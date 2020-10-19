Мэрия Нижнекамска готовит штрафы для вернувшихся с заграничного отдыха

Нижнекамцы отказываются носить маски и проходить обследование после заграничного отдыха

Фото: Илья Репин

Рост числа случаев ОРВИ регистрируется в Нижнекамске. Эпидемиологи опасаются, что такая обстановка, казалось бы, с обычной сезонной заболеваемостью может послужить толчком для роста случаев коронавирусной инфекции. Только за прошлую неделю в НМР вирусными инфекциями заразились 1300 человек, из которых треть — дети до 14 лет. Поэтому соблюдение антиковидных мер сегодня остается приоритетным во всех сферах жизни нижнекамцев. Ситуация по заболеваемости стала основной темой на прошедшем сегодня в мэрии аппаратном совещании, за которым наблюдал корреспондент «Реального времени».

Пять очагов распространения ковида

По состоянию на 18 октября в Нижнекамске и районе, по данным местного отдела Роспотребнадзора, подтверждено 285 случаев заболевания коронавирусом, из которых девять — в октябре, и выявлено 927 контактов с зараженными (19 — за текущий месяц). Все контактировавшие находятся под наблюдением сотрудников надзорного органа. Максимальное число зараженных COVID-19 нижнекамцев — 129 — зафиксировали в мае. Из общего числа заболевших им за 9 месяцев лишь 12 — дети.

Как сообщила сегодня замначальника нижнекамского отдела Роспотребнадзора Лилия Нестерова, с марта по сегодняшний день в трудовых коллективах города зафиксировали 47 очагов инфекции, в которых 139 человек были заражены коронавирусом. Сегодня, подчеркнула Нестерова, активными остаются пять очагов.

Довольно халатно, по словам Лилии Нестеровой, относятся к профилактическим требованиям Роспотребнадзора нижнекамцы, возвращающиеся с отдыха из-за рубежа. Фото vk.com/nknews

Чтобы предупредить распространение вируса, нижнекамский Роспотребнадзор выдал предприятиям и организациям 780 предписаний о внедрении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Однако выполнялись они не всеми и не в полном объеме. В итоге по результатам проверки 875 объектов ведомство наложило 90 административных штрафов, сумма которых составила 255 тыс. рублей. По 13 случаям шло разбирательство в суде, по решению которого была приостановлена деятельность двух объектов.

Под контролем находятся учебные заведения и детские сады Нижнекамска. Так, за прошедшую неделю 30 школьников не прошли температурный фильтр на входе, еще 24 не допустили к урокам из-за простудных симптомов. В детских садах повышенную температуру выявили у 30 детей.

Отдохнувшие за границей не спешат обследоваться

Довольно халатно, по словам Лилии Нестеровой, относятся к профилактическим требованиям Роспотребнадзора нижнекамцы, возвращающиеся с отдыха из-за рубежа, в основном из Турции. Не все своевременно регистрируются на сайте госуслуг, куда, как известно, необходимо внести результаты обследования на наличие коронавируса, — таковых почти 200 человек. Четверо вообще не проходили тестирование на наличие у них коронавируса, так что им грозит административное наказание. А сведения еще о 17 прибывших с заграничного отдыха переданы в МВД, так как нет информации об их местонахождении.

Случаев коронавирусной инфекции среди тех, кто прошел обследование по прибытии, не обнаружено, уточнила представитель нижнекамского отдела Роспотребнадзора.

В ходе рейдов было проверено 265 такси и без малого 200 автобусов, где обнаружено 88 «безмасочников». Фото vk.com/nknews

«Безмасочникам» грозят протоколы и штрафы

Как считают в мэрии Нижнекамска, сохранить работу малого и среднего бизнеса в ситуации с непростой эпидобстановкой можно, главное — соблюдать меры профилактики. Однако рейды, проводимые полицией и сотрудниками Роспотребнадзора в местах массового скопления нижнекамцев, говорят о несоблюдении этих мер.

Только с 12 по 16 октября в городе вынесено более 440 предупреждений за несоблюдение масочного режима, составлено почти 150 административных протоколов. В ходе рейдов было проверено 265 такси и без малого 200 автобусов, где обнаружено 88 «безмасочников».

Всего же за 9 месяцев городской суд вынес почти 2870 предупреждений и наложил 365 штрафов на физлиц, предпринимателей, должностных и юрлиц. Пока в Нижнекамске работают все торговые объекты, кафе и рестораны. Впрочем, продолжаются и ежедневные рейды — как в общественном транспорте, так и в магазинах города и района.