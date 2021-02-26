Айдару Метшину приглянулся «Эталон»: в Нижнекамске могут свернуть соципотеку

Федеральный застройщик идет в Казань через город нефтехимиков

Группа «Эталон», портфельная компания АФК «Система», может стать одним из первых крупных федеральных застройщиков, кто выйдет на рынок жилой недвижимости Татарстана. Как стало известно «Реальному времени», питерская команда Группы компаний «Эталон» организовала первую закрытую презентацию инвестиционных возможностей в Нижнекамске, который, скорее всего, рассматривается как «точка входа» в Казань. Правда, вызывает вопросы дальнейшая реализация республиканской программы социальной ипотеки в Нижнекамске. «Потребность в городе закрыли, очередей нет, поэтому они [работники] не нуждаются в жилье по соципотеке», — пояснил журналистам замминистра строительства и архитектуры Татарстана Ильшат Гимаев, сделав оговорку, что при необходимости программа возобновится.

«Эталон» презентовали в закрытом режиме

Нижнекамск может стать пилотным полигоном для вхождения одного из ведущих федеральных застройщиков в Татарстан. Входящая в топ-10 крупных девелоперов России Группа «Эталон» и власти города намерены подписать соглашение о развитии проектов жилищного строительства в нефтехимической столице республики, сообщили источники, близкие к Минстрою РТ. Перед началом отчетной сессии Нижнекамского горсовета, питерская команда «Эталона» провела закрытую презентацию для мэра города Айдара Метшина. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в администрации Нижнекамского района. Однако всех подробностей встречи не раскрыли.

По сведениям источников, первая презентация Группы компаний «Эталон» носила общий ознакомительный характер: в ней не было указано ни жилых проектов, ни конкретных площадок под будущую застройку. Похоже, что компания должна была просто формально представиться, рассказывает собеседник «Реального времени». «По всей видимости, по этой причине прессу не приглашали», — рассуждает он.



Знакомство с застройщиком длилось недолго — около 20 минут, после чего команда ГК «Эталон» покинула здание горсовета. О чем договорились стороны, осталось неизвестным. Официальный пресс-релиз мэрии Нижнекамска по этому поводу не выпускался, а пресс-служба самого девелопера отозвалась на запросы СМИ обтекаемыми формулировками:



— В рамках своей стратегии Группа «Эталон» рассматривает возможность присутствия в ряде российских регионов. При этом на сегодняшний день нет никаких принятых решений о выходе в какой-либо регион, — ответили в компании, обойдя вниманием поездку в Нижнекамск.

Перед началом отчетной сессии Нижнекамского горсовета, питерская команда «Эталона» провела закрытую презентацию для мэра города Айдара Метшина. Фото: vk.com/nknews

Тем не менее факт переговоров между властями Нижнекамска и ГК «Эталон» «Реальному времени» подтвердили в Министерстве строительства и архитектуры РТ.



— Пока есть намерения, — сообщил замминистра строительства Ильшат Гимаев. — Исполком Нижнекамска готовит, но пока информацию [от них] не получили. Конкретно можно будет говорить, когда заключат соглашение с исполкомом, — пообещал он.

В первой десятке застройщиков РФ

Группа «Эталон», портфельная компания АФК «Система», входит в первую десятку застройщиков России. По данным рейтинга, опубликованного на сайте Единого ресурса застройщиков, компания занимает 10-е место. По итогам 2020 года девелопер ввел в эксплуатацию 540 тыс. кв. м жилья в Москве и Санкт-Петербурге. Всего же с момента создания компания сдала в эксплуатацию 7,5 млн. кв. м.



По динамике роста продаж она входит в первую тройку. По данным исследования ИК «Атон», лучшие результаты показали три игрока ГК ПИК», «Группы ЛСР» и «Эталон», в стоимостном выражении рост 42%, 12% и 3% соответственно. Все застройщики повысили цены на жилье в среднем на 15—20%.



В 2019 году группа «Эталон» приобрела 100% акций компании АО «Лидер-инвест» — одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения.

Крупнейшим акционером является АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Фото: government.ru

Крупнейшим акционером Etalon Group является АФК «Система» Владимира Евтушенкова (25,6%). Основателю девелопера Вячеславу Заренкову принадлежат 5,7% акций, фонду Baring Vostok — 3,8%. Еще 1,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float — 62%.

Аналитики прогнозируют рост объемов продаж в 2021 году. «У «ГК ПИК» больше возможностей для сохранения высоких темпов роста за счет обширного земельного банка, в то время как ограниченное количество проектов в Московском регионе у «Группы ЛСР» и небольшой земельный банк в Санкт-Петербурге у Etalon могут сдерживать их рост», — считают аналитики «АТОН».

Интерес к регионам у ГК «Эталон» возник после подписания трехстороннего соглашения с ключевыми институтами развития. Как известно, в январе этого года Госкорпорация ДОМ.РФ, банк ДОМ.РФ, АФК «Система» и Группа «Эталон» договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере жилищного строительства.

Стороны договорились о совместной реализации проектов жилищного строительства и комплексного развития территорий, а также о формировании фонда арендного жилья на базе проектов по строительству многоквартирных домов. Институты развития обязались финансировать инвестпроекты Группы «Эталон» путем открытия целевых кредитных линий и реализации льготных программ ипотечного кредитования на ее объектах.

Власти Нижнекамска решили привлечь федерального застройщика, так как в городе практически прекращено строительство коммерческого жилья. Фото: VIRTES-DOC/skyscrapercity.com

Соципотека идет на спад

Власти Нижнекамска решили привлечь федерального застройщика, так как в городе практически прекращено строительство коммерческого жилья. По словам городских риелторов, в последние 3 года здесь велась интенсивная застройка по программе социальной ипотеки.



— Ежегодно сдавалось по 200 тысяч кв. м, которые распределялись между работниками промышленных предприятий. Первичное жилье не попадало в коммерческий оборот — только вторичное. Самым распространенным типом жилья в сделках являются квартиры в пятиэтажных «хрущевках» 84-й или 85-й серии. Стоимость колеблется от от 45 до 65 тысяч рублей за «квадрат». Если двухкомнатная квартира по соципотеке обходится в 2,2 млн рублей, то на вторичном рынке — около 3 млн рублей,— рассказал представитель местного агентства недвижимости.



По его мнению, первичный рынок коммерческого жилья подавлен массовой застройкой по программе социальной ипотеки.



Как стало известно «Реальному времени», в Нижнекамске всерьез обсуждается снижение темпов строительства соципотеки. По данным источников, речь идет о возможном сворачивании программы.



— Насколько я знаю, потребность закрыта, очередей нет, поэтому пока они не нуждаются в жилье по соципотеке, — пояснил журналистам замминистра строительства Ильшат Гимаев. — А со временем, когда новые производства появятся, они обязательно вернутся.

В Госжилфонде при президенте РТ сообщили следующие планы по вводу объемов жилья в городе: «По итогам 2020 года построено 4 дома на 530 квартир, или 32 тыс. кв. м. На 2021 год запланировано 5 домов на 669 квартир, или 41 тыс. кв. м. Всего ГЖФ обеспечил жильем 16 тысяч семей в Нижнекамске». Источники «Реального времени» утверждают, что сдача 75 тысяч кв. м может послужить отправной точкой для снижения объемов ввода новостроек по льготной программе так как потребности города в таком типе жилья будут покрыты. Для сравнения: по итогам этого года Татарстан планирует сдать 2,6 млн кв. м. жилья.

«Эталон» — не первый федеральный застройщик, кто выходит на рынок жилья в Татарстане. Так, например, ижевский «Талан» давно вышел за пределы Удмуртии и строит дома в Перми, Уфе, Тюмени, Твери, а в нашей республике — в Набережных Челнах, где возводит ЖК «Сердце города» на 45 тыс. кв. м в 19-м комплексе и более масштабный проект почти на 700 тыс. «квадратов» — микрорайон «Притяжение» в центре автограда. Под него «Талан» заявлял вложения на уровне 26 млрд рублей. Еще в прошлом году компания рассматривала возможность приобретения участка и в Казани, однако пока что-то не срослось. Аналогичные цели — выйти через Нижнекамск на рынок столицы республики и у «Эталона», убеждены эксперты.

Нижнекамск — это «точка входа» в Казань

— Мало кто верит, что ГК «Эталон» придет в Нижнекамск, если ей не гарантируют площадки в Казани. Я думаю, что это будет стартовый проект, чтобы войти в Казань, — уверен глава гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.



Собеседник издания отметил, что Нижнекамск — город с малой численностью населения, где годовой объем продаж — 500 квартир. Для сравнения: в Казани в год реализуют 10—15 тысяч квартир.

— А теперь вопрос на «засыпку»: какова прибыльность строительства/продаж в Санкт-Петербурге и Нижнекамске? Но если «Эталон», действительно, зайдет в Нижнекамск, то он будет первым коммерческим застройщиком. Его приход станет хорошим событием для членов Гильдии риелторов РТ. Ведь в Санкт-Петербурге он работает с риелторами, — добавил Савельев.

Однако, по его информации, заход нового застройщика в регион — пока на уровне намерений, и пока никаких площадок здесь компания не подбирала: «Например, ПИК вроде бы зашел в Казань, но у него есть площадка в районе Царицынского бугра между «Унистроем» и «Ак Барсом», а у «Эталона» нет площадки. Поэтому говорить о том, что зайдут — пока рано». Глава гильдии напомнил, как срывались подобные переговоры: «10 лет назад участвовал в презентации казахстанской строительной корпорации «Базис» для мэрии Казани. Целый год обсуждали, но так и не зашли».

Глава компании Smart managemet Александр Лефель отметил, что многие федеральные игроки смотрят на Казань, которая показывает высокий уровень цен, стабильный спрос и растущий город:

— «Эталон» больше специализируется на массовом жилье, нежели в бизнес-классе. Будет достойная конкуренция — все подтянутся, повысится качество. Странно, что выходят не в город Казань, а в Нижнекамск, — удивляется он.

Тем не менее собеседник издания уверен, что питерский застройщик идет покорять Казань, а Нижнекамск — лишь транзитный пункт на этом маршруте.