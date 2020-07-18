«Инстаграм» глав районов Татарстана: стихи в честь Арска, бассейн в Бавлах, бдительный Метшин

Обзор онлайн-активности глав районов республики за минувшую неделю

Мы продолжаем показывать мир глазами руководителей татарстанских районов. На этой неделе, как и прежде, в тренде — виды природы и новости строительства. В преддверии бурных сельхозработ главы районов хвастались своими тракторами (что, впрочем, не вызвало особого отклика у подписчиков). А вот Линар Закиров из Бугульминского района, Ранис Камартдинов из Буинского района и Ильдус Зарипов из Лаишевского района вообще не порадовали подписчиков новыми постами.

Нашествие мусульман на «Инстаграм» Метшина, память о «Булгарии» и детские площадки Лениногорска

«Инстаграм» Айдара Метшина на этой неделе переживает массированную атаку мусульман со всего мира, которые требуют справедливого наказания для нижнекамского хулигана, нападавшего в городских парках на беременных женщин. Правоверных возмутило видео избиения женщины с детьми в хиджабе. Несколько последних постов Метшина обильно комментируются (правда, в основном такие комментарии однотипные и состоят из одной фразы — Justice for this muslim woman (правосудия для этой мусульманки!).



Резонанс, связанный с этой историей, заставил главу Нижнекамского района выпустить отдельный пост, в котором он заверил, что развитие событий находится под контролем, и напомнил о недопустимости насилия в любом проявлении. Пост получил 559 лайков и 180 комментариев, основная масса которых в точности повторяют лейтмотив недели — Justice for this muslim woman. Похоже, поборники справедливости не утруждали себя чтением текста под этой публикацией, хотя Айдар Раисович расстарался и добавил к русской версии еще и англоязычную. Не помогло.

Грустная тема сподвигла на публикацию главу Камско-Устьинского района Наиля Вазыхова — давняя трагедия, потрясшая всю страну. Его пост рассказывает о том, как в этом году прошел День скорби и памяти по жертвам крушения теплохода «Булгария». На фотографиях запечатлены моменты возложения цветов к памятнику погибшим и отпускания траурных венков по воде.

В комментариях к посту лениногорского главы Рягата Хусаинова — парад жалоб о состоянии детских площадок в городе. И публикация-то вроде бы безобидная, и сделана по радостному поводу: Хусаинов показывает, как обновили одну из детских площадок, и спрашивает подписчиков, нравится ли им. А им почему-то не нравится. Склочные горожане пишут, что, похоже, под «обновлением» подразумевается только покраска, а состояние площадок в Лениногорске в целом оставляет желать лучшего. В комментариях можно собрать полноценную проблемную карту города с целым списком дворов, которыми недовольны неблагодарные жители.

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Минутка патриотизма и открытый бассейн

За высокое искусство на этой неделе в «Инстаграмах» глав районов отвечал Ильшат Нуриев из Арского района. Он добавил поэзии в ленту своих подписчиков, выложив видео. На нем поэтесса Наталья Гусева бодрым голосом под аккомпанемент курая зачитывает свое стихотворение. Посвященное, разумеется, Арску. Этот акт культурного волеизъявления набрал солидные 1,8 тысячи просмотров. В комментариях в основном отмечаются люди, которые прониклись настроением патриотической лирики Гусевой.

Не меньшим патриотизмом пропитан и аккаунт главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. Правда, проявляется он не в словах, а в изображениях. Блеснув на прошлой неделе лыжной прогулкой по асфальту, Фаттахов вновь вернулся к своим любимым фотографиям с видами природы района. Кстати, инстаблог Энгеля Наваповича ведется очень активно, фотографии появляются здесь часто, и они не лишены фантазии и художественного вкуса.

Беспроигрышный вариант, который уже не первый раз приносит блогу множество просмотров и лайков, — видеопейзаж актанышского озера с лебедями. Буквально за несколько часов его посмотрели около тысячи раз. Редакция «Реального времени» предупреждает: осторожно! С непривычки может закружиться голова!

А вот Рамиль Гатиятуллин на неделе порадовал жителей Бавлинского района новостью о том, что теперь в Бавлах можно будет купаться в плавательном бассейне под открытым небом — Роспотребнадзор согласовал наконец это открытие. Глава просит соблюдать социальную дистанцию и быть осторожными на воде. У видео — 1,4 тысячи просмотров и девять радостных комментариев — в такую жару возможность поплавать под солнцем в чистой воде однозначно не может не радовать. Трогательная деталь на видео — на руке у Рамиля Хакимулловича надета медицинская маска (видимо, чтоб не потерять).

Новости строительства, восстановление сада Шишкина и «мебельный робот»

«Инстаграм» главы Высокогорского района Рустама Калимуллина на неделе полон строительных новостей. Он показывает ход строительства множества объектов на территории района. Правда, судя по всему, людям не слишком интересны довольно сухие сводки об объездах объектов — комментариев к ним практически нет, а больше всего лайков — 200 штук — собрал пост об осмотре инфраструктуры ледового дворца «Биектау» после ремонта. Осматривать дворец приезжали замминистра спорта Татарстана Алмаз Мингулов и исполнительный директор Федерации хоккея Татарстана Кирилл Голубев.

В общем, лайков как-то маловато для 7,5-тысячного аккаунта высокогорского главы.

Для сравнения — у такого же «повседневного» аккаунта, например, руководителя Дрожжановского района Марата Гафарова подписчиков меньше — 5,8 тысячи, а вот посты собирают по 500 лайков и даже по 5—10 комментариев. Видео его просматривают по 2,5—3 тысячи раз. Еще бы — тут робот выпиливает детали для мебели!

Примерно такая же популярность и у поста главы Елабужского района Рустема Нуриева. В нем он сообщает о том, что АО «Эссен Продакшн АГ» взялось участвовать в конкурсе на проект восстановления исторической территории сада Шишкиных. Елабужане очень надеются на то, что проект возьмут «свои» — Леонид Барышев и так много делает для родной Елабуги, а тут имеет шанс восстановить еще кусочек ее славной истории.