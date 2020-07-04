«Инстаграм» глав районов Татарстана: вечерняя дойка коров, фазаны Гафарова и горчица Козлова

Обзор онлайн-активности глав районов республики за минувшую неделю

Как выглядит Татарстан глазами руководителей районов? В тренде на неделе — внесение поправок в Конституцию России, объезды полей, встречи с министрами и виды родного края.

Голосование по поправкам в детском саду, посещение комиссий с депутатом Госдумы

Неделя во многом прошла «на фоне» голосования по поправкам к Конституции России. Соответствующими постами отметилось большинство руководителей районов Татарстана. К примеру, один из самых «залайканных» постов главы Кукморского района Сергея Димитриева — о том, как он проголосовал. Серия фотографий о том, как Димитриев высказал свое отношение к этому вопросу, понравилась почти 600 пользователям «Инстаграма». Кого-то при этом возмутило голосование в детском саду — но аккаунт Кукморского района успокоил людей тем, что на участках соблюдаются «санитарные меры защиты здоровья людей».

Подробное видео посещения избирательного участка выложил в своем «Инстаграме» и глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. На фото можно увидеть визит руководителя МО буквально во всех подробностях — включая проход по асфальту к избирательному участку и измерение температуры, причем происходит это под довольно интересную расслабляющую музыку.



На тему, связанную с голосованием, публиковал посты и руководитель Апастовского района Равиль Хисамутдинов. Тут посещение участковых избирательных комиссий прошло вместе с депутатом Госдумы России Ильдаром Гильмудиновым. Пост понравился почти 300 пользователям.



Также посты, посвященные голосованию, можно встретить, например, у главы Бавлинского района Рамиля Гатиятуллина, Балтасинского района Рамиля Нутфуллина, Камско-Устьинского района Наиля Вазыхова, Сармановского района Фарита Хуснуллина, Лениногорского района Рягата Хусаинова.



Министры поехали в районы

Довольно много постов было связано и с посещением районов республиканскими министрами. Так, глава Высокогорского района в своем аккаунте, помимо постов, связанных с приемом граждан, показал также визит министра юстиции Татарстана Рустема Загидуллина. Помимо прочего, как пишет в «Инстаграме» Рустам Калимуллин, министр ознакомился с ходом голосования по поправкам — помещение, правда, на фотографиях довольно пустое.

Радовался визиту регионального министра и глава Елабужского района Рустем Нуриев — тут речь идет о совместном посещении строительных объектов с министром строительства, архитектуры и ЖКХ Фаритом Ханифовым. В комментариях некоторые люди указывают на нарушение нормативов при укладке асфальта и просят принять меры.



Визит министра был зафиксирован и в «Инстаграме» руководителя Ютазинского района Аяза Шафигуллина. Событие, правда, произошло чуть больше недели назад. Министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров посетил зональный семинар по животноводству. На мероприятии, кроме того, были представители еще семи районов Татарстана.



Берегоукрепление Нижнекамской дамбы, недовольство приговором в Бугульме и механика дойки коров



Глава Нижнекамского района на неделе показал событие, которое он охарактеризовал как «исторический момент», — в берегоукрепление Нижнекамской дамбы забит первый шпунт Ларсена (металлический профиль, представляющий собой желоб c закругленными краями боковых стенок или замками). По словам Айдара Метшина, все работы по реконструкции планируется завершить в 2021 году. Пользователи при этом стали просить главу района о решении проблем, связанных с дамбой — о ямочном ремонте, а также о создании там велодорожки.

Тем временем в другом крупном татарстанском районе — Бугульминском — все внимание жителей, судя по всему, было приковано к делу бугульминца, оправданного районным судом по делу об изнасиловании полуторагодовалой дочери. О резонансе можно судить по посту главы района Линара Закирова о новинках, разработанных компанией «ТНГ-Групп» в связи с пандемией коронавируса, — автоматической системе дезинфекции и системе проведения дистанционных медицинских осмотров. Несмотря на значимость темы, 35 комментариев к видео в основном содержат негодование людей по поводу приговора. Пользователи задают возмущенные вопросы из разряда «Где правосудие?» и просят разобраться в этом деле.



А вот глава Чистопольского района Дмитрий Иванов на неделе показал, как он ознакомился с организацией вечерней дойки коров в АФ «Чистопольская». Помимо этого, руководитель района обсудил выполнение пунктов «дорожной карты» по развитию животноводства на предприятии. Содержательные фотографии оценили около 150 человек.



Виды малой родины, фазаны и военная техника



Глава Актанышского района Энгель Фаттахов продолжает радовать подписчиков видами родного района — делает он это довольно часто. Почти 1,5 тысячи просмотров, например, у видео с озером и густыми облаками у горизонта на фоне чистого неба.

Расслабиться и отдохнуть от политических новостей можно и благодаря «Инстаграму» Марата Гафарова, руководителя Дрожжановского района. Он дважды за неделю показывал своим подписчиков домашних птиц — очаровательных утят и грациозных фазанов. Те и другие получили примерно по 2,6 тысячи просмотров.



А вот глава Лаишевского района Ильдус Зарипов тоже решил порадовать подписчиков видами — но почему-то цветов на фоне военной техники. Оба соответствующих поста с пожеланиями доброго утра собрали примерно по 300 лайков.



Природа в исполнении руководителя Новошешминского района Вячеслава Козлова — это поле горчицы КФХ Виктора Козлова. Пейзаж с желтыми цветами на фоне грозового неба понравился 120 пользователям. Любопытно, что в тот же день Вячеслав Козлов выложил ту же самую фотографию с пожеланием доброго утра и приглашением на избирательные участки.

