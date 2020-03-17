Владелец нижнекамской сети столовых «Щи-Борщи»: «Я уезжаю за границу, где больше перспектив»
Руководитель сети столовых в Нижнекамске рассказал о продаже бизнеса
В Нижнекамске продается сеть столовых «Щи-Борщи» за 26 миллионов рублей. Владелец реализует сравнительно молодой бизнес с товарным знаком «Щи переборщи», который зарегистрировал два года назад. «Реальное время» узнало, почему ресторатор решил расстаться со столовыми и могут ли они быть интересны другим предпринимателям.
Инвестировали 33 миллиона, продают за 26
Как стало известно «Реальному времени», сеть из четырех столовых «Щи-Борщи» в Нижнекамске, которые расположены в торговых центрах «Пассаж» (ул. Юности, 12), «Панорама», (пр-т Шинников, 42), «Маяк» (ул. Студенческая, 48а), «Аврора» (пр-т Мира, 45а), продается за 26 млн рублей. По информации собственника, заведения общепита полностью оборудованы, с современной кухней, дизайнерскими решениями в залах. В общей сложности в кафе около 400 посадочных мест, а посещаемость — в среднем 300—500 человек в день на объект. Владелец сообщил нам о невысоких арендных платежах и о том, что бизнес продается ниже его себестоимости.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», сеть «Щи-Борщи» официально зарегистрирована на индивидуального предпринимателя Марину Андреевну Марину 18 мая 2017 года по адресу: Нижнекамск, ул. Юности, 12Б. В разделе деятельности по ОКВЭД наряду с розничной торговлей, в том числе часами и ювелирными изделиями, а также товарами, бывшими в употреблении, значится и деятельность ресторанов, услуги по доставке продуктов питания, деятельность по прочим видам организации питания. У предпринимателя имеется зарегистрированный товарный знак «Щи переборщи» с заявкой от 8 сентября 2018 года и с перечнем, в который входят услуги ресторанного бизнеса, кафе и столовых, в том числе на производствах и в учебных заведениях.
Один из руководителей сети, представившийся Антоном, но не пожелавший называть нашему изданию свою фамилию, сообщил:
— Мы не закрываемся. Это действующий бизнес, не франшиза, а собственная сеть с зарегистрированным брендбуком. Сеть развивалась не за один день. Сначала мы заработали деньги на первой столовой и вложили их во вторую, затем поочередно открыли еще две. Конечно, в это было много вложено сил и нервов, и расставаться с сетью жалко. Но я уезжаю за границу, где больше перспектив, и мне предложили хорошую работу, поэтому решил побыстрее продать столовые. В общей сложности инвестировали в развитие около 33 млн рублей за два года. Бизнес довольно рентабельный, при личной встрече могу представить все выкладки.
Важно знать бизнес-модель и цифры отчетности
Руководитель организации считает, что «сегодня можно реализовать такой проект и дешевле, чем 6 млн рублей за одно кафе. Если, конечно, эта сеть дает миллион в месяц с каждой точки, тогда цена оправдана».
— Все-таки, чтобы об этом рассуждать, необходимо оценить рентабельность бизнеса, надо опять же смотреть на финансовую отчетность. Нужно познакомиться с бизнес-моделью. Может, проект настолько успешен, что генерирует хорошие прибыли, и эти деньги отобьются условно за год, и с такой готовой моделью будет намного интереснее зарабатывать и дальше, — прокомментировала Шарафутдинова.
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