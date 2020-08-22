«Инстаграм» глав районов Татарстана: Айдар Метшин временно уходит из соцсетей, а министры едут по районам

Обзор онлайн-активности глав районов республики за неделю

Прошедшая неделя, судя по инстаграм-аккаунтам глав муниципальных районов Татарстана, была очень богата на встречи с республиканскими гостями. Кто-то, впрочем, решил продолжить показывать красивые виды родного края, а Айдар Метшин, например, объявил, что не появится в «Инстаграме» до конца предвыборной кампании.

Салават в Кукморе и Минниханов в разных районах

В преддверии осени в районах стало как никогда много встреч с гостями из Казани. Около половины всех глав районов, ведущих «Инстаграм», в том или ином виде показывали чьи-нибудь визиты. Например, один из самых популярных постов в «Инстаграме» главы Кукморского района Сергея Димитриева — это его фотография с певцом Салаватом Фатхутдиновым, сделанная в рамках рабочей поездки. Фатхутдинов встретился с жителями села Вахитово, но почти 2,5 тысячи лайков получило фото, где видны только глава Кукморского района и собственно певец — а также, как напоминают в комментариях, еще и президент Федерации гиревого спорта Татарстана.

О встречах гостей писал и руководитель Елабужского района Рустем Нуриев. Он выложил в соцсеть фотографии визита в район президента Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева, а также глав других муниципалитетов — визит состоялся в рамках августовской конференции работников образования и науки региона. Гостям показали политехнический колледж, 5-ю школу и новую полилингвальную школу, которая должна стать «флагманом образования Елабужского района». У поста — 531 лайк, в комментариях появляются крайне благодарные жители района, которые выражают благодарность мэру. А вот сама августовская конференция, в рамках которой и осуществлялся визит, в «Инстаграме» Нуриева, кажется, не фигурирует — все внимание отдано действующему и бывшему главам Татарстана.



Съездил на неделе Минниханов и в Камско-Устьинский район — об этом можно узнать из «Инстаграма» его главы Наиля Вазыхова. Подробностей, чем именно занимался Минниханов, в подписи нет, но, судя по фотографиям, он побывал на фермерской площадке и насладился видом комбайнов.



Министры поехали в районы

В Апастовском районе события другие — в город приехал автобус «Время молодых». Как пишет глава района Равиль Хисамутдинов, с министром по делам молодежи Татарстана Дамиром Фаттаховым они совместно ознакомились с презентациями проектов апастовской молодежи в рамках проектной сессии с оптимистичным названием «Наш район — образ будущего». Хисамутдинов пишет, что самые лучшие идеи получили поддержку от Министерства по делам молодежи и администрации района. «Дорогу осилит идущий. Молодцы молодежь нашего района! Только вперед!!! Только алга!!!» — добавляет глава района. Но вот какие именно идеи получили поддержку — в посте, к сожалению, не говорится.

А вот в Бавлинский район на неделе приезжал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Тут есть четкое понимание цели визита: в рамках этой поездки он вместе с главой района Рамилем Гатиятуллиным участвовал в открытии спортивной площадки в селе Татарская Тумбарла. На видео, выложенном в «Инстаграме», можно увидеть торжественную речь — длиной в целых четыре минуты. Площадка при этом довольно скромная, а просмотров у видео немного — чуть больше полутысячи.



Рабочие поездки совершают и другие министры — например, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на неделе съездила в Сармановский район. Как и в случае со многими подобными поездками, главы районов почему-то не считают нужным подробно рассказывать, что происходило. В итоге остается довольствоваться лишь фотографиями в посте Фарита Хуснуллина, из которых понятно, что Аюпова наслаждалась народными плясками у входа в дом культуры, смотрела на некую стройку и ела что-то похожее на чак-чак.



Природа и родной район

А вот глава Нижнекамского района Айдар Метшин практически официально объявил о том, что в ближайшие недели активности на его странице ждать не стоит. Объясняет он это избирательной кампанией, в которой участвует. Метшин пишет: «Требования законодательства предписывают мне соблюдать определенные ограничения до 14 сентября. В частности, при ведении этой странички». Глава района при этом просит подписчиков продолжать писать, предлагать, советовать, обращаться с просьбами и наказами — но ответить он сможет только через месяц.

Руководитель Арского района Ильшат Нуриев тем временем показывает красоты района — он делает репост видео главы региона Рустама Минниханова о селе Новый Кырлай, родине поэта Габдуллы Тукая. В видео можно посмотреть на симпатичные кадры, снятые с квадрокоптера — а вообще ролик, судя по всему, рекламный, призванный зазывать в Новый Кырлай. Посмотрели его 4,5 тысячи человек.



Одно из самых просматриваемых видео в «Инстаграме» главы Дрожжановского района Марата Гафарова — о запуске фонтана. Что это за фонтан, где он находится, из поста неясно, но видео посмотрели 2,2 тысячи раз — оставив 28 радостных комментариев. Радостно за жителей Дрожжановского района: фонтан — дело приятное.



Красивые виды регулярно встречаются и у руководителя Новошешминского района Вячеслава Козлова. К примеру, в конце прошлой недели он выложил вид на сквер со скамейками. И все бы ничего — попытки быть ближе к народу и такими способами, наверное, хороши. Но вот почему-то спустя два дня Козлов снова постит эту же фотографию (ракурс, погода и тени совпадают) с немного другой подписью. Зачем главе района два раза выкладывать одну и ту же (очевидно, во второй раз уже неактуальную) фотографию — неизвестно, но делает такие «повторы» он регулярно — такое уже было, например, 8 и 9, а также 10 и 11 июля.

