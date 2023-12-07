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Глава Нижнекамского района Татарстана обзавелся десятью новыми помощниками

15:14, 07.12.2023
Глава Нижнекамского района Татарстана обзавелся десятью новыми помощниками
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин представил 10 новых помощников на совместной сессии городского и районного Советов. Они будут работать на внештатной основе.

На сессии Рамиль Муллин объяснил, что его помощники будут отвечать за различные направления:

  • Фарид Мингариев (помощник по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей);
  • Роза Файрушина (помощник по вопросам развития молодежной политики);
  • Алина Валеева (помощник по вопросам развития инклюзии);
  • Марина Иванова (помощник по вопросам здорового образа жизни);
  • Айгуль Аитова (помощник по вопросам развития дог-френдли среды);
  • Ильдар Мирхазиянов (помощник по вопросам формирования комфортной среды);
  • Раис Шаехов (помощник по вопросам безопасной дорожной инфраструктуры);
  • Айдар Фаретдинов (помощник по вопросам формирования кадрового ресурса);
  • Альфред Нигматзянов (помощник по вопросам сельского хозяйства);
  • Лев Семенов (помощник по вопросам развития экономики).
скриншот realnoevremya.ru из трансляции Нижнекамск. Прямые трансляции/vk.com

В начале декабря исполком Нижнекамска временно возглавил Руслан Хайруллин. Пока он будет исполнять обязанности руководителя. До 13 ноября исполкомом города руководил Камиль Назмиев. Он ушел с должности по собственному желанию, так как перешел на новую работу в «Сетевую компанию».

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан Муллин Рамиль ХамзовичНижнекамский муниципальный район Татарстана
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