На второй этап капремонта нижнекамской ЦРМБ из бюджета Татарстана выделили 136 млн рублей

На второй этап капитального ремонта лечебного корпуса №3 нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы из бюджета Татарстана выделили 136 млн рублей.

Первый этап капремонт завершился в прошлом году. Второй этап на данный момент находится в процессе. Его планируют завершить уже в этом году, сообщают новости телеканала НТР 24.

По проекту планируется построить приемно-диагностическое отделение нижнекамской ЦРМБ с центром экстренной и неотложной помощи, которое объединит все четыре действующих лечебных корпуса.

По словам мэра Нижнекамска Айдара Метшина, речь идет о строительстве нового медучреждения площадью 12 тыс. кв. метров, в котором разместят 192 койки круглосуточного стационара. В приемно-диагностическом отделения в смену будут принимать до 200 пациентов.

Напомним, в июле 2020 года капремонт начался в инфекционном корпусе Нижнекамской ЦРМБ.

Татьяна Демина