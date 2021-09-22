Сегодня в Нижнекамске отпразднуют 55-летие города

Фото: Василий Иванов

В среду, 22 сентября, в Нижнекамске пройдут праздничные мероприятия к 55-летию города. К юбилею откроется тематическая выставка, памятник в честь первостроителей, а на набережной пройдет концерт, который завершится праздничным салютом.

«В знак благодарности всем, кто возводил Нижнекамск, мы откроем скульптурную композицию на площади перед городским музеем — знаковом месте в истории Нижнекамска, где раньше проходили все главные события в жизни нашего города», — сообщил мэр города Айдар Метшин.

В праздничной программе встреча с председателем Союза фотографов Татарстана Рамилем Гали. Она пройдет в Доме народного творчества, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

На концерте выступят татарская кавер-группа Mingazov, певицы Ann Su и Айгуль Рахимова. Кроме того нижнекамцы смогут послушать коллектив Filatov&Karas.



Власти Нижнекамска заверяют, что праздничные мероприятия пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, действующих на фоне пандемии коронавируса.

Подробнее о памятной дате в истории одного из главных промышленных городов Татарстана читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина