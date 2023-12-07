Глава Нижнекамского района Татарстана обзавелся десятью новыми помощниками
Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин представил 10 новых помощников на совместной сессии городского и районного Советов. Они будут работать на внештатной основе.
На сессии Рамиль Муллин объяснил, что его помощники будут отвечать за различные направления:
- Фарид Мингариев (помощник по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей);
- Роза Файрушина (помощник по вопросам развития молодежной политики);
- Алина Валеева (помощник по вопросам развития инклюзии);
- Марина Иванова (помощник по вопросам здорового образа жизни);
- Айгуль Аитова (помощник по вопросам развития дог-френдли среды);
- Ильдар Мирхазиянов (помощник по вопросам формирования комфортной среды);
- Раис Шаехов (помощник по вопросам безопасной дорожной инфраструктуры);
- Айдар Фаретдинов (помощник по вопросам формирования кадрового ресурса);
- Альфред Нигматзянов (помощник по вопросам сельского хозяйства);
- Лев Семенов (помощник по вопросам развития экономики).
В начале декабря исполком Нижнекамска временно возглавил Руслан Хайруллин. Пока он будет исполнять обязанности руководителя. До 13 ноября исполкомом города руководил Камиль Назмиев. Он ушел с должности по собственному желанию, так как перешел на новую работу в «Сетевую компанию».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым