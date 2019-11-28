Нижнекамцам предложили купить сваи будущей мечети

В новых микрорайонах Нижнекамска, где правоверные давно просили создать условия для молитвы, наконец построят мечеть. Храм «Ак каен» («Белая береза») возводят на пожертвования, всего необходимо собрать около 70 млн рублей. Как сообщил «Реальному времени» имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих Ибрагимов, здание будет кардинально отличаться от классических построек мечетей. На закладку первого камня культового сооружения во вторник ждут главного муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.

Необычная мечеть

Долгие годы мусульманская община Нижнекамска мечтала о храме в новой части города, куда могли бы приходить тысячи жителей 35-го, 36-го и 37-го микрорайонов. Две существующие городские мечети — Центральная соборная и «Нур, открывшаяся всего 4 года назад, — не вмещают всех желающих совершать намазы.

— Просьбы о том, что в этой части города нужна мечеть, мы получаем давно. Еще в 2002-м администрация Нижнекамска выделила в том районе трехкомнатную квартиру на первом этаже в жилом доме, и сюда приходит много людей. Но она, конечно, всех желающих не может вместить. Кроме того, там проходят уроки, читают пятикратные намазы. Как бы ни старались молящиеся соблюдать порядок и тишину — все это вызывает недовольство жильцов, — рассказал корреспонденту «Реального времени» имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих Ибрагимов.

За последние два десятка лет столица нефтехимиков выросла почти вдвое. Небольшой приход в 36-м микрорайоне стал тесным для прихожан. Поэтому город выделил площадку под строительство новой мечети «Ак каен».

Еще в 2002-м администрация Нижнекамска выделила под приход трехкомнатную квартиру на первом этаже в жилом доме. Фото vk.com/mechetakkaen

Строить новый храм будут буквально через дорогу от мусульманского прихода в квартире. Площадь участка — 0,74 га, площадь будущей мечети — 930 кв. метров. На первом этаже будут зал торжеств, мужской молельный зал, комнаты омовения — отдельно для мужчин и женщин, детская зона. На втором — конференц-зал, женский молельный зал и клуб, библиотека. Вместимость молельных залов — 436 человек. Во дворе храма разобьют парк, появятся обустроенная детская площадка, места для отдыха.

— Мы выбрали архитектурный стиль периода тюркских каганатов, — рассказал Салих хазрат. — Мечеть особенная, она будет построена в форме куба, без куполов и избыточных элементов, которые мы привыкли видеть на других мечетях.

Долгожданный храм за 70 миллионов

Расходы на строительство уникальной в своем роде мечети будут минимальными, по словам хазрата. По скромным подсчетам, стоимость нового храма обойдется прихожанам в 70 миллионов рублей.

— Обычно все хотят видеть на мечети купола, минареты, но мы сейчас от этого уходим. Нам нужно, чтобы это было, во-первых, экономно, ну а, во-вторых, главное, не красота здания, а душа человека. Придя в храм, он должен исцелять душу, стать лучше, чем был, — уверен имам-мухтасиб.



«Обычно все хотят видеть на мечети купола, минареты, но мы сейчас от этого уходим», — уверен имам-мухтасиб. Фото vk.com/mechetakkaen

Подготовка к строительству мечети уже началась. Начало работ запечатлено на видеокамеру в формате VR360, создающем эффект присутствия. Перемещая смартфон вправо или влево, можно увидеть происходящее на площадке. Ролик размещен на youtube-канале нижнекамского мухтасибата.

— В современном мире образ объекта складывается не только из архитектуры и облицовочных материалов. Решающую роль играет информационное поле. В этом виртуальном пространстве мы предполагаем использовать самые современные средства. Вместе с началом строительства смонтирован и первый сюжет в формате VR360, — сообщают в пресс-службе мухтасибата.

Торжественная закладка первого камня новой мечети состоится во вторник, 2 декабря. На церемонию приедет главный муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

— Строительство мечети всегда начинается с участия прихожан. Мы надеемся, что на церемонии открытия, помимо муфтия Татарстана, также будут присутствовать первые лица города, меценаты, руководители организаций. Надеемся, что они тоже будут принимать участие в возведении храма, — отметил Салих Ибрагимов.

«Мы надеемся, что на церемонии открытия, помимо муфтия Татарстана, также будут присутствовать первые лица города, меценаты, руководители организаций. Надеемся, что они тоже будут принимать участие в возведении храма», — отметил Салих Ибрагимов. Фото e-nizhnekamsk.ru

В Центральной соборной мечети уже объявили акцию для тех, кто хочет внести пожертвования на строительство новой мечети. Нижнекамским семьям предлагают купить и «забить» сваю за 9 тысяч рублей. Всего для возведения храма необходимо забить 321 сваю, 80 из них уже забронированы.