«Нижнекамск в числе городов, где непрозрачна процедура зачисления в 10-й класс»

В нефтехимической столице Татарстана разработают открытую систему перехода в старшие классы

В Татарстане резко сократилось количество десятых классов. Проблему обсудили сегодня на еженедельной планерке в мэрии Нижнекамска, так как ситуация в городе оказалась не из лучших. По словам заместителя мэра Эльвиры Долотказиной, решать проблему местные власти рассчитывают за счет специально разработанной системы зачисления детей в старшие классы. Как именно, а заодно какие еще важные проекты будут реализованы в столице нефтехимиков, выясняло «Реальное время».



Как реализуют нацпроекты в Нижнекамске



Совещание руководителей началось с обсуждения визита Владимира Путина в Набережные Челны по случаю 50-летия КАМАЗа и рабочей встречи главы государства с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Также обговорили итоги республиканского заседания финансовых и казначейских органов, где первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов положительно оценил реализацию национальных проектов в регионе.

На территории НМР на протяжении всего 2019 года старались эффективно выполнить национальные проекты. Так, например, в рамках федеральной программы «Демография» свои двери распахнули два новых детских сада, рассчитанные на 260 мест. По словам начальника управления дошкольного образования Светланы Андриановой, проблем с нехваткой ясельных групп в Нижнекамске нет.

По словам Андриановой, проблем с нехваткой ясельных групп в Нижнекамске нет

— Особенность новых детских садов в том, что 120 мест предназначены для детей до трех лет. Важно отметить, что национальные проекты имеют свои показатели, к которым мы должны стремиться. Подчеркну, что по нашему району охват дошкольными учреждениями именно малышей категории до трех лет составляет больше планового показателя — 76,5%. Ежегодно мы зачисляем в детские сады около 2 500 тысяч детей в возрасте от 2 до 3 лет, 500 мест предоставляем детям с года, — сообщила Андрианова.

В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» в Нижнекамске оснастят необходимым оборудованием площадку для сдачи ГТО. Кроме того, ГК «ТАИФ» построит на территории ДЮСШ крытое футбольное поле. Как отметила заместитель мэра Нижнекамска Эльвира Долотказина, это тот случай, когда к реализации национальных проектов подключается бизнес.

— Мы надеемся, что все национальные проекты мы будем совместно реализовывать, — добавила она.

В нижнекамских больницах также приступили к выполнению федеральных программ. Более 40 миллионов рублей выделено на закупку медицинского оборудования. Из них 12 млн направлено в детскую больницу, 19 млн — на приобретение компьютерного томографа, 2 млн — на паллиативную помощь, 5 миллионов выделено на закупку оргтехники.

Успешно реализуются национальные проекты «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости».

Долотказина отметила, что перед всеми районами республики сейчас стоит задача разработать порядок зачисления детей в 10-й класс и сделать эту процедуру максимально открытой

Сократилось количество 10-х классов

В докладе Эльвира Долотказина упомянула о заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ, прошедшем 9 декабря в Кремле.

— На совещании были заслушаны доклады двух министров: образования и здравоохранения. Критика прозвучала в адрес обоих министерств. Нижнекамск также прозвучал в числе городов, где непрозрачна процедура зачисления в 10-й класс. Количество 10-х классов в республике резко сократилось. А справедливую и прозрачную систему отбора так и не создали, — рассказала заместитель мэра.

Она отметила, что перед всеми районами республики сейчас стоит задача разработать порядок зачисления детей в 10-й класс и сделать эту процедуру максимально открытой. Нижнекамские власти пообещали заняться этим вопросом в ближайшее время.

Нижнекамским СТОС — 20 лет

Руководитель СТОС (Советов территориального общественного самоуправления) Нижнекамска Тимур Гареев пожаловался на то, что далеко не все руководители организаций серьезно относятся к работе СТОС, которые в этом году отмечают 20-летие.

— За долгие годы председателями СТОС, кроме основной деятельности, была проведена масштабная работа, связанная с необходимостью содействия в решении вопросов городского, республиканского и федерального уровня. Кроме того, СТОС активно помогают военкомату в работе с уклонистами, миграционной службе — в выявлении квартир, где проживают иностранные граждане, полиции — в выявлении съемных квартир, — рассказал Тимур Гареев.

В структуре нижнекамских СТОС работают 26 председателей и более 700 старших по домам, без которых невозможно вести работу с населением.

Тимур Гареев пожаловался на то, что далеко не все руководители организаций серьезно относятся к работе СТОС, которые в этом году отмечают 20-летие

— Старшие по домам — это активисты, небезразличные люди и жители дома с активной гражданской позицией. И только в Нижнекамске для них предусмотрена льгота на оплату за услуги ЖКХ, и средняя сумма по городу составляет 650 рублей в месяц, при условии, что сбор за ЖКХ равен 100%. Желающих быть старшими по дому крайне мало, 10% домов без старших по домам. Мы всеми силами стараемся поддерживать наших старших по домам, они лучше всех чувствуют настроение людей, — сообщил руководитель СТОС.

По его словам, председатели СТОС также выявляют прирост населения в микрорайонах, изучают миграцию населения.

В заключение на «деловом понедельнике» напомнили о прошедших в нескольких селах референдумах по самообложению и подвели итоги единого дня приема граждан. Личные встречи населения с депутатами состоялись 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации.