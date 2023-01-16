Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призвал женщин «больше рожать»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала года в Нижнекамске родилось 48 детей. Из них 25 девочек и 23 мальчика, сообщил на «деловом понедельнике» мэр города Рамиль Муллин.

— Нам больше нужно рожать, чтобы как можно больше мам имели хорошие условия. Поэтому давайте, мужчины, даже если нас мало, нужно поддержать наших милых (женщин, - прим. ред.), — сказал он.

Также Рамиль Муллин призвал беречь мальчиков, так как их «все меньше и меньше».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Согласно данным официальной статистики, в ноябре прошлого года рождаемость в Татарстане сократилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. За месяц в республике зарегистрировали 3 021 новорожденного.

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Айрат Назипов