В Нижнекамске представили нового руководителя Департамента ЖКХ и благоустройства

В Нижнекамске представили нового руководителя Департамента ЖКХ и благоустройства исполкома города. Им стал Николай Смотров, который с прошлого года работал в должности заместителя руководителя по жилому фонду.

Максим Санков, ранее руководивший Департаментом строительства, ЖКХ и благоустройства, с начала августа перешел на пост заместителя руководителя исполкома муниципалитета. «Фактически Максим Александрович исполнял и далее будет полноценно исполнять функции руководителя исполкома Нижнекамска», — сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.



Помимо этого в Нижнекамске представили нового заместителя руководителя исполкома по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности. Им стал Фархад Сафиуллин, возглавлявший отдел по связям с общественными формированиями и национальным вопросам. Последним на сегодняшний день руководит Радик Шайдуллин.

Новым руководителем нижнекамского архива назначена Лиана Канунникова, а местный информационный центр возглавил Максим Шаронов.

Напомним, Санкова назначили руководителем Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска в апреле 2021 года. До этого он возглавлял МБУ «Дирекция единого заказчика».

Татьяна Демина