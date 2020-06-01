Аналитика «Реального времени»: где лучше всего живется на селе в Татарстане
Экономически благополучные муниципалитеты проиграли маленьким районам из-за высокого алкоголизма, безработицы и слабых темпов стройки
Экономически благополучные районы Татарстана неожиданно уступают по качеству жизни муниципалитетам с небольшим числом жителей. Казань и Набережные Челны в рейтинге качества жизни в районах «Реального времени» улетели в конец списка из-за высокой безработицы, алкоголизма и количества обращений жителей в экстренные службы. Разочаровали в первую очередь Набережные Челны, причем по целому ряду показателей. Где меньше занимаются спортом, больше пьют, платят высокие зарплаты и как из районов Татарстана с более высоким качеством жизни, чем в мегаполисах, люди все равно уезжают за более высокими зарплатами — в аналитике «Реального времени».
Как экономически благополучные районы сдали позиции
Аналитическая служба «Реального времени» решила составить собственный рейтинг районов Татарстана. Составители большинства прежних списков, как правило, делали и делают акцент на экономической составляющей. В нашем рейтинге позиции районов зависят прежде всего от качества жизни населения — в том виде, в каком мы сумели его замерить.
Для подсчета своего рейтинга мы взяли ровно 10 показателей. Среди них уровень регистрируемой безработицы, размер средней зарплаты, число предприятий с зарплатами ниже минимального потребительского бюджета, число введенных в эксплуатацию жилых домов на душу населения, качественных дорог и проч. Наши аналитики также учитывали ситуацию с продажей алкоголя, занятиями спортом, детсадами и общей безопасностью жизни.
Наш рейтинг ни в коем случае нельзя считать мерилом качества работы районных глав. Скорее это попытка взглянуть со стороны на то, как живется среднестатистическому жителю того или иного уголка Татарстана. В основе всего — официальные данные из открытых источников.
Топ-10 антилидеров рейтинга
|Рейтинг
|ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (сумма баллов по рангу)
|Территория
|45
|166
|Тетюшский
|44
|175
|Новошешминский
|42
|176
|Набережные Челны
|42
|176
|Атнинский
|41
|177
|Арский
|39
|184
|Зеленодольский
|39
|184
|Тукаевский
|38
|185
|Чистопольский
|37
|189
|Пестречинский
|35
|193
|Бавлинский
Любопытно, что ряд крупных городов и муниципалитетов улетели в конец рейтинга. Так, в топ-20 худших по качеству жизни районов вошли Казань, Альметьевский, Тукаевский, Зеленодольский районы и Набережные Челны. Автоград вообще занял четвертое место с конца, набрав лишь 176 баллов (на 100 баллов меньше лидера рейтинга), уступив только Атнинскому, Новошешминскому и Тетюшскому районам.
Проблем в городе, собственно, сразу несколько. За год так и не улучшилась ситуация с общей безопасностью, которую фиксируют сообщения, поступающие в центр обработки вызовов системы "112" в адрес экстренных оперативных служб. Такое чувство, что челнинцы действительно не живут, а выживают от одного экстренного случая до другой катастрофы. Судя по сухой статистике, можно предположить, что автоград — самая небезопасная территория для жизни в Татарстане. К примеру, в апреле этого года, несмотря на карантин и общее снижение активности, в городе было зафиксировано больше 46 сообщений о ЧП на 1 000 жителей, это в 1,5 раза выше, чем в Казани, занимающей по уровню небезопасности второе место (почти 30 сообщений на номер 112), и более чем в два раза выше, чем в среднем по Татарстану.
В тройку самых небезопасных районов республики, помимо двух крупнейших агломераций, вошел также и Тукаевский район вокруг Набережных Челнов. Для сравнения, тишь да гладь царят в Сабинском (один из лидеров нашего социально-экономического рейтинга прошлого года), Кайбицком районах и в Балтасях. Сообщений в экстренные службы в этих районах в 20, а то и 40 раз меньше.
Топ-10 «лидеров» по безработице
|Территория
|Уровень регистрируемой безработицы, %
|РАНГ
|Пестречинский
|4,11
|1
|Зеленодольский
|2,27
|2
|Елабужский
|2,26
|3
|Казань
|2,23
|4
|Набережные Челны
|2,14
|5
|Высокогорский
|2,14
|5
|Чистопольский
|2,07
|7
|Тукаевский
|2,05
|8
|Альметьевский
|1,98
|9
|Лаишевский
|1,86
|10
Безработные Пестрецы и Елабуга
В топ-5 худших районов РТ Набережные Челны вошли еще по четырем ключевым показателям: уровню безработицы, жилищному строительству, алкоголизму и низким зарплатам на предприятиях. Так, автоград занял пятое место по уровню безработицы, разделив его с Высокогорским районом. При средней безработице по Татарстану в 1,88%, в Челнах и в Высокой Горе она к началу 1 мая достигла 2,14%, и это только официальная, не учитывающая скрытую безработицу статистика.
Хуже только в Казани (2,2%), исторически расхлябанной с точки зрения занятости населения Елабуге с ее особой экономической зоной, где безработица достигла уже 2,26%, в Зеленодольском районе.
Впрочем, «лидирует» по безработице сельскохозяйственный Пестречинский район: здесь она в два с лишним раза выше, чем в среднем по Татарстану — 4,11%. Для сравнения, в пяти районах с самым низким уровнем безработицы — Муслюмовском, Камско-Устьинском, Дрожжановском, Мамадышском и Актанышском районах — она заметно ниже 1%. В Муслюмово этот уровень составляет 0,81%, а в сельскохозяйственном Актаныше он и вовсе вчетверо ниже средней безработицы по Татарстану — всего 0,45%.
Топ-10 по размеру зарплаты
|Территория
|Размер средней заработной платы организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
|РАНГ
|Лаишевский
|57 551,20
|45
|Верхнеуслонский
|54 442,60
|44
|Нижнекамский
|50 686,50
|43
|Альметьевский
|47 387,60
|42
|Казань
|45 138,10
|41
|Новошешминский
|44 802,20
|40
|Елабужский
|42 119,70
|39
|Бугульминский
|40 490,20
|38
|Лениногорский
|40 060,90
|37
|Менделеевский
|38 385,00
|36
В Лаишево, Верхнем Услоне и Нижнекамске зарплаты в крупных компаниях превышают 50 тысяч
Газета «Реальное время» в десяти показателях три раза вспомнила заработную плату. Во-первых, мы учли размер средней заработной платы за январь 2020 года организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Во-вторых, размер средневзвешенной заработной платы организаций (расчетно) по вакансиям с ресурса центра занятости в мае 2020 года. И, наконец, число предприятий с заработной платой ниже минимального потребительского бюджета в январе — феврале 2020 года.
По первому показателю Набережные Челны со средним размером зарплаты 35,8 тыс. рублей, притом что это экономически развитый муниципалитет, не вошли даже в топ-10. По зарплатам, не учитывающим оклады в МСБ, лидируют состоятельные Лаишевский, Верхнеуслонский и Нижнекамский районы, где зарплаты превышают уровень в 50 тыс. рублей в месяц. В топ-5 ожидаемо вошла также Казань (чуть более 45 тыс. рублей) и, разумеется, нефтяной Альметьевск с его 47,3 тыс. рублей. Получается, что челнинцы в среднем зарабатывали в январе даже меньше, чем в среднем по Татарстану (37 тыс. рублей).
Самые маленькие зарплаты в небогатых Камско-Устьинском, Кайбицком и Дрожжановском районах — там они не превышают в среднем и 25 тыс. рублей в месяц. Причем, что интересно, если взять реальные вакансии с ресурса центра занятости и проанализировать зарплатные предложения работодателей для впервые пришедших работать в ту или иную организацию, средняя зарплата и по всему Татарстану составит какие-то дрожжановские 24,2 тыс. рублей. Эта зарплата учитывает предложения бюджетных организаций и госкомпаний, обязанных, в случае образования вакансий, подавать их в центры занятости. В подавляющем большинстве районов такие зарплаты заметно ниже, а в Лаишевском, Новошешминском и Черемшанском районах разрыв достигает двух,-трехкратных значений. Как все это считается официальной статистикой, нам, по правде сказать, непонятно.
В Татарстане, к счастью, во всяком случае официально и до карантина и локаута (после которых их, очевидно, станет больше) — было зарегистрировано всего 77 предприятий с зарплатами ниже минимального потребительского бюджета. Но надо учитывать, что статистика предоставляется по предприятиям, средняя численность работников которых превышает 15 человек. Большая часть таких предприятий сконцентрирована в Казани — почти полсотни, что основательно подпортило столице Татарстана общий уровень качества жизни в городе и позиции в рейтинге «Реального времени» — столица заняла лишь 30-е место. Испортил статистику этот показатель также Альметьевску (пять предприятий с зарплатой ниже МПБ), занявшему лишь 29-ю позицию в нашем рейтинге, Зеленодольску (четыре таких предприятия), Чистополю и все тем же Набережным Челнам (по три предприятия в каждом).
Топ-10 по строительству жилья
|Территория
|Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, в расчете на душу населения, кв. м
|РАНГ
|Пестречинский
|2,21872
|45
|Лаишевский
|1,37203
|44
|Тукаевский
|0,83489
|43
|Высокогорский
|0,73634
|42
|Верхнеуслонский
|0,63157
|41
|Тюлячинский
|0,32095
|40
|Казань
|0,26473
|39
|Ютазинский
|0,24911
|38
|Кукморский
|0,21452
|37
|Камско-Устьинский
|0,20757
|36
Нижнекамск — в антирейтинге по строительству метров на душу населения
Ранее мы в оценке районов учитывали валовой показатель строительной отрасли, по которому часто лидировали крупные города и агломерации. Но на качестве жизни обычно отражается показатель относительный: площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, в расчете на душу населения — предполагается же, что введенных метров должно быть достаточно для последующего предоставления квартирных площадей молодым семьям в том числе.
В I квартале в Татарстане в среднем было введено всего 0,205 кв. м на одного жителя. И лишь в 10 городах и районах параметр выше. Показательно, что в лидеры выбились Пестрецы и Лаишево (2,2 кв. м и 1,37 кв. м соответственно), с их активной пригородной застройкой под Казанью. В самой столице республики, например, введено было в восемь раз меньше жилья, чем в Пестречинском районе. Тройку лидеров замыкает также активно застраиваемый, но уже челнинцами, Тукаевский район, где ввели 0,8 кв. м на человека.
Набережные Челны же вновь плетутся в хвосте, открывая топ-5 наименее застраиваемых муниципалитетов — здесь за три первых месяца было введено в эксплуатацию всего 0,05 кв. м на одного челнинца. Но еще хуже дела обстоят в Нижнекамском районе — фактически это худший район Татарстана в строительной сфере, здесь за I квартал ввели только 0,01 кв. м на душу населения. Такое положение дел основательно подпортило всю статистику району, в остальном демонстрирующему сравнительно высокие показатели. Нижнекамск в результате занял лишь 20-е место в рейтинге «Реального времени».
Топ-10 по качеству дорог
|Территория
|Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, процент
|РАНГ
|Балтасинский
|7,13
|45
|Апастовский
|8,64
|44
|Азнакаевский
|9,90
|43
|Нижнекамский
|10,73
|42
|Верхнеуслонский
|13,72
|41
|Камско-Устьинский
|14,16
|40
|Набережные Челны
|14,91
|39
|Муслюмовский
|15,39
|38
|Ютазинский
|15,50
|37
|Буинский
|19,68
|36
Хорошие местные дороги и ситуация с детсадами в Челнах и Нижнекамске
Любопытно, что Челны вместе с соседним Нижнекамском схожие значения демонстрируют и по двум другим ключевым показателям, но на этот раз в хорошем смысле: доле некачественных дорог местного значения и доле детей в возрасте 1—6 лет, получавших услуги дошкольного образования в 2019 году.
По доле протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения оба района входят в топ-10 лучших по Татарстану. Если в среднем по Татарстану некачественных местных дорог треть (33,3%), то в Набережных Челнах благодаря федеральным и республиканским траншам их всего 15%, а в Нижнекамске и того меньше — 10,7%.
Учитывая регулярное ежегодное введение в эксплуатацию детских садов в том же автограде, неудивительно, что и по дошкольному образованию показатели у него приличные. Так, если в целом по РТ лишь две трети детей (63,9%) в возрасте 1—6 лет ходили в детские садики, то в Челнах их посещали в прошлом году 72%. Лучшие показатели также у Нижнекамска (78%), Елабуги (78,7%) и Сабинского района (84,2%). Отметим, что прогрессивная и обустроенная Казань по дошкольному образования мало чем отличается от Бавлов или Мензелинского района — здесь в детские садики в прошлом году, например, не ходила треть детей. Впрочем, половина детей в возрасте 1—6 лет не получала дошкольных услуг в Спасском, Аксубаевском и Рыбно-Слободском районах.
Топ-10 районов, где занимаются спортом
|Территория
|Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, %
|РАНГ
|Спасский
|55,00
|45
|Алексеевский
|54,65
|44
|Апастовский
|54,30
|42
|Арский
|54,30
|42
|Кайбицкий
|54,15
|41
|Дрожжановский
|53,86
|40
|Чистопольский
|53,66
|39
|Муслюмовский
|53,31
|38
|Мамадышский
|53,10
|37
|Высокогорский
|52,77
|36
Меньше занимаются спортом и больше пьют в Казани, Альметьевске и Челнах
По данным официальной статистики, половина жителей всего Татарстана в прошлом году занималась спортом и физкультурой систематически, на регулярной основе. Отличия одного района от другого тут носят в целом незначительный характер: в лучшем районе спортом занималось 55% жителей (им стал Спасский), в худшем — Камско-Устьинском — 44,5%. Но все же отметим, в крупнейших городах и районах РТ ситуация со спортивным здоровьем хуже, чем в районах сельских и малообустроенных: это касается и Елабуги, и Альметьевска, и Нижнекамска, и Казани, и Набережных Челнов — во всех этих муниципалитетах число занимающихся физкультурой или спортом не превышает 50%. Связано ли это с методиками определения данной доли официальной статистикой, нам неизвестно.
Тем не менее характерно, что ровно обратная ситуация с реализацией алкоголя, который утащил на дно нашего рейтинга многие развитые города и районы: там, где спортом занимаются меньше — спиртного пьют больше. Абсолютным лидером по реализации алкоголя в I квартале этого года стала Казань, где среднестатистический житель выпивает 4,1 литра спиртного в год. В пятерке самых «пьющих» также находится нефтяной Альметьевск, у жителей которого, видимо, есть на спиртное лишние деньги (куплено 4 литра на душу населения), Лениногорск (3,9 литра) и Набережные Челны (3,8 литра). В десятке пьющих можно обнаружить Нижнекамск (3,3 литра) и Лаишево (3,7).
Топ-10 по реализации алкоголя
|Территория
|Объем реализации алкогольной продукции на душу населения (литр)
|РАНГ
|Казань
|4,10
|1
|Альметьевский
|4,00
|2
|Лениногорский
|3,90
|3
|Набережные Челны
|3,80
|4
|Бугульминский
|3,80
|4
|Лаишевский
|3,70
|6
|Мензелинский
|3,50
|7
|Азнакаевский
|3,40
|8
|Высокогорский
|3,30
|9
|Нижнекамский
|3,30
|9
Лучшее качество жизни смогли обеспечить районы с небольшим числом жителей
В топ-5 лучших районов по качеству жизни оказались в итоге не самые экономически развитые муниципалитеты, с не самыми высокими зарплатами. Но что сразу бросается в глаза, так это небольшая численность населения в них — обеспечить необходимым уровнем жизни 1 млн человек, 500 тысяч или даже 250 тысяч, конечно, сложнее. Безопасность, обусловленная низким уровнем преступности, всегда выше на селе. И площадь дорог там гораздо меньше — обеспечивать качественное дорожное покрытие в итоге легче, и множество детских садов строить не надо.
Как бы то ни было, но на первом месте в нашем рейтинге — Балтасинский район. В прошлом году здесь проживало чуть больше 30 тысяч человек. Несмотря на очень маленькие зарплаты (23—25 тыс. рублей), здесь низкая безработица, невысокий уровень алкоголизма и лучшие показатели как по качеству дорожного покрытия местного значения, так и по экстренным звонкам — можно сказать, здесь из всего Татарстана жить безопаснее всего.
Кукмор занял второе место в нашем рейтинге. Здесь относительно невысокая безработица (чуть более 1%) и, притом что зарплаты в два раза ниже лаишевских или нижнекамских, невысокое потребление алкоголя.
Третье место занял Мамадышский район, где проживают чуть более 42 тыс. человек — его параметры схожи с кукморскими.
Топ-10 лидеров рейтинга
|Рейтинг
|ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (сумма баллов по рангу)
|Территория
|1
|288
|Балтасинский
|2
|279
|Кукморский
|3
|272
|Мамадышский
|4
|267
|Апастовский
|5
|262
|Муслюмовский
|6
|255
|Спасский
|7
|250
|Азнакаевский
|7
|250
|Буинский
|9
|248
|Алексеевский
|10
|246
|Нурлатский
Но люди все равно уезжают в крупные города
Четвертое и пятое места рейтинга оказались за районами, где проживает не более 20 тыс. человек, - Апастовским и Муслюмовским. Как и в трех вышеперечисленных районах почти все жители трудоустроены (многие, очевидно, в сельскохозяйственной сфере), хотя и с низкими, в сравнении с мегаполисными, зарплатами. Дорожное покрытие здесь лучше, чем в городах, спортом занимаются больше, а водки пьют, соответственно, меньше.
Справедливости ради отметим, что экономически очень слабое положение многих безопасных районов Татарстана, пусть и с высоким качеством жизни, согласно статистике, приводит к оттоку населения из них, о чем наша газета неоднократно писала.
Для примера, Апастовский район с 2002 года потерял более 3 тыс. человек населения, Муслюмовский — 2,5 тыс., Мамадышский — 6 тыс., Кукморский — 3 тысячи. А вот у лидера, Балтасинского района, почти 20 лет население не убывает. Видимо, какая-то правда в наших расчетах есть — не зря он оказался у нас на первом месте.
Тем временем убывание населения в сельских районах связано как с общероссийским, так и общемировым трендом «вымирания села» и миграцией сельского населения в городские агломерации за лучшей долей. И здесь действительно нужно что-то менять, в том числе и на государственном уровне.
|Рейтинг
|ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (сумма баллов по рангу)
|Территория
|Уровень регистрируемой безработицы, %
|РАНГ
|Размер средней заработной платы организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
|РАНГ
|Размер средневзвешенной заработной платы организаций (расчетно) по вакансиям с ресурса центра занятости
|РАНГ
|Количество предприятий с заработной платой ниже МПБ, единиц
|РАНГ
|Общая площ. жилых домов, вв. в эксп. в расчете на душу населения, кв. м.
|РАНГ
|Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процент
|РАНГ
|Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет, процент
|РАНГ
|Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
|РАНГ
|Объем реализации алкогольной продукции на душу населения (литр)
|РАНГ
|соотношение сообщений на 1000 жителей МР
|РАНГ
|01.05.2020
|январь 2020 г.
|14—15 мая 2020 г.
|январь—февраль 2020 года
|январь—март 2020 г.
|за 2019 г.
|за 2019 г.
|за 2019 г.
|январь—март 2020 г.
|в апреле 2020 г.
|1
|288
|Балтасинский
|0,95
|35
|25 532,20
|5
|23 040,10
|22
|0
|17
|0,16714
|32
|7,13
|45
|68,50
|34
|49,53
|20
|2,30
|33
|1,10
|45
|2
|279
|Кукморский
|1,01
|32
|29 002,20
|21
|26 079,56
|30
|1
|9
|0,21452
|37
|25,83
|28
|61,10
|16
|52,22
|32
|2,10
|39
|3,20
|35
|3
|272
|Мамадышский
|0,73
|44
|28 520,90
|19
|26 875,72
|34
|0
|17
|0,17342
|35
|39,63
|15
|61,30
|17
|53,10
|37
|2,40
|30
|5,10
|24
|4
|267
|Апастовский
|0,93
|36
|26 942,90
|9
|22 074,40
|19
|0
|17
|0,10809
|22
|8,64
|44
|60,00
|13
|54,30
|42
|2,50
|28
|3,00
|37
|5
|262
|Муслюмовский
|0,81
|41
|27 843,40
|13
|19 730,15
|7
|0
|17
|0,1171
|24
|15,39
|38
|67,70
|31
|53,31
|38
|2,80
|21
|3,90
|32
|6
|255
|Спасский
|1,32
|24
|28 435,60
|18
|35 049,22
|43
|0
|17
|0,0971
|17
|26,62
|25
|50,20
|3
|55,00
|45
|1,70
|43
|5,80
|20
|7
|250
|Азнакаевский
|1,69
|14
|37 888,00
|35
|22 528,49
|20
|0
|17
|0,09079
|16
|9,90
|43
|75,30
|42
|52,34
|34
|3,40
|8
|5,70
|21
|7
|250
|Буинский
|1,18
|27
|27 973,30
|15
|26 179,29
|31
|0
|17
|0,10325
|20
|19,68
|36
|61,60
|19
|50,47
|26
|2,30
|33
|4,70
|26
|9
|248
|Алексеевский
|0,87
|38
|27 785,20
|12
|22 044,69
|18
|0
|17
|0,14246
|29
|50,08
|9
|63,00
|22
|54,65
|44
|2,40
|30
|4,30
|29
|10
|246
|Нурлатский
|1,35
|23
|36 594,10
|34
|24 442,08
|26
|0
|17
|0,11723
|25
|34,72
|19
|68,50
|34
|51,50
|28
|2,80
|21
|6,00
|19
|11
|242
|Сабинский
|1,40
|21
|28 377,00
|17
|19 725,28
|6
|0
|17
|0,08919
|12
|26,92
|24
|84,20
|45
|49,15
|19
|2,10
|39
|2,00
|42
|12
|241
|Тюлячинский
|1,51
|18
|25 752,50
|6
|25 133,30
|28
|1
|9
|0,32095
|40
|26,06
|27
|62,90
|20
|48,78
|16
|2,20
|36
|2,50
|41
|13
|233
|Елабужский
|2,26
|3
|42 119,70
|39
|27 787,12
|38
|1
|9
|0,16426
|31
|23,20
|31
|78,70
|44
|48,92
|18
|3,20
|11
|11,90
|9
|13
|233
|Сармановский
|1,06
|31
|34 725,20
|26
|21 675,60
|16
|0
|17
|0,08384
|10
|19,80
|35
|62,90
|20
|52,10
|31
|2,70
|24
|5,40
|23
|15
|232
|Верхнеуслонский
|1,67
|15
|54 442,60
|44
|29 251,21
|41
|0
|17
|0,63157
|41
|13,72
|41
|57,90
|11
|46,85
|5
|3,20
|11
|15,20
|6
|15
|232
|Камско-Устьинский
|0,75
|42
|24 665,40
|3
|23 624,41
|23
|0
|17
|0,20757
|36
|14,16
|40
|60,00
|13
|44,52
|1
|2,70
|24
|3,70
|33
|17
|228
|Алькеевский
|1,18
|27
|25 270,30
|4
|20 855,20
|13
|0
|17
|0,16857
|33
|20,65
|34
|52,50
|5
|51,72
|29
|2,40
|30
|3,10
|36
|18
|227
|Ютазинский
|1,23
|26
|32 224,10
|23
|16 624,49
|2
|0
|17
|0,24911
|38
|15,50
|37
|64,30
|23
|49,56
|22
|3,00
|17
|5,60
|22
|19
|226
|Высокогорский
|2,14
|5
|34 755,70
|27
|28 125,56
|40
|0
|17
|0,73634
|42
|36,36
|18
|65,30
|25
|52,77
|36
|3,30
|9
|14,30
|7
|20
|224
|Нижнекамский
|1,82
|11
|50 686,50
|43
|42 924,79
|45
|2
|6
|0,01224
|1
|10,73
|42
|78,00
|43
|48,07
|12
|3,30
|9
|11,50
|12
|20
|224
|Аксубаевский
|0,82
|40
|28 113,20
|16
|19 748,42
|10
|0
|17
|0,08855
|11
|27,05
|23
|49,60
|2
|52,48
|35
|1,60
|44
|4,70
|26
|22
|221
|Лаишевский
|1,86
|10
|57 551,20
|45
|20 033,40
|12
|1
|9
|1,37203
|44
|26,24
|26
|71,60
|37
|51,30
|27
|3,70
|6
|15,40
|5
|23
|218
|Мензелинский
|1,44
|19
|27 654,30
|11
|26 214,98
|32
|0
|17
|0,16907
|34
|24,87
|29
|66,80
|28
|49,90
|24
|3,50
|7
|6,90
|17
|24
|217
|Рыбно-Слободский
|0,85
|39
|27 900,20
|14
|19 741,72
|8
|0
|17
|0,13961
|28
|51,32
|7
|46,80
|1
|51,93
|30
|2,10
|39
|3,40
|34
|25
|215
|Менделеевский
|1,31
|25
|38 385,00
|36
|27 665,93
|36
|0
|17
|0,05994
|6
|47,06
|11
|69,90
|36
|49,72
|23
|3,10
|15
|11,80
|10
|26
|214
|Лениногорский
|1,58
|16
|40 060,90
|37
|38 822,33
|44
|0
|17
|0,02766
|3
|45,94
|13
|73,60
|41
|50,10
|25
|3,90
|3
|9,10
|15
|26
|214
|Актанышский
|0,45
|45
|28 647,20
|20
|21 217,60
|14
|0
|17
|0,10114
|19
|36,45
|17
|66,60
|26
|46,79
|4
|3,10
|15
|3,00
|37
|28
|212
|Заинский
|1,41
|20
|35 949,10
|31
|23 757,12
|24
|0
|17
|0,11188
|23
|24,07
|30
|67,10
|29
|48,80
|17
|3,20
|11
|11,80
|10
|29
|206
|Дрожжановский
|0,75
|42
|24 337,40
|1
|16 848,01
|3
|0
|17
|0,08364
|9
|74,57
|1
|56,40
|9
|53,86
|40
|1,60
|44
|2,70
|40
|30
|201
|Казань
|2,23
|4
|45 138,10
|41
|26 446,42
|33
|48
|1
|0,26473
|39
|21,99
|33
|66,60
|26
|49,54
|21
|4,10
|1
|29,70
|2
|31
|200
|Черемшанский
|1,01
|32
|34 510,60
|25
|15 704,81
|1
|1
|9
|0,12322
|26
|43,38
|14
|54,30
|7
|48,32
|13
|2,20
|36
|3,00
|37
|32
|199
|Альметьевский
|1,98
|9
|47 387,60
|42
|33 264,70
|42
|5
|2
|0,09865
|18
|30,00
|22
|68,40
|33
|48,70
|15
|4,00
|2
|10,00
|14
|33
|195
|Кайбицкий
|0,93
|36
|24 590,80
|2
|19 964,70
|11
|1
|9
|0,09072
|15
|58,46
|5
|52,60
|6
|54,15
|41
|2,60
|26
|1,60
|44
|34
|194
|Агрызский
|1,76
|12
|35 151,30
|29
|21 758,38
|17
|2
|6
|0,15209
|30
|39,00
|16
|67,40
|30
|44,87
|2
|2,50
|28
|5,10
|24
|35
|193
|Бавлинский
|1,74
|13
|36 338,40
|32
|25 836,00
|29
|0
|17
|0,1049
|21
|47,05
|12
|64,80
|24
|47,03
|6
|2,80
|21
|6,70
|18
|35
|193
|Бугульминский
|1,56
|17
|40 490,20
|38
|27 697,10
|37
|2
|6
|0,09006
|14
|34,20
|21
|73,00
|40
|46,42
|3
|3,80
|4
|11,30
|13
|37
|189
|Пестречинский
|4,11
|1
|35 034,60
|28
|24 015,54
|25
|0
|17
|2,21872
|45
|22,16
|32
|56,70
|10
|47,30
|7
|2,90
|20
|16,50
|4
|38
|185
|Чистопольский
|2,07
|7
|30 229,00
|22
|22 675,11
|21
|3
|4
|0,06623
|7
|34,32
|20
|68,00
|32
|53,66
|39
|3,00
|17
|8,10
|16
|39
|184
|Зеленодольский
|2,27
|2
|32 932,10
|24
|24 674,54
|27
|4
|3
|0,12648
|27
|47,09
|10
|72,50
|39
|52,26
|33
|3,20
|11
|14,00
|8
|39
|184
|Тукаевский
|2,05
|8
|36 552,50
|33
|27 414,55
|35
|1
|9
|0,83489
|43
|51,11
|8
|52,00
|4
|47,35
|8
|2,30
|33
|21,10
|3
|41
|177
|Арский
|1,37
|22
|26 309,40
|7
|21 418,62
|15
|1
|9
|0,07325
|8
|55,02
|6
|58,80
|12
|54,30
|42
|2,60
|26
|4,00
|30
|42
|176
|Набережные Челны
|2,14
|5
|35 885,60
|30
|27 831,86
|39
|3
|4
|0,05926
|5
|14,91
|39
|72,10
|38
|47,93
|11
|3,80
|4
|46,20
|1
|42
|176
|Атнинский
|0,98
|34
|26 624,20
|8
|17 465,52
|4
|0
|17
|0,05053
|4
|61,99
|4
|61,50
|18
|47,80
|9
|2,20
|36
|2,00
|42
|44
|175
|Новошешминский
|1,13
|29
|44 802,20
|40
|19 741,75
|9
|0
|17
|0,0212
|2
|68,30
|2
|61,00
|15
|48,39
|14
|3,00
|17
|4,00
|30
|45
|166
|Тетюшский
|1,09
|30
|27 426,70
|10
|18 930,13
|5
|0
|17
|0,08974
|13
|68,22
|3
|55,70
|8
|47,82
|10
|1,90
|42
|4,60
|28
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