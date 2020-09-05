«Инстаграм» глав районов Татарстана: повсюду салюты, елабужские школьники и овчарка главы Кукмора

Обзор онлайн-активности глав районов республики за неделю

Лето в Татарстане уже по традиции проводили праздником, на этот раз даже тройным. По случаю 100-летия ТАССР, Дня республики (а также городов и районов) и 1015-летия Казани по всей республике прошли масштабные торжества. Кроме того, районные власти не обошли вниманием и День знаний — 1 сентября. Правда, в отдельных случаях начало учебного года продемонстрировало и наличие некоторых проблем. Подробнее — в традиционном обзоре аккаунтов глав районов от «Реального времени».

100-летие ТАССР: салюты, поздравления и много искренней радости

Прошедшая неделя для глав районов Татарстана, судя по всему, состояла из сплошных праздников. По крайней мере, так может показаться по их постам в инстаграм-аккаунтах. Почти все руководители районов поздравляли подписчиков со 100-летием ТАССР, с 1 сентября, а кто-то находил и другие поводы для празднования.



Руководитель Бугульминского района Линар Закиров порадовал жителей района поздравлением со столетием республики. Сделал он это патриотичным и оптимистичным роликом с видами Бугульмы. Посмотрели его около двух тысяч раз, подписчики порадовались, один из них по видео даже сделал вывод, что «у нас в городе все процветает и нас ждет хорошее будущее». Хорошо, если так.

С Днем республики и района поздравил подписчиков и руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров. В ролике, который посмотрели около 3 тысяч человек, показан праздничный салют в районе. Кроме собственно фейерверка, можно увидеть и зажигательные танцы местных жителей и послушать хорошие песни.

Видео с красочным салютом выложил в «Инстаграм» и Рамиль Гатиятуллин, глава Бавлинского района. Подробностей о мероприятии в посте нет, а видео — не очень хорошего качества. Возможно, поэтому и посмотрели его меньше пятисот человек, не оставив ни одного комментария.

Долгожданное 1 сентября, проблемы с транспортом до школы и ветеринария

Неменьшее значение для глав районов имеет и День знаний. Вот, например, глава Нижнекамского района Айдар Метшин, недавно пообещавший снизить активность в соцсетях в преддверии выборов, вновь не удержался — и выложил сразу четыре поста. В трех из них были поздравления, в частности видео с обращением в связи с Днем знаний. Просмотров у видео — около 3,3 тысячи человек, а аккаунт «Детские коляски Нижнекамск» показал Метшину два «пальца вверх» — сразу видно, пришлось по вкусу.

Рустем Нуриев, глава Елабужского района, поздравил подписчиков с началом учебного года фотографией школы. У поста — 611 лайков, но вот из комментариев можно узнать, что до некоторых школ района детям сложно добираться. Жители жалуются, что в учебное заведение нужно ехать к 10 часам, а на работу — к 8, при этом такси отказываются ехать в «Лесную Поляну» из-за плохих дорог, а автобусов нет. Очень жаль, что такие неудобства омрачают школьный праздник. К одной из жалоб в аккаунте Елабуги сообщили, что торги на перевозку школьников объявлены, и как только они пройдут, станут известны перевозчик и маршрут. Почему это не было сделано до начала учебного года — городской аккаунт не рассказывает.

Равиль Хисамутдинов, руководитель Апастовского района, помимо прочих праздников, вспомнил и еще об одном, незаслуженно обделенном вниманием многими другими главами районов. Он поздравил работников и ветеранов ветеринарной службы с профессиональным праздником и пожелал им крепкого здоровья. Пост, правда, не привлек особо внимания подписчиков, зато в нем можно увидеть забавную скульптуру коровы — посмотрите и вы.

Сельский клуб, сходы граждан и собака

Тем временем руководитель Арского района Ильшат Нуриев на неделе не ограничился поздравлениями жителей с Днем республики и первым сентября. Помимо прочего, он выложил видео с открытия Сердебашского сельского клуба после капитального ремонта. В ролике, помимо клуба, можно увидеть и поздравления от Нуриева. У видео — 3,7 тысячи просмотров и уже почти традиционная переписка смайликами — Нуриева и его подписчиков, видимо, устраивает такой контакт.

Рустам Калимуллин, глава Высокогорского района, ограничился фотографиями визита в район заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильшата Гимаева. Пост, к сожалению, получился совсем не информативным: зачем приезжал замминистра, что он осмотрел, остался ли удовлетворенным увиденным, — неясно. Из фотографий можно сделать вывод только о том, что он побывал в каком-то бассейне и около гардероба.

А вот Наиль Вазыхов, глава Камско-Устьинского района, выложил в своем аккаунте фотографии с неких «сходов граждан» в Красновидовском и Малосалтыковском сельских поселениях района. Как и в предыдущем случае, информативность поста стремится к нулю — подробностей о теме схода не последовало. Зато из единственного комментария можно узнать, что отдельные жители хотят схода в Старом Барышево. Пользовательница предполагает, что тогда глава района увидит «этот тополь и поймет, что нам самим его не одолеть». Интригующий комментарий остался без ответа — но как знать, может быть, написание комментариев в аккаунте действительно как-то поможет борьбе с тополем.

Самым «залайканным» постом в аккаунте главы Кукморского района Сергея Димитриева стал, как ни странно, не отчетный пост о визите в район министра сельского хозяйства Татарстана, а фотография немецкой овчарки. Ее отметили 933 человека. Собака, судя по всему, произвела впечатление на подписчиков Димитриева. В комментариях пса характеризуют как «БМВ собачьего мира», «лучшего друга человека» и «прелестного собакевича».