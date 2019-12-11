Улучшением экологии Нижнекамска займутся ученые РАН

По поручению правительства Татарстана в столице нефтехимиков разработают проекты по снижению негативной нагрузки на окружающую среду

Сегодня в Нижнекамск прибыла группа ученых из Российской академии наук, чтобы предложить промышленникам ряд мер по снижению негативной нагрузки на окружающую среду. Инициатором мероприятия выступило правительство Татарстана. Программа пребывания гостей обширна, включает в себя посещение промышленной зоны, встречи за круглым столом с представителями «Нижнекамскнефтехима», ТАИФ-НК, ТАНЕКО. До начала экскурсии в городской мэрии состоялось совещание с участием министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова по вопросам охраны атмосферного воздуха, на встрече побывал и корреспондент «Реального времени».



Баланс между экономией и экологией



Вопрос экологической безопасности для Нижнекамска остается одним из самых актуальных, подчеркнул, открывая совещание, руководитель исполкома НМР Айдар Сайфутдинов. В городе сосредоточено большое количество промышленных предприятий, которые, несмотря на проводимые природоохранные мероприятия, оказывают определенное воздействие на окружающую среду.

— У нас есть положительная динамика за последние годы, но еще есть над чем работать. Растет число обращений граждан по вопросам экологии, это подтвердили наши социологические исследования. Решить проблему можно сообща с природоохранными структурами и промышленниками. Спасибо большое гостям, что приехали к нам в город для совместной работы, — обратился к ученым Сайфутдинов.

Глава исполкома подчеркнул, что Нижнекамск является точкой экономического роста республики, поэтому необходимо соблюдать баланс между экономикой и экологией. После чего собравшиеся перешли к обсуждению насущных вопросов, но уже без участия журналистов. Известно, что в рамках рабочей встречи делегация посетит ТАНЕКО и биологические очистные сооружения «Нижнекамскнефтехима», реконструкция которых обошлась нефтехимикам в 3 млрд рублей.

Глава исполкома подчеркнул, что Нижнекамск является точкой экономического роста республики, поэтому необходимо соблюдать баланс между экономикой и экологией. Фото e-nizhnekamsk.ru

Необходимо наладить систему мониторинга атмосферного воздуха

До начала совещания журналистам удалось пообщаться с приглашенными в город учеными Российской академии наук. Академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах РАН, директор института органической химии имени Н.Д Зелинского Михаил Егоров рассказал о разработанных мерах для улучшения экологии в регионе. В частности, будет отлажена система мониторинга загрязнений атмосферного воздуха.

— Основная цель — проговорить моменты, связанные с организацией комплексной научно-технической программы (КНТП), по которой будет идти финансирование. КНТП посветят проблеме мониторинга окружающей среды, борьбе с вредными выбросами. Республика очень хочет вместе с учеными РАН наладить систему мониторинга и помочь предприятиям ликвидировать вредные выбросы, — сообщил Егоров.

Ученый отметил, что экологические проблемы есть не только в Татарстане, но и в центральных регионах России. Привел в пример город Усолье-Сибирское, где сейчас происходит серьезная экологическая катастрофа.

Ученый отметил, что экологические проблемы есть не только в Татарстане, но и в центральных регионах России. Фото iopc.ru

Физика сыграет важную роль в Нижнекамске

Российский физик-экспериментатор, директор института общей физики им. А.М. Прохорова Сергей Гарнов рассказал о дружеских отношениях с Татарстаном. Буквально недавно республиканская делегация вернулась из Троицка, где находится один из филиалов института. По его словам, переговоры оказались конструктивными и с далеко идущими планами.

— Общая физика может сыграть в Нижнекамске и в Казани значительную роль. Физические методы, которые используются при регистрации вредных веществ, очень важны. Они могут быть внедрены здесь в самое ближайшее время, — заметил Сергей Гарнов.

В заключение он добавил, что, только объединившись, власти, исследователи и промышленники смогут в разы сократить количество вредных выбросов и обеспечить экологическую безопасность в регионе.