28 5,10 24 35 193 Бавлинский 1,74 13 36 338,40 32 25 836,00 29 0 17 0,1049 21 47,05 12 64,80 24 47,03 6 2,80 21 6,70 18 35 193 Бугульминский 1,56 17 40 490,20 38 27 697,10 37 2 6 0,09006 14 34,20 21 73,00 40 46,42 3 3,80 4 11,30 13 37 189 Пестречинский 4,11 1 35 034,60 28 24 015,54 25 0 17 2,21872 45 22,16 32 56,70 10 47,30 7 2,90 20 16,50 4 38 185 Чистопольский 2,07 7 30 229,00 22 22 675,11 21 3 4 0,06623 7 34,32 20 68,00 32 53,66 39 3,00 17 8,10 16 39 184 Зеленодольский 2,27 2 32 932,10 24 24 674,54 27 4 3 0,12648 27 47,09 10 72,50 39 52,26 33 3,20 11 14,00 8 39 184 Тукаевский 2,05 8 36 552,50 33 27 414,55 35 1 9 0,83489 43 51,11 8 52,00 4 47,35 8 2,30 33 21,10 3 41 177 Арский 1,37 22 26 309,40 7 21 418,62 15 1 9 0,07325 8 55,02 6 58,80 12 54,30 42 2,60 26 4,00 30 42 176 Набережные Челны 2,14 5 35 885,60 30 27 831,86 39 3 4 0,05926 5 14,91 39 72,10 38 47,93 11 3,80 4 46,20 1 42 176 Атнинский 0,98 34 26 624,20 8 17 465,52 4 0 17 0,05053 4 61,99 4 61,50 18 47,80 9 2,20 36 2,00 42 44 175 Новошешминский 1,13 29 44 802,20 40 19 741,75 9 0 17 0,0212 2 68,30 2 61,00 15 48,39 14 3,00 17 4,00 30 45 166 Тетюшский 1,09 30 27 426,70 10 18 930,13 5 0 17 0,08974 13 68,22 3 55,70 8 47,82 10 1,90 42 4,60 28