Как в мэрии Нижнекамска будут снижать вредные выбросы в атмосферу

Предприятия столицы нефтехимиков обязали разработать комплексные экологические решения

До 2023 года все нижнекамские предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, разработают комплексные экологические решения. Об этом на еженедельной планерке руководителей сообщил мэр Айдар Метшин. Какие еще меры будут приняты в защиту окружающей среды и где в столице нефтехимиков появится опытно-производственная площадка — в материале в «Реального времени».

«Главное — не статус и регистрация, а реальная возможность иметь устойчивый бизнес»

В первой «части делового понедельника» обсудили социально-экономическое развитие Нижнекамска, а также меры поддержки МСП. По словам Айдара Метшина, хорошим инструментом для развития малого бизнеса является самозанятость. В прошлом году этот статус в городе получили 3 828 человек.

— Но главное — не статус и регистрация, а реальная возможность для самозанятых иметь, пусть и небольшой, но устойчивый бизнес. А наша задача, задача как государственных, так и и муниципальных органов власти — оказывать всяческую поддержку, создавая условия для обучения, площадки для реализации их проектов, — отметил Метшин.

Эффективным инструментом продвижения продукции, по мнению мэра, является электронная торговая площадка (ЭТП). Сегодня в Нижнекамском районе находятся 232 муниципальных заказчика. В прошлом году через ЭТП провели 932 закупки, из которых 910 — это электронные аукционы и 22 конкурса в электронной форме на сумму 1 млрд 602 млн рублей.

На базе Нижнекамского химико-технологического института ведется разработка проекта опытно-производственной площадки

— Доля контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов и конкурсов составила 87 процентов. Экономия бюджетных средств за счет проведения конкурентных закупок в 2019 году составила 83 млн 641 тыс. рублей. По результатам закупок на биржевых площадках в прошлом году заключено контрактов на сумму 87 млн 590 тыс. рублей. По количеству учреждений и организаций, участвующих в биржевых закупках, наш район находится на третьем месте по республике наряду с Казанью и Набережными Челнами, — отметил мэр, попросив усилить работу в этом направлении.

Также стало известно, что на базе Нижнекамского химико-технологического института ведется разработка проекта опытно-производственной площадки. Молодые ученые, студенты вуза смогут создавать инновационную продукцию, необходимую в первую очередь нижнекамскими промышленными предприятиями, разрабатывать новые технологии, продукты, востребованные рынком.

На разработку комплексных экологических решений — два года

Зашла речь об экологии Нижнекамского района. Айдар Метшин сообщил, что до 2023 года все промышленные предприятия, осуществляющие негативную нагрузку на окружающую среду, должны получить комплексные экологические разрешения.

— Это новый подход в области экологического поведения. КЭР — содержит в себе весь перечень необходимых и обязательных требований в области охраны окружающей среды для конкретного предприятия и направлен на последовательное сокращение вредных выбросов, — отметил градоначальник.

О разработанных мероприятиях по снижению негативной нагрузки на окружающую среду рассказал новый руководитель нижнекамского подразделения Росприроднадзора Василий Филиппов, много лет до этого проработавший в депутатском корпусе.

Глава нижнекамского отдела Росприроднадзора отметил, что в течении двух лет все промышленные предприятия должны разработать детальный план мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух

— Для Нижнекамска, где сосредоточено большое количество промышленных предприятий, вопросы экологии были и будут в приоритете. Мне как новому руководителю Нижнекамского отдела Росприроднадзора руководством поставлен ряд стратегических задач на 2020 год. На сегодняшний день ведется оснащение подведомственной лаборатории и ремонт помещения. Среди основных задач: первое — усиление контроля за мониторингом выбросов в атмосферный воздух, — рассказал Василий Филиппов.

Кроме этого планируется создать цифровую систему слежения за выбросами, внедрить автоматический мониторинг стоков, поступающих на биологические очистные сооружения.

К слову, решением последнего вопроса активно занимаются сотрудники «Нижнекамскнефтехима». Для того чтобы агрессивные вещества не попадали в химзагрязненный коллектор, осенью на трех колодцах ХЗК были установлены анализаторы общего органического углеводорода и рH. Приборы, заменяющие работу лаборантов, производят пробы сточных вод каждые 8 минут. Программа помогает в короткие сроки выявить источник загрязнения и провести корректирующие мероприятия.



Глава нижнекамского отдела Росприроднадзора отметил, что в течение двух лет все промышленные предприятия должны разработать детальный план мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух.

— Предприятия нижнекамского промышленного узла должны быть одними из первых, кто должен разработать и утвердить кэры, в них необходимо указать конкретные цели, сроки реализации, финансовые затраты и ответственных лиц. В программах должно быть отражено строительство локальных очистных сооружений. Для предприятий энергетического комплекса — это недопущение использования мазута и угля, даже в качестве резервного вида топлива, — отметил Филиппов, добавив что в 2020 году природоохранная прокуратура наведается с плановой проверкой на 10 нижнекамских предприятий.

Градоначальник попросил руководителей города поддержать молодых людей, у которых есть тяга к земле

Нижнекамский район вошел в десятку передовиков

Обсудили на «деловом понедельнике» и тему сельского хозяйства. В числе приоритетных задачах — повышение деловой активности сельчан. По словам мэра, рейтинг района вырос, в 2019 году район вошел в десятку передовиков по многим показателям.

— Мы существенно поднялись и в рейтинге по развитию деловой активности — с 39 позиции на 18-е место. И это результат системной, совместной работы наших крупных сельхозпредприятий, КХФ, ЛПХ, потребительских кооперативов, самих наших сельчан, — это также результат тех кадровых изменений, которые мы были вынуждены произвести в Управлении сельского хозяйства для усиления эффективности работы, — отметил Метшин.

За последние 3 года в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Нижнекамском районе субсидии в размере 12,8 млн рублей получили 11 семей. Актуальным остается вопрос привлечения на село квалифицированных специалистов. Градоначальник попросил руководителей города поддержать молодых людей, у которых есть тяга к земле.

— Мы должны способствовать таким ребятам, помогать им в профориентации, сопровождать их в процессе профессионального обучения и в результате создать конкурентные условия для их уже профессиональной деятельности. Это большой и долгий путь! Но лишь системная, кропотливая, адресная работа может принести результат, который при этом не сразу может быть положительным. Но — дорогу осилит идущий, — уверен Метшин.

Завершая «деловой понедельник», мэр поздравил нижнекамских участников республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года» с победой в зональном этапе. В этом году в числе конкурсантов две сотрудницы «Нижнекамскнетехима» и ветеран Великой Отечественной войны 95-летняя Екатерина Галанова.

