В Нижнекамске создадут научно-образовательный кампус СИБУРа

На базе Нижнекамского химико-технологического института создадут научно-образовательный кампус СИБУРа. На его строительство выделят 2,5 миллиарда рублей.

— Совместно с компанией «СИБУР Холдинг» и руководством республики мы смогли донести необходимость создания научно-учебного кампуса до руководства страны, — рассказал глава исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин.

В новом кампусе будут работать инжиниринговый центр, а также центры языковой подготовки, цифровых компетенций и технологического предпринимательства, сообщает пресс-служба Нижнекамского района. По словам Муллина, там студенты смогут получать знания, которые «востребованы на нижнекамской площадке».



— Это серьезный проект, — резюмировал руководитель исполкома Нижнекамского района.

О том, что необходим свой современный научно-инновационный центр на базе НХТИ, Муллин уже говорил. Он отметил, что Нижнекамск всегда был городом молодых. В настоящее время там проживают 76 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Подробности — в материале «Реального времени».

