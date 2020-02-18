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Как в мэрии Нижнекамска будут снижать вредные выбросы в атмосферу

07:00, 18.02.2020

Предприятия столицы нефтехимиков обязали разработать комплексные экологические решения

Как в мэрии Нижнекамска будут снижать вредные выбросы в атмосферу
Фото: e-nizhnekamsk.ru

До 2023 года все нижнекамские предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, разработают комплексные экологические решения. Об этом на еженедельной планерке руководителей сообщил мэр Айдар Метшин. Какие еще меры будут приняты в защиту окружающей среды и где в столице нефтехимиков появится опытно-производственная площадка — в материале в «Реального времени».

«Главное — не статус и регистрация, а реальная возможность иметь устойчивый бизнес»

В первой «части делового понедельника» обсудили социально-экономическое развитие Нижнекамска, а также меры поддержки МСП. По словам Айдара Метшина, хорошим инструментом для развития малого бизнеса является самозанятость. В прошлом году этот статус в городе получили 3 828 человек.

Но главное — не статус и регистрация, а реальная возможность для самозанятых иметь, пусть и небольшой, но устойчивый бизнес. А наша задача, задача как государственных, так и и муниципальных органов власти — оказывать всяческую поддержку, создавая условия для обучения, площадки для реализации их проектов, — отметил Метшин.

Эффективным инструментом продвижения продукции, по мнению мэра, является электронная торговая площадка (ЭТП). Сегодня в Нижнекамском районе находятся 232 муниципальных заказчика. В прошлом году через ЭТП провели 932 закупки, из которых 910 — это электронные аукционы и 22 конкурса в электронной форме на сумму 1 млрд 602 млн рублей.

На базе Нижнекамского химико-технологического института ведется разработка проекта опытно-производственной площадки

— Доля контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов и конкурсов составила 87 процентов. Экономия бюджетных средств за счет проведения конкурентных закупок в 2019 году составила 83 млн 641 тыс. рублей. По результатам закупок на биржевых площадках в прошлом году заключено контрактов на сумму 87 млн 590 тыс. рублей. По количеству учреждений и организаций, участвующих в биржевых закупках, наш район находится на третьем месте по республике наряду с Казанью и Набережными Челнами, — отметил мэр, попросив усилить работу в этом направлении.

Также стало известно, что на базе Нижнекамского химико-технологического института ведется разработка проекта опытно-производственной площадки. Молодые ученые, студенты вуза смогут создавать инновационную продукцию, необходимую в первую очередь нижнекамскими промышленными предприятиями, разрабатывать новые технологии, продукты, востребованные рынком.

На разработку комплексных экологических решений — два года

Зашла речь об экологии Нижнекамского района. Айдар Метшин сообщил, что до 2023 года все промышленные предприятия, осуществляющие негативную нагрузку на окружающую среду, должны получить комплексные экологические разрешения.

— Это новый подход в области экологического поведения. КЭР — содержит в себе весь перечень необходимых и обязательных требований в области охраны окружающей среды для конкретного предприятия и направлен на последовательное сокращение вредных выбросов, — отметил градоначальник.

О разработанных мероприятиях по снижению негативной нагрузки на окружающую среду рассказал новый руководитель нижнекамского подразделения Росприроднадзора Василий Филиппов, много лет до этого проработавший в депутатском корпусе.

Глава нижнекамского отдела Росприроднадзора отметил, что в течении двух лет все промышленные предприятия должны разработать детальный план мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух

— Для Нижнекамска, где сосредоточено большое количество промышленных предприятий, вопросы экологии были и будут в приоритете. Мне как новому руководителю Нижнекамского отдела Росприроднадзора руководством поставлен ряд стратегических задач на 2020 год. На сегодняшний день ведется оснащение подведомственной лаборатории и ремонт помещения. Среди основных задач: первое — усиление контроля за мониторингом выбросов в атмосферный воздух, — рассказал Василий Филиппов.

Кроме этого планируется создать цифровую систему слежения за выбросами, внедрить автоматический мониторинг стоков, поступающих на биологические очистные сооружения.

К слову, решением последнего вопроса активно занимаются сотрудники «Нижнекамскнефтехима». Для того чтобы агрессивные вещества не попадали в химзагрязненный коллектор, осенью на трех колодцах ХЗК были установлены анализаторы общего органического углеводорода и рH. Приборы, заменяющие работу лаборантов, производят пробы сточных вод каждые 8 минут. Программа помогает в короткие сроки выявить источник загрязнения и провести корректирующие мероприятия.

Глава нижнекамского отдела Росприроднадзора отметил, что в течение двух лет все промышленные предприятия должны разработать детальный план мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух.

— Предприятия нижнекамского промышленного узла должны быть одними из первых, кто должен разработать и утвердить кэры, в них необходимо указать конкретные цели, сроки реализации, финансовые затраты и ответственных лиц. В программах должно быть отражено строительство локальных очистных сооружений. Для предприятий энергетического комплекса — это недопущение использования мазута и угля, даже в качестве резервного вида топлива, — отметил Филиппов, добавив что в 2020 году природоохранная прокуратура наведается с плановой проверкой на 10 нижнекамских предприятий.

Градоначальник попросил руководителей города поддержать молодых людей, у которых есть тяга к земле

Нижнекамский район вошел в десятку передовиков

Обсудили на «деловом понедельнике» и тему сельского хозяйства. В числе приоритетных задачах — повышение деловой активности сельчан. По словам мэра, рейтинг района вырос, в 2019 году район вошел в десятку передовиков по многим показателям.

— Мы существенно поднялись и в рейтинге по развитию деловой активности — с 39 позиции на 18-е место. И это результат системной, совместной работы наших крупных сельхозпредприятий, КХФ, ЛПХ, потребительских кооперативов, самих наших сельчан, — это также результат тех кадровых изменений, которые мы были вынуждены произвести в Управлении сельского хозяйства для усиления эффективности работы, — отметил Метшин.

За последние 3 года в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Нижнекамском районе субсидии в размере 12,8 млн рублей получили 11 семей. Актуальным остается вопрос привлечения на село квалифицированных специалистов. Градоначальник попросил руководителей города поддержать молодых людей, у которых есть тяга к земле.

— Мы должны способствовать таким ребятам, помогать им в профориентации, сопровождать их в процессе профессионального обучения и в результате создать конкурентные условия для их уже профессиональной деятельности. Это большой и долгий путь! Но лишь системная, кропотливая, адресная работа может принести результат, который при этом не сразу может быть положительным. Но — дорогу осилит идущий, — уверен Метшин.

Завершая «деловой понедельник», мэр поздравил нижнекамских участников республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года» с победой в зональном этапе. В этом году в числе конкурсантов две сотрудницы «Нижнекамскнетехима» и ветеран Великой Отечественной войны 95-летняя Екатерина Галанова.

Лилия Егорова, фото e-nizhnekamsk.ru
Татарстан
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