«Инстаграм» глав районов Татарстана: день ВДВ, битва за урожай и тотальное благоустройство

Обзор онлайн-активности глав районов республики за неделю

Время идет, а аккаунты глав районов Татарстана обрастают «стабильностью». Тут по-прежнему виды природы, новости с полей и поздравления со всеми возможными праздниками. Но в отличие от прошлой недели многие руководители, видимо, решили больше информировать об изменениях в своих районах: довольно много постов оказалось связано со строительством и ремонтом.

Дела аграрные

На неделе в полку руководителей районов, затронувших аграрную тематику, прибыло. Раньше в основном на эту тему писали главы небольших сельскохозяйственных районов. Но на этой неделе это дошло даже до Нижнекамского района. Его глава, Айдар Метшин, сообщил почти 11 тысячам своих подписчиков, что аграрии приступили к уборке хлеба. Он пожелал всем хорошей погоды и богатого урожая — пост, снабженный высокохудожественными «портретами» зрелых колосьев и изображениями сельхозтехники в жизнерадостных окрасках, залайкали более пятисот раз. Обсуждать тут, похоже, было особенно нечего — а значит, в комментариях вновь всплыла тема с насилием над женщинами в нижнекамских парках — ее аудитория (теперь уже международная), судя по всему, забудет не скоро.

Не отстает в деле информирования об урожае и Вячеслав Козлов, руководитель Новошешминского района. Он пошел по пути «Кадры — решают всё», так что у него в «Инстаграме» не только элегические подсолнухи и «себяшки» на фоне бескрайних полей, но и, например, вручение премий лучшим комбайнерам района. Фотография с людьми на фоне грузовиков получила около двухсот лайков — ребята молодцы, что же тут комментировать-то?



С сельхозпроизводством можно ознакомиться и в «Инстаграме» главы Кайбицкого района Альберта Рахматуллина. Он пошел еще дальше — показал не только поля, но и подведение итогов деятельности животноводческой отрасли в трех агрофирмах. Каковы итоги — из поста неясно, но можно полюбоваться на фотографии благополучных с виду коров, умилительных телят, медово-желтых стогов сена. И, конечно же, того, как на производстве соблюдается масочный режим.



Поздравления десантников и загадочный приезд хоккеиста



Для Ильшата Нуриева, главы Арского района, судя по всему, близка военная тематика. На прошлой неделе он поздравлял подписчиков с Днем Военно-Морского Флота, на этой неделе — с Курбан-байрамом и Днем Воздушно-десантных войск. Десантникам он выразил в числе прочего еще и благодарность за активное участие в общественной жизни района, что бы это ни значило. Бурного обсуждения под открыткой не получилось — от греха подальше.

А вот в Апастовском районе 2 августа даже открыли специальный памятник десантникам — как пишет глава района Равиль Хисамутдинов, «отдавшим свой воинской долг службе в ВДВ». Почему именно в Апастово решили поставить такой памятник — в посте не указывается, но фотография получилась душевная. Сам глава (как положено, в синем пиджаке) снялся в компании десантников в разудалых тельняшках. Красота!



Обелиск десантникам появился и в Бавлах. Причина появления его в этом населенном пункте, опять же, не указана, но глава района Рамиль Гатиятуллин не ограничился простой фотографией — тут было сделано целое художественное видео с музыкой на фоне, которая, несомненно, найдет отклик в душах людей.



И наконец, глава соседнего Высокогорского района Рустам Калимуллин тоже отметил в «Инстаграме» День ВДВ. Поздравление, как это часто бывает, получилось довольно стандартным, со словами благодарности и пожеланиями здоровья и благополучия. А еще в его «Инстаграме», как у коллег, появилось много постов на «полевую» тематику. Разбавляет тему озимой пшеницы визит в район Евгения Медведева, бывшего хоккеиста «Ак Барса», «Авангарда» и «Филадельфии Флайерз», в феврале объявившего о завершении карьеры. Было бы любопытно узнать, что делал хоккеист в Высокогорском районе — на фотографиях он, судя по всему, на ледовой арене, на одном из предприятий «Татспиртпрома» и в лаборатории или больнице. Но подробностей о визите в «Инстаграме» не оказалось. Подписчикам предлагается просто «прикоснуться к прекрасному», без лишних подробностей.



Благоустройство — снова в тренде



Спустя пару недель молчания вернулся в «Инстаграм» глава Бугульминского района Линар Закиров. Одним из постов на неделе стала короткая нарезка с возобновившихся «Деловых понедельников». Похвально, что некоторые главы районов все же рассказывают в своих соцсетях об актуальной для города повестке. Видео у Закирова — не идеальное, в нем говорятся довольно общие слова о том, что по-прежнему нет поводов для расслабления в случае с ситуацией с коронавирусом, а в районе ведется ремонт дворов. Ничего особенно нового, но по крайней мере можно увидеть, какие темы обсуждают власти.

Более информативным стал на этой неделе «Инстаграм» главы Дрожжановского района Марата Гафарова. На прошлой неделе, напомним, почти все его посты были связаны с полевыми работами. На этой же неделе — очень много информации об объектах ремонта. Например, можно узнать о сроках окончания ремонта в Доме культуры, о начале строительства нового фонтана, увидеть, как продвигаются работы в Центральном парке. Кроме того, в «Инстаграме» Гафарова можно увидеть отрывок встречи с жителями трех населенных пунктов, где обсуждалось будущее и «гармоничное развитие» Дрожжановского района.



Рустем Нуриев, глава Елабужского района, на неделе тоже рассказывал об инфраструктуре. Например, на проспекте Нефтяников начали переводить высоковольтные воздушные линии в кабельные. Как обещает Нуриев, нависающие линии и старые опоры больше не будут портить вид этого проспекта. Дело это, безусловно, хорошее, но все опять портят зловредные жители, которые опять выражают недовольство в комментариях. Нет, против «уборки» проводов они не возражают. Им не понравилось то, что из-за этого переноса некоторые дома в выходной день остались без электричества с 9 утра до половины двенадцатого ночи. И еще всякого по мелочи — во время работ помяли заборы и сломали высаженные деревья.