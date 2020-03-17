Владелец нижнекамской сети столовых «Щи-Борщи»: «Я уезжаю за границу, где больше перспектив»

Руководитель сети столовых в Нижнекамске рассказал о продаже бизнеса

Фото: Лилия Егорова

В Нижнекамске продается сеть столовых «Щи-Борщи» за 26 миллионов рублей. Владелец реализует сравнительно молодой бизнес с товарным знаком «Щи переборщи», который зарегистрировал два года назад. «Реальное время» узнало, почему ресторатор решил расстаться со столовыми и могут ли они быть интересны другим предпринимателям.

Инвестировали 33 миллиона, продают за 26

Как стало известно «Реальному времени», сеть из четырех столовых «Щи-Борщи» в Нижнекамске, которые расположены в торговых центрах «Пассаж» (ул. Юности, 12), «Панорама», (пр-т Шинников, 42), «Маяк» (ул. Студенческая, 48а), «Аврора» (пр-т Мира, 45а), продается за 26 млн рублей. По информации собственника, заведения общепита полностью оборудованы, с современной кухней, дизайнерскими решениями в залах. В общей сложности в кафе около 400 посадочных мест, а посещаемость — в среднем 300—500 человек в день на объект. Владелец сообщил нам о невысоких арендных платежах и о том, что бизнес продается ниже его себестоимости.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», сеть «Щи-Борщи» официально зарегистрирована на индивидуального предпринимателя Марину Андреевну Марину 18 мая 2017 года по адресу: Нижнекамск, ул. Юности, 12Б. В разделе деятельности по ОКВЭД наряду с розничной торговлей, в том числе часами и ювелирными изделиями, а также товарами, бывшими в употреблении, значится и деятельность ресторанов, услуги по доставке продуктов питания, деятельность по прочим видам организации питания. У предпринимателя имеется зарегистрированный товарный знак «Щи переборщи» с заявкой от 8 сентября 2018 года и с перечнем, в который входят услуги ресторанного бизнеса, кафе и столовых, в том числе на производствах и в учебных заведениях.

По информации собственника, заведения общепита полностью оборудованы, с современной кухней, дизайнерскими решениями в залах. Фото Лилии Егоровой

Один из руководителей сети, представившийся Антоном, но не пожелавший называть нашему изданию свою фамилию, сообщил:

— Мы не закрываемся. Это действующий бизнес, не франшиза, а собственная сеть с зарегистрированным брендбуком. Сеть развивалась не за один день. Сначала мы заработали деньги на первой столовой и вложили их во вторую, затем поочередно открыли еще две. Конечно, в это было много вложено сил и нервов, и расставаться с сетью жалко. Но я уезжаю за границу, где больше перспектив, и мне предложили хорошую работу, поэтому решил побыстрее продать столовые. В общей сложности инвестировали в развитие около 33 млн рублей за два года. Бизнес довольно рентабельный, при личной встрече могу представить все выкладки.

Важно знать бизнес-модель и цифры отчетности

— Бизнес столовых представляет интерес, и он продолжает укрупняться. После запуска ресторана вложенные в проект активы с течением времени обесцениваются. Как правило, люди ждут, когда освободится площадка, чтобы зайти туда просто на аренду и реализовать там то, что они хотят видеть. Кто-то закрывается, проработав недолгое время. Поэтому сегодня оборудования на рынке много по доступным ценам, не нового, но в хорошем состоянии. Оборудование не представляет ценности. Ценность вхождения на точку несет система коммуникаций, вентиляций, приточная, вытяжная система. В составе проекта на это расходуют немалые деньги, от 500 тыс. до 3 млн рублей, — пояснила «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галина Шарафутдинова.

Руководитель организации считает, что «сегодня можно реализовать такой проект и дешевле, чем 6 млн рублей за одно кафе. Если, конечно, эта сеть дает миллион в месяц с каждой точки, тогда цена оправдана».

— Все-таки, чтобы об этом рассуждать, необходимо оценить рентабельность бизнеса, надо опять же смотреть на финансовую отчетность. Нужно познакомиться с бизнес-моделью. Может, проект настолько успешен, что генерирует хорошие прибыли, и эти деньги отобьются условно за год, и с такой готовой моделью будет намного интереснее зарабатывать и дальше, — прокомментировала Шарафутдинова.

— Эти вещи всегда очень индивидуальны, если только ты не покупаешь годовой контракт, например заводскую столовую с гарантированным трафиком и гарантированным доходом. А когда ты просто входишь в рынок, надо знать, как устроен бизнес-процесс, насколько финансовый поток стабилен, насколько поставлен системный бизнес (есть же ручное управление). Эти моменты необходимо разобрать. Цена формируется из чистой прибыли, помноженной на количество лет, которое готов работать покупатель сети, — считает директор сети чайхан P.Love Нурислам Шарифулин.