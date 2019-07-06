«Борцы делают себе сельскую прописку, чтобы участвовать в соревнованиях и на Сабантуях»

Нижнекамский батыр Марат Мухамедзянов — о скандале вокруг своих девяти победах на «праздниках плуга»

В середине июня в нижнекамских пабликах разгорелся серьезный скандал, связанный с местным Сабантуем. Дело в том, что абсолютным чемпионом в соревнованиях по борьбе корэш уже в девятый раз подряд стал Марат Мухамедзянов. Соответственно, в очередной раз батыр уехал с майдана с бараном и на новеньком автомобиле. Спортивная редакция «Реального времени» разбиралась в нюансах проведения любительских соревнований, связавшись с самим борцом и с исполнительным директором Федерации корэш Татарстана.

«На Сабантуях в основном борются профессионалы»

Шум поднялся прежде всего из-за бэкграунда борца. Дело в том, что в соревнованиях «праздника плуга» по идее должны участвовать сельские жители, то есть любители. Марат Мухамедзянов же — профессиональный спортсмен, мастер спорта. Занимается он в нижнекамском спорткомплексе «Факел» и владеет тремя видами борьбы — вольной, национальной и на поясах.

После очередной, уже девятой по счету победы борца на нижнекамском Сабантуе неравнодушные горожане в местных пабликах поставили вопрос ребром: а можно ли вообще допускать на любительские соревнования профессионала, который этих любителей из года в год бьет и забирает все призы?

«Насколько мне известно, Сабантуй — это праздник сельчан. Значит, и бороться должны деревенские, которые живут там постоянно и пашут на земле, — пишет один из возмущенных пользователей. — А он (Мухамедзянов, — прим. ред.) вроде в деревне не живет, тренируется в городе. Если вы, городские, хотите бороться на Сабантуе, то переезжайте в деревню жить и работать, тогда против вас никто не будет!».

В соревнованиях «праздника плуга» по идее должны участвовать сельские жители, то есть любители. Фото e-nkama.ru

А вот комментарии на сайте одного из нижнекамских телеканалов после прошлогодней победы Мухамедзянова:

«Может быть, лучше найти ему более сильного соперника, так хоть интереснее будет, чем постоянно «кормить» его из бюджетных средств».

«А давайте на всех следующих Сабантуях сразу будем ему дарить барана с машиной. Чего зря людей напрягать?».

Мы связались с Мухамедзяновым и выяснили, что он сам думает об этом резонансе.

— У нас на Сабантуях в основном профессионалы и борются. Да и те, кто выступает за Нижнекамский район среди сельских «на Татарии» (на чемпионате Татарстана, — прим. ред.) [тоже профессионалы]. Я тоже там выступаю, — рассказал борец. — Ну сделают люди сельскую прописку, или, например, ты не сельчанин, а просто будешь числиться в агро (аграрном секторе, — прим. ред.) — и что?

Когда мы ездим выступать за Нижнекамский район на чемпионате республики, больше половины спортсменов делают себе трудовые книжки — якобы сельский работник и прочее. И такое везде, по всей республике. Везде это делается. Процентов 90 таких.

Как пояснил Мухамедзянов, прежде он более двадцати лет занимался вольной борьбой, но перешел в национальную, столкнувшись с объективными препятствиями.

— В вольной борьбе поставили ограничение в весовых категориях — до 120 кг. А у меня после травмы вес вырос, и я не стал его сгонять, — говорит Марат.

Фото sk-neftekhimik.ru

Я два предыдущих года не выигрывал, и вот только в этом году повезло. Так что в совокупности я выиграл семь автомобилей



«Люди на улицах уже смотрят с подозрением»

Причину ревностного отношения к своим успехам Марат Мухамедзянов видит в менталитете сограждан:



— Я почитал те комментарии, там же одни фейки пишут. Не знаю, может, специально раскручивают свои сайты, всякое может быть. Я сейчас хожу по улицам — все уже смотрят на меня подозрительно, народ же у нас завистливый. То им мэр не нравится — начинают всякую ерунду писать, то что-то другое не нравится.

В одной из нижнекамских групп во «ВКонтакте» начали писать по поводу сабантуйских призов, что, мол, плохие они. Победителям ниже 100 килограммов якобы вручали, например, недорогой телевизор за 10—11 тысяч, а когда победитель забирал этот приз, то расписывался за сумму 25 тысяч. Этим народ тоже недоволен был.

Что касается девяти выигранных машин, о которых говорят в СМИ, то это неправильная информация. Последние годы машины не вручались за победу сразу, а разыгрывались с помощью жеребьевки среди победителей во всех весовых категориях — 60, 70, 80, 90, 100 килограммов. Кто вытянет ключи, тот и забирал машину. Я два предыдущих года не выигрывал, и вот только в этом году повезло. Так что в совокупности я выиграл семь автомобилей. Что сделал с машинами? Продал. Квартиру в ипотеку взял, теперь выплачиваю.

Фото tatar-inform.ru

«Надо устраивать отдельные соревнования для местных и для приезжих»

С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились к исполнительному директору федерации борьбы корэш Татарстана Равилю Хайруллину.

— Сабантуи проводятся не под нашей эгидой. А участвовать ли в них профессиональным борцам, решают на местах — городской или сельский совет. Мы в это не вмешиваемся.

Но вообще, конечно, лучше делать по-другому. Когда я работал председателем колхоза в Арском районе, то специально разделял соревнования среди местных и среди приезжих и выделял призы по отдельности. То есть приезжие боролись отдельно. Барана получали только местные борцы, а приезжим просто дарили определенные подарки.

Была и другая интересная история. Когда я работал главой Рыбно-Слободского района, у нас был такой парень, Дамир Хайриев. Он еще подростком выступал за нас, а потом переехал в Нижнекамск и начал бороться за них. И когда в первый же мой год (1999-й) у нас проходил Сабантуй, все говорили: «Дамир наш земляк, хорошо борется, давайте пригласим его на наши соревнования!». Ну мы его тогда пустили на наши соревнования, он выиграл «Оку».

А когда намечались очередные соревнования — на первенство Минсельхоза Татарстана, тренеры вдруг говорят мне, что Хайриев не сможет за нас бороться. Я удивился: как не сможет, мы же ему такой подарок дали. Связался с ним: «Ты что, Дамир, нашу команду не поддерживаешь? Мы же тебя допустили на наши соревнования?». И он ответил, что в Нижнекамске ему платят деньги и не может выступать за нас. Я сказал: «Ну тогда больше к нам не приезжай».