«Коронакризис» увеличил численность безработных нижнекамцев в четыре раза за год

Нижнекамскому рынку труда нужны иностранные строители, учителя и продавцы

Фото: Дмитрий Резнов

Новая коронавирусная инфекция продолжает свое наступление. По данным оперштаба Нижнекамска, диагноз COVID-19 поставлен 326 жителям города и района, излечились от коварного недуга почти 300 человек. В городе вновь возобновилась работа горячей линии, которая за месяц приняла свыше 200 обращений. Ковид ослабляет не только здоровье горожан, но и в целом влияет на социально-экономические показатели. Вынужденный весенний локдаун нанес существенный урон всем отраслям экономики и тем самым поднял уровень безработицы в Нижнекамске. Сегодня в поисках места работы в центре занятости состоят более 5,1 тысячи нижнекамцев, из них 4,2 тыс. имеют официальный статус безработного, сообщили сегодня в мэрии города.

Такой показатель безработицы — впервые за 10 лет

Таких показателей безработицы, какие есть в Нижнекамске на сегодняшний день, рынок труда нефтехимической столицы Татарстана не видел больше 10 лет, заявили сегодня участники аппаратного совещания в мэрии. Особенно ограничительные меры ударили по общепиту — не работали кафе, рестораны, а их сотрудникам пришлось увольняться, и по сфере торговли, когда владельцы магазинов, не торгующих продуктами питания, были вынуждены закрывать свои точки в торговых центрах города. При этом пиковый период провала на рынке труда Нижнекамского района пришелся на октябрь, тогда уровень по сравнению с началом года взлетел почти на 2,5%. Наибольший скачок численности безработных — 5,1% — произошел в Камских Полянах, где и до этого рынок труда долгие годы находился в депрессивном состоянии.

Ситуация постепенно начинает меняться, отметил директор городского Центра занятости населения Фарид Гильманов: численность тех, кто оставался какое-то время без работы, сокращается:

— Уровень регистрируемой безработицы на 20 ноября года в целом по НМР составил 2,66%, новое место работы получили более 1,6 тысячи нижнекамцев. Однако на учете в центре занятости еще находятся свыше 4 тысяч безработных, тогда как год назад их было в четыре раза меньше.

Если сравнить с другими моногородами в Татарстане, то ситуация в Нижнекамске выглядит не столь удручающе. Так, например, в соседней Елабуге уровень безработицы сегодня составляет 4,5%, а в Набережных Челнах — 3,2%, самый высокий показатель в Зеленодольске — 6,3%.

Вакантные места займут иностранцы

С апреля заявление на трудоустройство подали без малого 9 тысяч жителей Нижнекамска. Согласно данным статистики центра занятости, из общего числа зарегистрированных безработных уволены с прежнего места работы были почти 60%, а уволены в связи с ликвидацией или сокращением численности — 3%.

Причем среди безработных в Нижнекамске в основном женщины — 64%. На долю недавних выпускников учебных заведений приходится всего 0,1%. Однако при этом среди всех безработных Нижнекамска 26% — это молодые люди от 16 до 29 лет. Как заметил Гильманов, в среднем на поиск нового места работы уходит порядка 5 месяцев.

В начале ноября в центре занятости имелось более 7,8 тысячи вакансий — заявки поступили почти от 250 городских предприятий. Однако львиная доля из них приходится на привлечение в Нижнекамск иностранцев — это более 5,3 тыс. рабочих мест. Речь идет о вакансиях турецких компаний «Гемонт» и ENKA, которые занимаются работами на предприятиях нефтехимического кластера.

Больше всего в работниках нуждаются школы и детские сады Нижнекамска — это 4,7% от общего количества вакантных мест. Фото ntr-24.ru

Если смотреть на статистику, то больше всего в работниках нуждаются школы и детские сады Нижнекамска — это 4,7% от общего количества вакантных мест, примерно столько же вакансий имеется в сферах торговли и услуг, более 600 человек ждут на различных производствах города.

Мам в декрете и предпенсионеров обучат новым навыкам

Сглаживать резкий скачок безработицы, заметил глава Нижнекамского центра занятости, помогают федеральные программы по переобучению и повышению уровня квалификации. Так, в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» получить новую профессию или улучшить имеющиеся навыки смогли почти 90 нижнекамцев предпенсионного возраста. На что из федерального и республиканского бюджетов было направлено почти 540 тыс. рублей.

Еще одно направление — переобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. За все время действия целевой программы ее участницами стали 700 нижнекамских «мамочек в декрете». На выбор им было предоставлено 15 новых направлений деятельности, по которым велось обучение, причем не только популярные сегодня маникюр или визаж, но и компьютерный дизайн, сметное дело, кадровый менеджмент и даже водитель автомобиля категории В.

Однако возможность получить новую профессию предоставляется не только предпенсионерам или декретницам. Всего за 11 месяцев на профподготовку 400 безработных из федеральной и республиканской казны Центру занятости Нижнекамска было выделено 5,6 млн рублей, из которых законтрактовано 3,6 млн рублей. 263 человека уже закончили обучение, остальные продолжают — это и частный охранник, и оператор ЭВМ, и водитель категорий С и D, и многое другое — в целом более 20 новых для соискателей направлений деятельности.

Всего за 11 месяцев на профподготовку 400 безработных из федеральной и республиканской казны Центру занятости Нижнекамска было выделено 5,6 млн рублей. Фото Максима Платонова

Кстати, не остаются без внимания инвалиды. Из 300 обратившихся в этом году нижнекамцев с ограниченными возможностями здоровья 60 человек были трудоустроены. До конца года найти место работы помогут еще 85 «особенным» нижнекамцам.